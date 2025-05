ETV Bharat / state

नाशिकच्या जिंदाल कंपनीतील आग धोकादायक वळणावर, एक किलोमीटरचा परिसर निर्मनुष्य करण्याचे आदेश - FIRE AT JINDAL COMPANY

जिंदाल कंपनीतील आग धोकादायक वळणावर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 22, 2025 at 4:11 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 4:22 PM IST 1 Min Read

नाशिक - मुंबई-नाशिक महामार्गावरील मुंडेगाव शिवारात असलेल्या जिंदाल पॉलिफिल्म कंपनीत मंगळवारी मध्यरात्री दोन वाजेच्या सुमारास लागलेली आग अद्याप सुरू आहे. या आगीत दोन कर्मचारी किरकोळ भाजले आहेत. मात्र आता या आगीने पुन्हा रौद्ररूप धारण केलं आहे. कंपनीच्या आतमध्ये असलेल्या गॅस टाक्या फुटल्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. यासाठी एक किलोमीटर परिसर निर्मानुष्य करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.





गॅस टाक्या फुटल्यास धोका - मिळालेल्या माहितीनुसार जिंदाल कंपनीच्या चार नंबर गेटच्या मागील शेडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भंगार साहित्य ठेवण्यात आलेले असून याच भागात मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास आग लागली. थोड्याच वेळात आगीनं रौद्र रूप धारण केलं तर आगीमुळे आकाशात धुराचे लोट पसरले. घटनेची माहिती मिळताच इगतपुरी नगरपरिषद तसेच नाशिक इथून अग्निशामक दलाच्या सात ते आठ गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. आग विझवण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न सुरू केले, सुदैवानं या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र मालमत्तेचं मोठं नुकसान झालं आहे. आज सकाळी पुन्हा आग मोठ्या प्रमाणत पसरल्याने कंपनीच्या आतमध्ये असलेल्या गॅस टाक्या फुटल्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. यासाठी एक किलोमीटर परिसर निर्मानुष्य करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. नाशिकच्या जिंदाल कंपनीतील आग (Etv Bharat)

Last Updated : May 22, 2025 at 4:22 PM IST