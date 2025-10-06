तयारीला लागा! महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर, 227 प्रभाग अन् 1 कोटींहून अधिक मुंबईकरांना मिळणार महापौर
नगरविकास विभागाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 च्या कलम 5 आणि 19 अंतर्गत ही अधिसूचना जारी केली असून, त्याला राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळाली आहे.
Published : October 6, 2025 at 4:13 PM IST
मुंबई – आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली असून, आज प्रशासनाने अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केलीय. राज्य सरकारने याबाबतची अधिसूचना जारी केली असून, या अधिसूचनेनुसार मुंबईचे 227 निवडणूक प्रभागांमध्ये विभाजन केले आहे. नगरविकास विभागाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 च्या कलम 5 आणि 19 अंतर्गत ही अधिसूचना जारी केली असून, त्याला राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळाली आहे.
रहिवाशांची संख्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये सूचीबद्ध : 22 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रकाशित झालेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांवर नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे सुनावणी पार पडली. त्यानंतर आता अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रभागाच्या सीमा आणि त्यातील रहिवाशांची संख्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये सूचीबद्ध आहे. प्रशासनाने जरी केलेल्या अंतिम प्रभाग अधिसूचनेनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे पूर्वी प्रमाणे 227 निवडणूक प्रभाग असतील. या सर्व प्रभागातील 2011 च्या जनगणेनुसार एकूण नागरिकांची संख्या 1 कोटी 24 लाख 42 हजार 373 असून, यात अनुसूचित जाती 8 लाख 3 हजार 236 लोकसंख्या असून, 1 लाख 29 हजार 653 अनुसूचित जमाती लोकसंख्या आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाला कोणतीही अंतिम मुदत दिली जाणार नाही : 8 मार्च 2022 पासून मुंबई महानगरपालिकेत लोकप्रतिनिधी नाहीत. अशातच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रभाग रचनेत बदल करून प्रभाग संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला तत्कालीन विरोधी पक्षाने म्हणजे भाजपाने विरोध केला आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेले. पुढे जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि सर्व नगरपालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घ्याव्यात, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला फटकारले होते. राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला यापुढे कोणतीही अंतिम मुदत दिली जाणार नाही, अशी सक्त ताकीददेखील न्यायालयाकडून देण्यात आली होती. इतर कोणत्याही लॉजिस्टिक सहाय्याची आवश्यकता असल्यास 31 ऑक्टोबर 2025 पूर्वी त्यासाठी अर्ज करता येईल. त्यानंतर कोणतीही विनंती स्वीकारली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.
आज महापालिकेचा प्रभाग आराखडा जाहीर : दुसरीकडे या प्रभाग रचनेवरून राजकीय टीकेला सुरुवात झाली असून, आज महापालिकेचा प्रभाग आराखडा जाहीर झाला आहे. आता अन्याय झाल्याचे सूर उमटू लागतील. मतदानाच्या तारखेपर्यंत हा राग संथपणे लोकांच्या माथी मारला जाईल. पुढे प्रत्यक्ष पराभव दिसू लागला की मतदान यंत्रांच्या नावाने नवे सूर मिसळले जातील आणि निवडणूक हरल्यावर ‘वोट चोरी’चा राहुल गांधींच्या फोकनाड थियरीचा ताल धरला जाईल.
राजकीय पक्षांच्या निवडणूक तयारीचा वेग वाढणार : खरं तर मुंबईतील 2017 मधील प्रभागांची 227 हीच संख्या कायम असून, त्यामुळे रचनेत फारसा बदल होणार नाही. पण ज्यांना पराभवाचीच खात्री अधिक आहे त्या उबाठासाठी नाचता येईना अंगण वाकडे आहे. मुंबईच्या विकासाच्या मुद्द्यावर बोलायला उबाठाकडे काही नाही, मग अशी कारणं काढली जाणार आहेत," अशी टीका भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.आता अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाल्याने आता राजकीय पक्षांच्या निवडणूक तयारीचा वेग वाढणार असून, देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेत कोणत्या पक्षाचा महापौर बसणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचाः
फुकट चपलांसांठी मायलेकींचा प्रताप; आयपीएस अधिकारी असल्याचं सांगून पैसे न देता चप्पल खरेदी करुन पसार
मेळघाटच्या अतिसुरक्षित जंगलात प्लास्टिक, काचेच्या बॉटल! वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी विशेष स्वच्छता मोहीम