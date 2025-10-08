राज्यात बनावट कफ सिरपवर मोठी कारवाई; रेडिनेस फार्मसिटिकल कंपनीचा साठा जप्त
मध्यप्रदेश-राजस्थानमध्ये 19 बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन सतर्क झालं आहे. पुण्यात कफ सिरप जप्त करत अन्न व औषध विभागानं नागरिकांना सतर्कतेचं आवाहन केलं.
पिंपरी चिंचवड : मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये खोकल्याच्या औषधामुळं 19 बालके दगावल्याच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) सतर्क झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनानं पुण्यात मोठी कारवाई करत रेडनेस फार्मसिटिकल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं उत्पादित केलेल्या खोकल्यावरील 'रेसपिफ्रेश टी आर' (Respifresh TR) या औषधाचा मोठा साठा जप्त केला आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाकडून कंपन्यांची आणि औषधांची तपासणी : "बालकांच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनानं राज्यातील खोकल्यावरील औषधांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची कसून तपासणी सुरू केली आहे. त्याचबरोबर मेडिकल स्टोअर्स आणि सरकारी रुग्णालयांमधून खोकल्याच्या औषधांचे नमुनेदेखील तपासणीसाठी गोळा केले जात आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये ज्या औषधाच्या सेवनानं बालकांच्या मृत्यू झाल्याचा संशय आहे. त्या औषधाचा साठा सध्या महाराष्ट्र राज्यात उपलब्ध नाही," अशी माहिती अन्न व औषध विभागाचे सहआयुक्त गिरीश हुकरे यांनी दिली.
लहान मुलांना कफ सिरप देऊ नये : "दोन वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही प्रकारचं कफ सिरप (खोकल्याचं औषध) देऊ नये असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारनं दिले आहेत. त्यामुळं पालकांनी आणि डॉक्टरांनी या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं. सध्या अन्न व औषध प्रशासनाची मोहीम राज्यभर सुरू आहे. खोकल्याच्या औषधाच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षेवर विशेष लक्ष दिलं जात आहे. लहान मुलांसाठी औषधं घ्यायची असतील तर ती योग्य डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यावीत. स्वतःहून कुठल्या औषधाचं सेवन करू नये. तसंच नागरिकांनी घाबरून जाण्याचं कोणतं कारण नाही. मार्केटमधील बहुतांशी औषधं चांगली आहेत. संशयास्पद असणाऱ्या औषधांची प्रयोगशाळेत आम्ही वारंवार चाचणी करत असतो. ते याचप्रमाणे आपल्या भागातील औषध उत्पादक आहेत. त्यांनी तयार केलेल्या औषधांची देखील तपासणी मोहीम आम्ही राबवत आहोत," अशी माहिती गिरीश हुकरे यांनी दिली.
तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानं करा औषधाचं सेवन : "औषध तयार करताना कंपनी योग्य घटकांचा वापर करतात की नाही याची सुद्धा पडताळणी इथून पुढं वेळोवेळी करत आहोत. त्यामुळं नागरिकांनी घाबरून न जाता तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानं औषधाचं सेवन करावं," असं आवाहन अन्न व औषध विभागाचे सहआयुक्त गिरीश हुकरे यांनी केलं.
