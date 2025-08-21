ETV Bharat / state

मत चोरी आरोप प्रकरण : सीएसडीएस संचालक संजय कुमार यांच्याविरुद्ध नाशिकमध्ये गुन्हा दाखल, खोटी माहिती शेयर करणं भोवलं - FIR AGAINST CSDS CHIEF SANJAY KUMAR

सीएसडीएसचे संचालक संजय कुमार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत घोळ झाल्याचा आरोप केला होता. याबाबत संजय कुमार यांनी सोशल माध्यमावर चुकीची माहिती शेयर केली होती.

FIR AGAINST CSDS CHIEF SANJAY KUMAR
सीएसडीएस संचालक संजय कुमार यांच्याविरुद्ध गुन्हा (Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2025 at 12:44 AM IST

1 Min Read

नाशिक : सीएसडीएसचे प्रमुख संजय कुमार यांच्याविरोधात नागपूर सह नाशिकमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांत मोठा घोळ असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या आरोपांविरोधात दिंडोरी मतदार संघातील नायब तहसीलदार प्रविणा तडवी यांच्या तक्रारीवरून सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा करण्यात आला. यामुळे संजय कुमार यांची अडचण वाढली आहे.

FIR Against CSDS Chief Sanjay Kumar
पोलीस ठाणे (Reporter)

संजय कुमार यांनी केला होता आरोप : महाराष्ट्र विधानसभा क्रमांक 126 देवळालीमध्ये 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 4 लाख 56 हजार 72 मते होती, तर विधानसभा निवडणुकीत मतदारांची संख्या 2 लाख 88 हजार 141 पर्यंत कमी झाली. देवळाली जागेवर 1 लाख 67 हजार 931 म्हणजेच 36.82 टक्के मते कमी झाल्याचा दावा सीएसडीएसचे प्रमुख संजय कुमार यांनी सोशल मीडियावर केला होता. नंतर त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा डेटा तुलना करताना चूक झाली, म्हणत माफी देखील मागितली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घेत दिंडोरी मतदार संघातील नायब तहसीलदार प्रविणा तडवी यांच्या तक्रारीवरून नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

नंतर मागितली माफी : महाराष्ट्र निवडणुकीशी संबंधित पोस्टबद्दल मी मनापासून माफी मागतो. 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा डेटाची तुलना करताना चूक झाली. आमच्या टीमनं डेटा चुकीचा वाचला. चुकीची माहिती पसरवण्याचा माझा कोणताही हेतू नव्हता, असं संजय कुमार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा :

  1. मत चोरी आरोप प्रकरण : सीएसडीएसचे अधिकारी संजय कुमार यांच्याविरुद्ध रामटेकमध्ये गुन्हा दाखल
  2. 'निवडणूक आयोग खोट्या आरोपांना घाबरत नाही; राहुल गांधींवर निवडणूक आयोगाचा पलटवार
  3. निवडणुकीतील कथित घोटाळ्याविरोधात काँग्रेसची डिजीटल मोहिम, पोर्टल लाँच करून राहुल गांधींनी काय केले आरोप?

नाशिक : सीएसडीएसचे प्रमुख संजय कुमार यांच्याविरोधात नागपूर सह नाशिकमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांत मोठा घोळ असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या आरोपांविरोधात दिंडोरी मतदार संघातील नायब तहसीलदार प्रविणा तडवी यांच्या तक्रारीवरून सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा करण्यात आला. यामुळे संजय कुमार यांची अडचण वाढली आहे.

FIR Against CSDS Chief Sanjay Kumar
पोलीस ठाणे (Reporter)

संजय कुमार यांनी केला होता आरोप : महाराष्ट्र विधानसभा क्रमांक 126 देवळालीमध्ये 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 4 लाख 56 हजार 72 मते होती, तर विधानसभा निवडणुकीत मतदारांची संख्या 2 लाख 88 हजार 141 पर्यंत कमी झाली. देवळाली जागेवर 1 लाख 67 हजार 931 म्हणजेच 36.82 टक्के मते कमी झाल्याचा दावा सीएसडीएसचे प्रमुख संजय कुमार यांनी सोशल मीडियावर केला होता. नंतर त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा डेटा तुलना करताना चूक झाली, म्हणत माफी देखील मागितली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घेत दिंडोरी मतदार संघातील नायब तहसीलदार प्रविणा तडवी यांच्या तक्रारीवरून नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

नंतर मागितली माफी : महाराष्ट्र निवडणुकीशी संबंधित पोस्टबद्दल मी मनापासून माफी मागतो. 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा डेटाची तुलना करताना चूक झाली. आमच्या टीमनं डेटा चुकीचा वाचला. चुकीची माहिती पसरवण्याचा माझा कोणताही हेतू नव्हता, असं संजय कुमार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा :

  1. मत चोरी आरोप प्रकरण : सीएसडीएसचे अधिकारी संजय कुमार यांच्याविरुद्ध रामटेकमध्ये गुन्हा दाखल
  2. 'निवडणूक आयोग खोट्या आरोपांना घाबरत नाही; राहुल गांधींवर निवडणूक आयोगाचा पलटवार
  3. निवडणुकीतील कथित घोटाळ्याविरोधात काँग्रेसची डिजीटल मोहिम, पोर्टल लाँच करून राहुल गांधींनी काय केले आरोप?

For All Latest Updates

TAGGED:

CSDS CHIEF SANJAY KUMARMAHARASHTRA POLLS ROWसीएसडीएस संचालक संजय कुमारसंजय कुमार यांच्याविरोधात गुन्हाFIR AGAINST CSDS CHIEF SANJAY KUMAR

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.