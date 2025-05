ETV Bharat / state

विधान भवनाच्या प्रवेशद्वारावर लागलेली आग नियंत्रणात, सुदैवानं कोणतीही जीवतहानी नाही - FIRE BREAKS OUT

विधान भवनाच्या प्रवेशद्वारावर लागली आग ( Source- ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 19, 2025 at 3:51 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 5:07 PM IST 1 Min Read

मुंबई- मुंबईतल्या नरिमन पॉइंट भागातील विधान भवन परिसरात अचानक आग लागल्यानं एकच खळबळ उडालीय. आगीच्या धुराचे लोळ पाहून परिसरात एकच गर्दी झाली होती. आगीच्या दुर्घटनेनंतर सर्व कर्मचारी सुरक्षितरीत्या बाहेर आले असून, आगीवर तात्काळ नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशामक दलाला यश आलंय. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आगीच्या घटनेची माहिती मिळताच येथे पाहणी केली आहे. सर्वसामान्यांच्या प्रवेशाकरता असलेल्या सुरक्षा चौकी गेटजवळील स्कॅनिंग मशीनला ही आग लागल्यानं काही काळ गोंधळाचं वातावरण होतं. विधानभवनात आज सर्व समित्यांचा एकत्रित उद्घाटन सोहळा असल्यानं विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील अनेक मंत्री आणि आमदारांची या कार्यक्रमाला उपस्थिती होती. त्यामुळे आग जरी हलक्या स्वरूपाची असली तरी आगीच्या या घटनेनं पोलीस आणि अग्निशमन दलाची चांगलीच तारांबळ उडालेली पाहायला मिळाली.



स्कॅनिंग मशिनमधील शॉर्ट सर्किटमुळे आग- ही आग विधानभवनाच्या प्रवेशद्वाराजवळील रिसेप्शन भागात लागली होती. धुराचे लोट पाहून काही वेळ गोंधळ निर्माण झाला होता. मात्र वेळीच घेतलेल्या काळजीमुळे कोणतीही मोठी हानी झाली नाही. आग लागल्याची माहिती मिळताच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तात्काळ घटनास्थळी पाहणी केली आणि माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, “शॉर्ट सर्किटमुळे स्कॅनिंग मशिनमध्ये आग लागली होती, मात्र आग आटोक्यात आली असून सर्व कर्मचारी सुरक्षित आहेत."



विरोधी पक्षातील नेत्यांकडूनही पाहणी- अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी तातडीनं दाखल झाल्या. तोपर्यंत फायर एक्स्टिंग्विशरच्या मदतीनं कर्मचाऱ्यांनी आग विझवली होती. स्कॅनिंग मशिनमध्ये तांत्रिक बिघाडामुळेच ही आग लागल्याची घटना घडल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीदेखील घटनास्थळी येऊन पाहणी केली.



कुठलीही हानी नाही- अग्निशमन दलाचे वरिष्ठ अधिकारीही घटनास्थळी तातडीनं हजर झाले. आग विझताच त्यांनी संपूर्ण यंत्रणेची तपासणी केली. सुदैवाने यात कोणतीही मोठी हानी झाली नाही. हेही वाचाः

