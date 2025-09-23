'वेलिंग्टन व्ह्यू' इमारतीला अखेर फायर एनओसी मिळाली; वरचे मजले नियमित करण्याबाबत विचार सुरू, पालिकेकडून हायकोर्टात माहिती
ताडदेवमधील वेलिंग्टन व्ह्यू कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलीय
Published : September 23, 2025 at 8:48 PM IST
मुंबई : ताडदेवच्या वेलिंग्टन व्ह्यू को ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीला अखेर फायर एनओसी देण्यात आली असून या संपूर्ण टॉवरचं बांधकाम अधिकृत करण्याबाबत दिलेल्या अर्जावर विचार सुरू असल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेनं मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात दिली.
काय आहे प्रकरण? : ताडदेवमधील वेलिंग्टन व्ह्यू कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलीय. या 34 मजली इमारतीमधील केवळ 16 मजल्यापर्यंतच ओसी मिळाली असून 17 ते 34 मजले हे कोणत्याही परवानगीविना उभारल्यानं त्यांना पालिकेनं ओसी दिलेली नाही. याच कारणामुळं संपूर्ण इमारतीला फायर एनओसी नसल्याचंही उघडकीस आलं होतं. ही बाब निदर्शनास येताच हायकोर्टानं पालिकेला फटकारत रहिवाशांना जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिलेत.
सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही रहिवाशांची निराशा : या निकालाविरोधात रहिवासी सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते. मात्र याप्रकरणी रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयानं कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत, हायकोर्टाचे आदेश योग्यच ठरवलेत. हायकोर्टानं घर खाली करण्याची मुदत 2 ऑगस्ट रोजी संपल्यानं घरे रिकामी करण्यासाठी आणखी वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी करत रहिवाशांनी पुन्हा हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्यात वरचे मजले नियमित करण्याचा अर्ज विचारधीन असल्याचं पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलंय. याची नोंद घेत हायकोर्टानं तूर्तास ही सुनावणी तहकूब केलीय.
रहिवाशांची मागणी काय? : इमारतीच्या वरच्या मजल्यांवर जवळपास 27 कुटुंब राहत आहेत. त्यांना अल्पावधीत जवळपास पर्यायी निवासस्थान शोधणं कठीण आहे. तसंच यापैकी 50 टक्के लोक जैन समुदायाची आहेत. पर्युषणकाळ व गणेश उत्सव तोंडावर आला होता. याशिवाय शाळेत जाणारी मुलंही आहेत. तेव्हा या 27 कुटुंबांसाठी कमी वेळेत पर्यायी निवासस्थान मिळवण कठीण आहे. त्यामुळं त्यांना घर रिकामी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती रहिवाशांनी हायकोर्टाकडे केलीय.
