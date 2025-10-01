ETV Bharat / state

जळगावजवळ पुष्पक एक्स्प्रेसच्या बोगीला आग, रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेने धोका टळला

जळगावच्या भादली रेल्वे स्थानक दरम्यान पुष्पक एक्सप्रेसला आग आहे.

Pushpak Express Fire
पुष्पक एक्सप्रेसला आग (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 6:44 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 7:23 PM IST

जळगाव : जळगावजवळ एक दुर्घटना घडली आहे. धावत्या पुष्पक एक्सप्रेसला आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेची माहिती लोकोपायलटला कळताच तत्काळ रेल्वे थांबवत आग आटोक्यात आणण्यात आली. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

काय आहे घटना? : लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस (गाडी क्रमांक १२५३३) आज नियोजित वेळेनुसार भुसावळ रेल्वे स्थानक येथून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाली. भुसावळ–भादली दरम्यान रेल्वेमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता. एस-४ स्लीपर कोचच्या चाकाजवळील ब्रेक सिस्टीममध्ये घर्षण झाल्यामुळं धूर आला. धूर आल्याचं लक्षात येताच चालक आणि कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ रेल्वे थांबवली. कार्यरत ट्रेन मॅनेजर आणि अन्य कर्मचाऱ्यांनी अग्निशामक यंत्राचा वापर करून धूर पूर्णपणे नियंत्रणात आणला.

पुष्पक एक्सप्रेसला आग (ETV Bharat Reporter)

कोणतीही जीवितहानी : रेल्वे प्रशासनाने सांगितलं की, "रेल्वेला आग लागलेली नव्हती. तसेच कोणतीही जीवितहानी झाली नाही किंवा प्रवाशांना इजा झालेली नाही. सुरक्षेची खात्री झाल्यानंतर रेल्वे सुरक्षितपणे मुंबईच्या दिशेने रवाना करण्यात आली. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना आवाहन केलं की, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि अधिकृत माहितीकरता रेल्वेच्या सूचना, संकेतस्थळ किंवा हेल्पलाइनचा आधार घ्यावा."

