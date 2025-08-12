ETV Bharat / state

मुलीला परीक्षा केंद्रात सोडलं, परतत असताना ट्रकनं चिरडलं, परीक्षा केंद्राबाहेरच वडिलांनी सोडला जीव

मुलीला परीक्षेला सोडल्यानंतर रस्ता ओलांडत असताना ट्रकनं चिरडल्यामुळं वडिलांचा मृत्यू झाल्याची घटना नागपूरमध्ये घडली.

नागपुरात रस्ते अपघातात वडिलांचा मृत्यू (ETV Bharat Reporter)
Published : August 12, 2025 at 7:24 PM IST

नागपूर : मंगळवारचा दिवस उजाडला. मुलीला परीक्षेला सोडवायला जायचं म्हणून सकाळी लवकर उठून तयारी केली. नंतर मुलीला घेवून परीक्षा केंद्रावर पोहचले. पेपर चांगला लिहा, टेन्शन घेऊ नकोस, असं म्हणत मुलाला आशीर्वाद दिला. त्यानंतर मुलगी परीक्षा केंद्रात दाखल झाली. वडिलांसोबतची हीच भेट मुलीसाठी शेवटची भेट ठरली. याचा विचारही त्या मुलीनं कधी केला नसेल. मुलीला परीक्षा केंद्रात सोडून वडील घरी परतत असताना काळानं घाला घातला अन् अपघातात वडिलांचा मृत्यू झाला.

रस्ता ओलांडताना अपघात : मुलीला परीक्षेला सोडल्यानंतर रस्ता ओलांडत असताना ट्रकनं चिरडल्यामुळं वडिलांचा मृत्यू झाल्याची घटना नागपूरच्या हिंगणा तालुक्यात डोंगरगाव येथे आज (मंगळवार) सकाळी घडली आहे. भीसम दिनुराम शाहू असे अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तीचे नावं आहे.

आयटीआयची परीक्षा होती : मृत भीसम दिनुराम शाहू त्यांची मुलगी प्रियंका हिला मेघ साई खासगी आयटीआय, डोंगरगाव येथील परीक्षा केंद्रावर सोडून देण्यासाठी आले होते. प्रियंका नागपुरच्या शासकीय तंत्रनिकेतन बर्डी येथे शिक्षण घेत आहे. मंगळवारी डोंगरगावच्या केंद्रावर तिची आयटीआयची परीक्षा होती.

भीषण धडकेत मृत्यू : भीसम दिनुराम शाहू यांची मुलगी परीक्षा केंद्रात गेल्यानंतर भीसम हे रस्ता ओलांडत असताना एका कंटेनर ट्रकने त्यांना जोराची धडक दिली. अपघातात शाहू हे कंटेनरखाली आल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती कळताच हिंगणा पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून भीसम दिनुराम शाहू यांचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी एम्स रुग्णालयात पाठविण्यात आला.

चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल : अपघातासाठी कारणीभूत कंटेनर जप्त करण्यात आला असून, चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. अचानक घडलेल्या अपघाताची माहिती परीक्षा केंद्रात गेलेल्या मुलीला काही वेळानंतर देण्यात आली.

