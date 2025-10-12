कबुतराची सुटका करताना विजेचा झटका बसून अग्निशमन जवानाचा मृत्यू, एक जवान जखमी
ठाण्यात कबुतराची सुटका करताना विजेचा धक्का लागून अग्निशमन जवानाचा मृत्यू झाला. या घटनेत दुसरा एक जवान जखमी झाला आहे.
Published : October 12, 2025 at 11:55 PM IST
ठाणे : विद्युत वाहक ओव्हरहेड वायरवर अडकलेल्या कबुतराची सुटका करताना अग्निशमन दलाच्या जवानाचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्याची घटना आज दुपारी दिवा-शीळ रोडवर घडली. उत्सव पाटील (२८) रा. दातिवली गाव असं मृत्यू झालेल्या जवानाचं नाव आहे. या दुर्घटनेत त्याचा साथीदार आझाद पाटील (२९) रा. वाडा हा जवान जखमी झाला आहे.
ओव्हरहेड वायरवर कबूतर - दिवा-शीळ रोडवरील खर्डीगाव येथे टोरंट कंपनीच्या ओव्हरहेड वायरवर कबूतर अडकल्याची माहिती अग्निशमन दलाला मिळाली. त्यानुसार अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. दरम्यान उत्सव पाटील आणि आझाद पाटील हे दोघे कबुतराची सुटका करत असताना त्यांना विजेचा जोरदार झटका बसला. त्यांना तातडीने कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र वैद्यकीय अधिकार्यांनी उत्सव पाटील याला मृत घोषित केलं. या दुर्घटनेत दुसरा जवान आझाद पाटील हा होरपळला असून त्याच्या हात आणि छातीला भाजलं आहे. त्याच्यावर कळवा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच उपायुक्त दिनेश तायडे, अग्निशमन दलाचे मुख्य अधिकारी गिरीश झळके यांच्यासह अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी कळवा रुग्णालयात धाव घेत माहिती घेतली.
सुरक्षा उपकरणांचा अभाव - हा प्रकार घडला तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षा उपकरणे घातली नव्हती अशी माहिती स्थानिक नागरिकांनी दिली आहे. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हे साहित्य दिलं जात नाही असा आरोपही यावेळी स्थानिक नागरिक करत होते. या सर्व संदर्भात योग्य ती चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देखील सुरक्षा देण्याचे काम पालिका प्रशासनाने करावे अशी मागणी उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षाचे नेते रोहिदास मुंडे यांनी केली आहे.