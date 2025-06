ETV Bharat / state

'फादर्स डे' स्पेशल : रामभाऊ इंगोले... 'रेड लाईट' एरियातील शेकडो बेवारस मुलांना मायेची सावली देणारा 'बापमाणूस' - FATHERS DAY SPECIAL

'फादर्स डे' स्पेशल : रामभाऊ इंगोले... 'रेड लाईट' एरियातील शेकडो बेवारस मुलांना मायेची सावली देणारा 'बाप माणूस' ( Etv Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 15, 2025 at 11:36 AM IST | Updated : June 15, 2025 at 11:49 AM IST 2 Min Read

नागपूर- प्रत्येक बाप आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल आणि यशस्वी भविष्यासाठी जिवाचं रान करतो, यात काही नवल वाटत नसेल. मात्र, ज्या मुलांच्या डोक्यावर बापाचं छत्र नाही, त्या बेवारस लहानग्यांच्या भविष्याची काळजी कोण करत असेल? हा प्रश्न इतरांना कधी पडत तरी असेल का? 'जिसका कोई नही उसका खुदा होता है' या ओळींना खरं ठरवणारी एक व्यक्ती नागपुरात आहे. हा 'बापमाणूस' गेल्या 35 ते 40 वर्षांपासून शेकडो बेवारस मुलांचा 'बाप' होऊन त्यांचे संगोपन करीत आहे. रामभाऊ इंगोले असे या ज्येष्ठ समाजसेवकाचं नाव आहे. रामभाऊंनी आपलं संपूर्ण आयुष्य वारांगणांच्या बेवारस मुला-मुलींचे संगोपन करण्यात घालवलंय. समाजसेवक रामभाऊ इंगोले हे एक-दोन नव्हे, तर शेकडो लेकरांचे बाप झाले आहेत. आज जागतिक 'फादर्स- डे' साजरा केला जातोय. त्या निमित्ताने वारांगणांच्या मुलांचे संगोपन करणाऱ्या या 'बापमाणसा'च्या जीवनकार्यावर प्रकाश टाकण्याचा एक छोटासा प्रयत्न 'ईटीव्ही भारत'कडून करण्यात आला आहे. वारंगणांच्या मुलांसाठी वेचले आयुष्य - फाटकं नशीब घेऊन जन्माला आलेल्या वारांगणांच्या त्या बेवारस मुलांना 'बाप' नावाचा अर्थसुद्धा माहिती नसावा. समाज त्या मुलांकडे तिरस्काराच्या आणि घृणास्पद दृष्टीने बघत होता. तेव्हा समाजसेवकाचे व्रत घेतलेल्या रामभाऊ यांनी त्या निरागस बेवारस मुलांना जवळ केलं आणि बापाची माया दिली. एवढंच नाही तर त्या मुलांना स्वतःच्या घरामध्ये प्रवेश दिला. पण कुटुंबातल्या सदस्यांनी याला प्रखर विरोध केला. मात्र, रामभाऊंनी परिणामाची पर्वा न करता सुरू केलेले ईश्वरी कार्य तडीस नेलं . प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे गेल्या 35 ते 40 वर्षांपासून वारांगणांच्या शेकडो बेवारस मुलांचे ते 'बाप' झाले. वारांगणांच्या मुलांना समाजात ओळख मिळवून दिली - रामभाऊ इंगोले यांच्या सान्निध्यात येण्यापूर्वी या मुलांना 'बाप' नावाचा अर्थही माहीत नसेल. मात्र, रामभाऊ इंगोले यांनी मुलांवर एका बापाप्रमाणे माया तर केलीच सोबत त्यांना समाजात ओळख मिळवून दिली. रामभाऊंनी या मुलांना शिकवले, घडवले, त्यामुळे आज या मुलांपैकी दोघे जण यशस्वी डॉक्टर झाले आहेत. तर डझनभरापेक्षा अधिक मुलं इंजिनीअर, कुणी तहसीलदार होऊन काम करीत आहे. अनेक मुलं शासकीय, खासगी नोकरीत आहेत. काही उद्योग उभारून सन्मानाचे जीवन जगत आहेत. हे केवळ रामभाऊंनी 1992 साली सुरू केलेल्या 'आम्रपाली उत्कर्ष संस्थे'मुळेच शक्य होऊ शकले आहे. 1992-93 साली सुरू झाला प्रवास - रामभाऊ यांना बालपणापासूनच समाजसेवेची आवड असल्याने समाजातील प्रत्येक घटकाच्या समस्या जाणून घेणे आणि त्या सोडवणे ही त्यांची दिनचर्या होती. ते वारांगणाच्या समस्या सोडवत असताना त्यांच्या लक्षात आले की, वारांगणांच्या मुलांना या समाजात कुठेही स्थान नाही. त्यांच्याकडे तिरस्काराने बघितले जाते आणि प्रत्येक जण त्यांचा अपमान आणि अवहेलना करत आहे. ही बाब रामभाऊ यांच्या जिव्हारी लागली. त्यांनी तात्काळ 3 मुलांना रेड लाईट वस्तीतून बाहेर काढले आणि स्वतःच्य घरामध्ये आश्रय दिला. कालांतराने कुटुंबाच्या विरोधामुळे त्यांनी भाड्याने खोली करून या मुलांचे पालन पोषण सुरू केले.

Last Updated : June 15, 2025 at 11:49 AM IST