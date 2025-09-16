पूजा खेडकरच्या आई-वडिलांचा नवा कारनामा, पोलिसांवर कुत्रे सोडल्याचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय?
पूजा खेडकर आता तिचे पालकही एका गंभीर प्रकरणात अडकले आहेत. पूजाच्या वडिलांनी एका ट्रक क्लीनरचं अपहरण केल्याचा आरोप आहे.
Published : September 16, 2025 at 10:48 AM IST
पुणे : आयएएस पदावरून काढून टाकलेल्या पूजा खेडकर हिच्यानंतर आता तिचे पालकही एका गंभीर प्रकरणात अडकले आहेत. पुणे पोलिसांनी पूजा खेडकरचे वडील दिलीप खेडकर आणि आई मनोरमा खेडकर यांच्याविरुद्ध गंभीर आरोपांखाली गुन्हा नोंदवला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पूजाचे आई-वडील 22 वर्षीय तरुणाच्या अपहरणात सहभागी होते.
विशेष म्हणजे, दिलीप खेडकरांच्या शोधासाठी पोलीस जेव्हा त्यांच्या घरी पोहोचले, तेव्हा मनोरमाने पोलिसांच्या पथकावर कुत्रे सोडले आणि तिच्या पतीला मागच्या दारानं पळून जाण्यास मदत केली.
दिलीप खेडकरनं ट्रक क्लीनरचं अपहरण केलं : खरं तर, हे प्रकरण एका ट्रक क्लीनरच्या अपहरणाशी संबंधित आहे. नवी मुंबईतील मुलुंड-ऐरोली रस्त्यावर ही घटना घडली. वास्तविक, या ठिकाणी एक ट्रक आणि कारचा अपघात घडला. या ट्रकमध्ये प्रल्हाद कुमार नामक क्लीनर होता. अपघातानंतर कारमधील दोघांनी 22 वर्षीय प्रल्हाद कुमारला आपल्या कारमध्ये बसवून त्याचं अपहरण केलं. यानंतर ट्रक चालकानं पोलिसांत तक्रार दिली.
तक्रार मिळ्यानंतर पोलीस सक्रिय झाले आणि क्लीनरचे लोकेशन ट्रेस करत एका बंगल्याजवळ पोहोचले. तो बंगला दिलीप खेडकर यांचा असल्याचं स्पष्ट झालं. तसेच, अपघातग्रस्त कारदेखील त्यांच्याच नावावर होती.
पोलिसांना पाहून क्लीनरला सोडून दिलं : दरम्यान, बाहेर पोलीस असल्याचे कळताच क्लीनर प्रल्हाद कुमारला सोडून देण्यात आलं आणि बंगल्याचे गेट बंद करण्यात आलं. यानंतर मनोरमा खेडकर यांनी तिथं एक नाटक रचलं. या संदर्भातील संपूर्ण घटनाक्रम पोलिसांनी सांगितला आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी बेल वाजवली आणि चौकीदाराला घरातून कोणालातरी बोलावण्यास सांगितलं. मनोरमा खेडकर बाहेर आल्या, परंतु त्यांनी गेट उघडण्यास नकार दिला. पोलिसांनी त्यांचं येण्याचं कारण स्पष्ट केलं आणि अपहरण प्रकरणात संदिग्ध असलेल्या दोघांना व त्यांची कार शोधण्यासाठी त्यांचं सहकार्य मागितलं.
पण मनोरमा खेडकर यांनी गेट उघडण्यास नकार दिला. त्याऐवजी एफआयआरचा फोटो काढला आणि पोलिसांना आश्वासन दिलं की ती रविवारी दुपारी 3 वाजेपर्यंत दोन्ही आरोपींना चतुर्शृंगी पोलीस ठाण्यात घेऊन येईन.
पोलिसांवर कुत्रे सोडले : याबाबत पोलीस अधिकाऱ्यानं पुढे सांगितलं की, पोलीस पथक तिच्या सहमतीनंतर तेथून निघून गेले. तथापि, दुपारी 3 च्या सुमारास तिच्या फोनवर संपर्क साधल्यावर तिनं येण्यास नकार दिला आणि पोलिसांना "जे करायचे ते करा" असं सांगितलं.
यानंतर पोलीस जेव्हा बंगल्यात परतले तेव्हा त्यांना आढळलं की गुन्ह्यात सहभागी असलेली कार गायब होती. मनोरमानं कार इतरत्र हलवली होती. तसेच दोन्ही आरोपींना पळून जाण्यास मदत केली. शिवाय, पोलिसांना घाबरवण्यासाठी तिनं गेटमध्ये दोन भयानक कुत्रे सोडले होते.
मनोरमा खेडकवर गुन्हा दाखल : तसेच, बंगल्यातून खेडकर पती-पत्नी बेपत्ता झाल्याचे आढळले. नवी मुंबई पोलीस अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून, भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली मनोरमाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये कलम 221 (सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यात अडथळा आणणे) समाविष्ट आहे. पुणे पोलीस आणि नवी मुंबई पोलिसांचं संयुक्त पथक सोमवारी दुपारी पुन्हा खेडकर यांच्या बंगल्यावर पोहोचले, परंतु बंगला रिकामा असल्याचं आढळून आलं. चतुर्शृंगी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उत्तम भजनवाले म्हणाले, "मुख्य गेट उघडण्यासाठी कोणीही उपस्थित नसल्यानं, पोलीस लोखंडी गेटवरून आत शिरले. तथापि, मनोरमा खेडकर आत आढळली नाही."
