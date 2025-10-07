गोरेगावच्या धर्तीवर इगतपुरीत साकारणार चित्रनगरी; उत्तर महाराष्ट्रातील कलाकारांना मिळणार वाव
गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर नाशिक जवळच्या इगतपुरी येथे भव्य चित्रनगरी साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नाशिक : मुंबईच्या गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळके यांच्या नाशिकमध्ये चित्रनगरी साकारणार आहे. इगतपुरीत 47 हेक्टरवर ही चित्रनगरी साकारणार असून मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या बैठकीत मुंडेगाव येथील जमीन महसूल विभागाने सांस्कृतिक विभागाकडं हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानं पुन्हा एकदा नाशिककरांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
नाशिकमध्ये चित्रनगरी होण्याचा मार्ग मोकळा : चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळके यांच्या नाशिकमध्ये चित्रनगरी व्हावी अशी मागणी 2009 पासून होत होती. आजपर्यंत 16 वर्षात अनेक चर्चा, बैठका झाल्या, मात्र त्यास मूर्त रूप आलं नव्हतं. अशात मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह नाशिकचे दिग्दर्शक, कलाकार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. इगतपुरी येथील 47 हेक्टर जमीन महसूल विभागाने सांस्कृतिक विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आल्याने नाशिकमध्ये चित्रनगरी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चित्रनगरी लवकरच होईल : इगतपुरी तालुक्याला निसर्ग लाभला आहे. मुंबई ठाणेपासून इगतपुरी जवळ आहे. समृद्धी महामार्गामुळं काही वेळातच मुंबईहून इगतपुरीला येणं सोपं झालं आहे. त्यामुळं लवकरच या ठिकाणी चित्रनगरी साकारली जाईल असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं.
अहवालानंतर चित्रनगरीबाबत निर्णय होणार : याआधी सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे असताना इगतपुरी येथील चित्रनगरीबाबत मिटकॉन कंपनीने हा प्रकल्प काही प्रमाणात टेक्निकली फिजिबल असला तरी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नसल्याचं मत नोंदवलं होतं. आता अजित पवार आणि शेलार यांनी प्राप्त अहवालाचे विश्लेषण करून फायनान्शिअल वायबिलिटी आणि गॅप अनालिसिस करण्यासाठी केपीएमजी या तज्ज्ञ सल्लागार कंपनीची नेमणूक केली. त्यांना नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची वेळ दिली आहे. याचा अर्थ अहवालानंतर चित्रनगरीचे भवितव्य ठरू शकेल.
चित्रमहर्षी दादासाहेबांचं गाव नाशिक : चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळके यांचं चित्रपट सृष्टीत मोठं योगदान आहे. दादासाहेब फाळके हे नाशिकचे असल्याने नाशिकमध्ये चित्रनगरी व्हावी यासाठी आम्ही 2009 पासून प्रयत्न करत आहोत. तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना देखील कलाकारांबद्दल तळमळ असल्याने त्यांनी हा प्रश्न उचलून धरला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत इगतपुरी, मुंडेगाव येथील जागा अखेर महसूल विभागाने सांस्कृतिक विभागाकडे हस्तांतरित केली आहे. त्यामुळं लवकरच या ठिकाणी चित्रनगरी साकारणार आहे. याचा फायदा उत्तर महाराष्ट्रातील कलावंतांना होईल असं मत अखिल भारतीय मराठी चित्रपट मंडळाचे नाशिक शाखा समिती प्रमुख श्याम लोंढे यांनी व्यक्त केलं आहे.
