ETV Bharat / state

गोरेगावच्या धर्तीवर इगतपुरीत साकारणार चित्रनगरी; उत्तर महाराष्ट्रातील कलाकारांना मिळणार वाव

गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर नाशिक जवळच्या इगतपुरी येथे भव्य चित्रनगरी साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Ajit Pawar and Chhagan Bhujbal
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री छगन भुजबळ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : मुंबईच्या गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळके यांच्या नाशिकमध्ये चित्रनगरी साकारणार आहे. इगतपुरीत 47 हेक्टरवर ही चित्रनगरी साकारणार असून मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या बैठकीत मुंडेगाव येथील जमीन महसूल विभागाने सांस्कृतिक विभागाकडं हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानं पुन्हा एकदा नाशिककरांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.




नाशिकमध्ये चित्रनगरी होण्याचा मार्ग मोकळा : चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळके यांच्या नाशिकमध्ये चित्रनगरी व्हावी अशी मागणी 2009 पासून होत होती. आजपर्यंत 16 वर्षात अनेक चर्चा, बैठका झाल्या, मात्र त्यास मूर्त रूप आलं नव्हतं. अशात मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह नाशिकचे दिग्दर्शक, कलाकार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. इगतपुरी येथील 47 हेक्टर जमीन महसूल विभागाने सांस्कृतिक विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आल्याने नाशिकमध्ये चित्रनगरी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्रतिक्रिया देताना श्याम लोंढे (ETV Bharat Reporter)



चित्रनगरी लवकरच होईल : इगतपुरी तालुक्याला निसर्ग लाभला आहे. मुंबई ठाणेपासून इगतपुरी जवळ आहे. समृद्धी महामार्गामुळं काही वेळातच मुंबईहून इगतपुरीला येणं सोपं झालं आहे. त्यामुळं लवकरच या ठिकाणी चित्रनगरी साकारली जाईल असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं.



अहवालानंतर चित्रनगरीबाबत निर्णय होणार : याआधी सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे असताना इगतपुरी येथील चित्रनगरीबाबत मिटकॉन कंपनीने हा प्रकल्प काही प्रमाणात टेक्निकली फिजिबल असला तरी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नसल्याचं मत नोंदवलं होतं. आता अजित पवार आणि शेलार यांनी प्राप्त अहवालाचे विश्लेषण करून फायनान्शिअल वायबिलिटी आणि गॅप अनालिसिस करण्यासाठी केपीएमजी या तज्ज्ञ सल्लागार कंपनीची नेमणूक केली. त्यांना नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची वेळ दिली आहे. याचा अर्थ अहवालानंतर चित्रनगरीचे भवितव्य ठरू शकेल.



चित्रमहर्षी दादासाहेबांचं गाव नाशिक : चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळके यांचं चित्रपट सृष्टीत मोठं योगदान आहे. दादासाहेब फाळके हे नाशिकचे असल्याने नाशिकमध्ये चित्रनगरी व्हावी यासाठी आम्ही 2009 पासून प्रयत्न करत आहोत. तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना देखील कलाकारांबद्दल तळमळ असल्याने त्यांनी हा प्रश्न उचलून धरला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत इगतपुरी, मुंडेगाव येथील जागा अखेर महसूल विभागाने सांस्कृतिक विभागाकडे हस्तांतरित केली आहे. त्यामुळं लवकरच या ठिकाणी चित्रनगरी साकारणार आहे. याचा फायदा उत्तर महाराष्ट्रातील कलावंतांना होईल असं मत अखिल भारतीय मराठी चित्रपट मंडळाचे नाशिक शाखा समिती प्रमुख श्याम लोंढे यांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचा -

  1. गोरेगाव-मुलुंडदरम्यानचा प्रवास होणार जलद; दिंडोशी न्‍यायालय ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरी उड्डाणपूल 2026 मध्ये होणार खुला
  2. Goregaon Film City Development : गोरेगाव फिल्मसिटीचा होणार कायापालट, बांधण्यात येणार रेल्वेस्टेशनसह प्लॅटफॉर्म!
  3. Chitranagari In Goregaon: गोरेगावमध्ये 521 एकर जागेवर अत्याधुनिक चित्रनगरी उभारणार -मुनगंटीवार

For All Latest Updates

TAGGED:

इगतपुरीत साकारणार चित्रनगरीCINEMA CITY PROJECTचित्रनगरीFILM CITYCINEMA CITY PROJECT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.