नाशिक : सीएसडीएसचे प्रमुख संजय कुमार यांच्याविरोधात नागपूर सह नाशिकमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांत मोठा घोळ असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या आरोपांविरोधात दिंडोरी मतदार संघातील नायब तहसीलदार प्रविणा तडवी यांच्या तक्रारीवरून सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा करण्यात आला. यामुळे संजय कुमार यांची अडचण वाढली आहे.
संजय कुमार यांनी केला होता आरोप : महाराष्ट्र विधानसभा क्रमांक 126 देवळालीमध्ये 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 4 लाख 56 हजार 72 मते होती, तर विधानसभा निवडणुकीत मतदारांची संख्या 2 लाख 88 हजार 141 पर्यंत कमी झाली. देवळाली जागेवर 1 लाख 67 हजार 931 म्हणजेच 36.82 टक्के मते कमी झाल्याचा दावा सीएसडीएसचे प्रमुख संजय कुमार यांनी सोशल मीडियावर केला होता. नंतर त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा डेटा तुलना करताना चूक झाली, म्हणत माफी देखील मागितली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घेत दिंडोरी मतदार संघातील नायब तहसीलदार प्रविणा तडवी यांच्या तक्रारीवरून नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
नंतर मागितली माफी : महाराष्ट्र निवडणुकीशी संबंधित पोस्टबद्दल मी मनापासून माफी मागतो. 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा डेटाची तुलना करताना चूक झाली. आमच्या टीमनं डेटा चुकीचा वाचला. चुकीची माहिती पसरवण्याचा माझा कोणताही हेतू नव्हता, असं संजय कुमार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
