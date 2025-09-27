ETV Bharat / state

वाघाची भीती अन् रानडुकरांचा त्रास; पांढरी गावातील रहिवाशांसमोर अजब संकट

चिखलदराजवळ पांढरी गावात वाघाच्या भीतीनं रानडुक्करांचा त्रास वाढला आहे. त्यामुळं गावकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. वनविभागनं रानडुक्करांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

FEAR OF WILD BOARS AND TIGER
पांढरीतील रहिवाशांना वाघाची भीती अन् रानडुकरांचा त्रास
ETV Bharat Marathi Team

September 27, 2025

2 Min Read
अमरावती : परिसरात वाघ फिरतोय, वाघाच्या भीतीनं आपल्या गुराढोरांची काळजी लागलेल्या चिखलदरा लगतच्या पांढरी परिसरातील रहिवाशांना सध्या जंगली रानडुक्कर त्रासदायक ठरत आहेत. परिसरात फिरणाऱ्या वाघाच्या भीतीनं जंगली रानडुक्कर थेट पांढरी परिसरात रहिवाशांच्या घरात शिरत आहेत. एकीकीकडं वाघाची भीती आणि दुसरीकडं जंगली रानडुक्करांचा वाढलेला त्रास सहन करणाऱ्या पांढरी परिसरातील गावकरऱ्यांच्या वेदना यासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

दूध व्यावसायिकांचं गाव : चिखलदरा नगर परिषदेच्या हद्दीत पांढरी हा परिसर येत असला तरी अनेकजण पांढरी परिसराचा उल्लेख स्वतंत्र गाव म्हणूनच करतात. पांढरी सुमारे चारशे लोकसंख्या असणाऱ्या पांढरी इथं 90 टक्के रहिवासी हे गवळी समाज बांधव असून त्यांचा दुधाचा व्यवसाय आहे. याठिकाणी प्रत्येकाच्या घरी मोठ्या संख्येत म्हशी आहेत. परिसरातील घनदाट जंगलात दिवसभर म्हशी चरायला नेणं आणि दूध काढून विकणं हाच इथल्या रहिवाशांचा मुख्य व्यवसाय. चिखलदरा परिसरात दूध व्यावसायिकांचं गाव अशी पांढरी परिसराची ओळख.

पांढरीतील रहिवाशांना वाघाची भीती अन् रानडुकरांचा त्रास (ETV Bharat Reporter)

रानडुक्करांच्या त्रासानं‌ गाव हैराण : "मेळघाटात सध्या बाहेरचे वाघ आहेत. मेळघाटातील वाघ जंगलात फिरतात. तो माणसांच्या सहवासाला घाबरतो. परंतु बाहेरचा वाघ मात्र माणसांवर हल्ला करणारा आहे. या वाघाच्या भीतीनं जंगलात फिरणारे रानडुक्कर थेट गावात शिरत आहेत. आमच्या घरातील वरच्या मजल्यावर रानडुक्कर शिरलं. तिथं सुकायला ठेवलेला मका रानडुकरानं फस्त केला. रानडुक्कर थेट घरात शिरायला लागल्यानं भीती वाटत आहे," अशी प्रतिक्रिया पांढरी येथील रहिवासी तेजा येवले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Fear of Wild Boars and Tiger
पांढरी गावात फिरताना रानडुक्कर (ETV Bharat Reporter)

जंगलात जायची भीती : गावच्या आजुबाजूला वाघ फिरत आहे. वाघाच्या भीतीनं रानडुक्करं गावात येतात. एका घरात तर मातीची सर्व भिंत रानडुक्करांनी उकरली. आमचं म्हशी-ढोरांचं काम असल्यानं गावात आणायला सतत जंगलात जावं लागतं. जंगलात वाघ असल्यामुळं आता तिथं जायची पण भीती वाटते," असं रेखा खडके यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Fear of Wild Boars and Tiger
वनविभागानं दिलेली सूचना (ETV Bharat Reporter)

मेळघाटात आलाय गधा वाघ : "मेळघाटला वाघ हा पट्टेदार आहे. सध्या मेळघाटात भुरकट रंगाचा वाघ वन विभागानं सोडलाय. या वाघाला आम्ही 'गधा वाघ' म्हणतो. या बाहेरच्या वाघानं वन विभागाच्या चौकीदाराला नुकताच मारलय. गावच्या परिसरात फिरणाऱ्या या वाघाला वन विभागानं पिंजऱ्यात पकडायला हवं," असं नामदेव शनवारे म्हणाले.

Fear of Wild Boars and Tiger
रस्त्यावर फिरणारे रानडुक्कर (ETV Bharat Reporter)

रहिवाशांनी घ्यावी काळजी : "सध्या चिखलदरा परिसरात वाघांचा वावर वाढलाय. वन प्रशिक्षण संस्थेच्या परिसरात असणाऱ्या पांढरी गावातही भीतीचं वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत वन कर्मचारी सर्व परिस्थितीवर लक्ष देऊन आहेत. नागरिकांनी देखील सतर्क राहाव. रात्री अंधारात बाहेर पडू नये," असं गाविलगड वनपरिक्षेत्र अधिकारी नरेश युवनाते यांनी म्हटलंय.

Fear of Wild Boars and Tiger
पांढरी गाव (ETV Bharat Reporter)

पर्यटनस्थळी डुकरांचा वाढला त्रास : "चिखलदरा, पांढरी, मरियपूर या परिसरात जंगली रानडुक्करांचा वावर सतत असतो. चिखलदरा हे पर्यटन स्थळ असल्यानं याठिकाणी अनेक हॉटेलमधून उघड्यावर फेकलं जाणारं अन्न खाण्यासाठी जंगली रानडुक्कर मोठ्या संख्येनं येतात. लगतच्या पांढरी गावात अधूनमधून रानडुक्कर फिरतात. सध्या मात्र या भागात रानडुकरांचा वावर वाढलाय. या भागातील रहिवाशांनी काळजी घेणं महत्वाचं आहे. पांढरी गावात लहान मुलांना बाहेर एकटं फिरू देऊ नये. ज्या ठिकाणी गायी, म्हशी बांधल्या आहेत, त्या परिसरात रानडुक्कर शिरणार नाही यासाठी योग्य व्यवस्था करायला हवी," असं 'ऑर्गनायझेशन फॉर कुला' स्वयंसेवी संस्थेचे प्रमुख राकेश महल्ले यांनी सांगितलं.

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

