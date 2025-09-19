ETV Bharat / state

मुंबई नाशिक महामार्गावर भरधाव ट्रकची दुचाकीला धडक ; भीषण अपघात बापलेकीचा जागीच मृत्यू

मुलीला रुग्णालयात नेताना ट्रकनं दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत बापलेकीचा जागीच मृत्यू झाला असून पत्नी मात्र गंभीर जखमी झाली आहे.

ठाणे : मुंबई नाशिक महामार्गावरील भिवंडी - पडघा परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात बापलेकीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून पत्नी गंभीर जखमी झाली. ही घटना गुरुवारी दुपारी घडली आहे. सईम मकबूल खोत (48) व मरियम खोत (6) असं अपघातात मृत झालेल्या बापलेकीचं नाव असून पत्नी सुबी खोत गंभीर जखमी आहे. अपघात एवढा भीषण होता की, अवजड ट्रकनं दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या धडकेत दुचाकीवरील पती पत्नी आणि एकुलती एक मुलगी ट्रकच्या मागच्या चाकाखाली आल्यानं, बापलेकीचा जागीच मृत्यू झाला तर पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. या भीषण अपघात प्रकरणी ट्रक चालकावर पडघा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सरू केला आहे.

ट्रकनं दुचाकीला मागून दिली धडक : मिळालेल्या माहितीनुसार, पडघा नजीकच्या बोरिवली गावातील सईम खोत, त्यांची पत्नी सुबी व सहा वर्षांची मुलगी मरियम असे गुरुवारी दुपारी मुलगी मरियम हिला दवाखान्यात तपासणीसाठी भिवंडी इथं दुचाकीवरून निघाले होते. त्यांची दुचाकी कुकसे गावाच्या हद्दीत मुंबई नाशिक महामार्गावरील साई धारा गोदाम कॉम्प्लेक्स समोरील रस्त्यावर आली असता, त्यांच्या पाठीमागून आलेल्या भरधाव ट्रकनं त्यांना धडक दिली. या धडकेत खोत यांची दुचाकी ट्रकच्या चाकाखाली येऊन ते चिरडले गेले. यामध्ये खोत बापलेकीचा जागेवरच मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी पत्नी सुबी खोत यांना ठाणे येथील ज्युपिटर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं आहे.

बोरिवली गावात पसरली शोककळा : दरम्यान, या घटनेची माहिती पडघा पोलिसांना मिळताच पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करत बाप लेकीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालयात रवाना केले. त्यानंतर पडघा पोलीस ठाण्यात या अपघातप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दादासो एडके यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडं या दुर्दैवी घटनेमुळे खोत कुटुंब राहत असलेल्या बोरिवली गावात शोककळा पसरली आहे.

