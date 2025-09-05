राज्याचा परकीय गुंतवणुकीचा आलेख घसरला; कर्नाटकचा पहिला नंबर, महाराष्ट्राला दुसरं स्थान - FOREIGN DIRECT INVESTMENTS
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या अहवालानुसार, एप्रिल ते जून 2025 या तिमाहित देशात तब्बल 1 लाख 59 हजार 428 कोटींची परकीय गुंतवणूक आली.
Published : September 5, 2025 at 5:25 PM IST
मुंबई : परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यात नेहमीच अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्र राज्याचा आलेख यावेळी काहीसा घसरला आहे. केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या (डीपीआयआयटी) ताज्या अहवालानुसार, एप्रिल ते जून 2025 या तिमाहीत कर्नाटक राज्यानं महाराष्ट्राला मागे टाकून देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. विशेष म्हणजे कर्नाटककडं वळलेली बहुतांश गुंतवणूक ही 'आयटी' क्षेत्राशी संबंधित आहे, जी महाराष्ट्रात येणं अपेक्षित होतं. त्यामुळं सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. "महाराष्ट्र जेव्हा प्रथम स्थानी असायचा, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस श्रेय घेण्यासाठी तातडीनं पुढे यायचे. पण, आता शांत का आहेत," असा सवाल काँग्रेसनं उपस्थित केला आहे.
परकीय गुंतवणुकी महाराष्ट्राला दुसरं स्थान : उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या अहवालानुसार, एप्रिल ते जून 2025 या तिमाहित देशात तब्बल 1 लाख 59 हजार 428 कोटींची परकीय गुंतवणूक आली. त्यापैकी सर्वाधिक 48 हजार 804 कोटींची गुंतवणूक कर्नाटकनं, त्या खालोखाल 45 हजार 921 कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्र आणि 22 हजार 902 कोटींची परकीय गुंतवणूक तामिळनाडूनं आकर्षित केली. यावेळेस गुजरातमध्ये तुलनेनं कमी म्हणजे 10 हजार 245 कोटींची गुंतवणूक झाली.
आयटी हबचा विस्तार आणि अनुकूल धोरणं : कर्नाटकाच्या यशाचं प्रमुख कारण म्हणजे बंगळुरू येथील आयटी हबचा विस्तार आणि त्या राज्यातील अनुकूल धोरणं. या तिमाहीत कर्नाटकनं आकर्षित केलेली बहुतांश गुंतवणूक आयटी आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील आहे. दुसरीकडं, पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्कमधील अडथळे आणि प्रशासकीय समस्यांमुळं काही गुंतवणूक कर्नाटककडे वळल्याचं दिसतं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतंच यासंदर्भात जाहीर विधान केलं होतं की, हिंजवडीतील अडचणींमुळे महाराष्ट्रातील आयटी प्रकल्प बंगळुरूकडे सरकत आहेत, जे आता खरे ठरल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
कोणत्या राज्यात किती परकीय गुंतवणूक आली?
- महाराष्ट्र - 45 हजार 921 कोटी
- कर्नाटक - 48 हजार 804 कोटी
- गुजरात - 10 हजार 245 कोटी
- दिल्ली - 9 हजार 403 कोटी
- तामिळनाडू - 22 हजार 902 कोटी
- हरियाणा - 8 हजार 822 कोटी
- तेलंगणा - 3 हजार 380 कोटी
- राजस्थान - 4 हजार 678 कोटी
- उत्तर प्रदेश - 688 कोटी
महाराष्ट्राची वार्षिक कामगिरी कशी आहे? : एप्रिल 2024 ते मार्च 2025 या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचं स्थान अबाधित आहे. या काळात महाराष्ट्रात 1 लाख 64 हजार 875 कोटींची परकीय गुंतवणूक आली. जी कर्नाटकपेक्षा दुपटीहून अधिक आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कर्नाटकात केवळ 56 हजार 30 कोटींचीच गुंतवणूक आली होती. मात्र, यावर्षी एका तिमाहीतच दमदार कामगिरी करीत कर्नाटक राज्यानं महाराष्ट्रासमोर तगडं आव्हान उभं केलं आहे.
वर्षभराच्या कामगिरीवरून मूल्यमापन करा : याविषयी माजी अर्थमंत्री आणि भाजपाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "परकीय गुंतवणुकीचा विचार तीन महिन्यांच्या आकडेवारीवरून होत नसतो. तर, वर्षभराच्या कामगिरीवरून मूल्यमापन होत असते. एखाद्या तिमाहीत कुठलं राज्य पुढे गेलं, म्हणजे त्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकलं असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. प्रस्तावित सामंजस्य करार (praposal of MOU) किती झाले, त्यांचे (कर्नाटक) किती आणि आपले किती, यावरून कामगिरीचं मूल्यमापन व्हायला हवं. एखाद्या तिमाहीत पुढे-मागे होऊ शकतं. त्यामुळं तीन महिन्यांवरून राज्याच्या एकूण परकीय गुंतवणुकीचा अंदाज बांधता येणार नाही," अशी प्रतिक्रिया सुधीर मुनगंटीवार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
आता मुख्यमंत्र्यांनी श्रेय घेण्यासाठी पुढं यावं : यावरून काँग्रसनं भाजपाप्रणित महायुती सरकारचा खरपूस शब्दांत समाचार घेतला. यासंदर्भात काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं की, "महाराष्ट्र जेव्हा परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर असतो, तेव्हा त्याचं श्रेय घ्यायला मुख्यमंत्री पुढं येतात. मग, आता ते शांत का आहेत? तुम्ही जर या गुंतवणुकीचा तपशील पहाल, तर यातील सर्वाधिक गुंतणूक ही आयटी क्षेत्राशी संबंधित आहे, जी कर्नाटकनं आकर्षित केली. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्कमधील अडथळ्यांमुळे आपले आयटी पार्क बंगळुरूला चालले आहेत, असं विधान जाहिररित्या केलं होतं, ते खरं ठरलं आहे. महाराष्ट्रासाठी ही चिंतेची बाब आहे. याआधी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, 2019 मध्येही कर्नाटकनं महाराष्ट्राला मागे टाकलं होतं. महाविकास आघाडीचं सरकार असताना, कोरोनाकाळात केंद्रातील ताकदीचा वापर करून, गुजरातला सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक नेण्यात आली. तेव्हा गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकलं, अशी आरडाओरड भाजपानं केली होती. ते सगळे आता कुठे आहेत," असा सवाल सावंत यांनी विचारला.
