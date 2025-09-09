उपसा जलसिंचन योजनेत वीज दरात शेतकऱ्यांना सवलत मिळणार; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय म्हणजे उपसा जलसिंचन योजनेत वीज दरात शेतकऱ्यांना सवलत मिळणार आहे.
Published : September 9, 2025 at 3:38 PM IST
मुंबई : आज (9 सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आज एकूण चार महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात महसूल विभागातील दोन निर्णय घेतले आहेत. तर मृद व जलसंधारण विभागातील एक आणि नगरविकास विभागातील एक निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय म्हणजे उपसा जलसिंचन योजनेत वीज दरात शेतकऱ्यांना सवलत मिळणार आहे. तर आजच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या...
बैठकीतील महत्वाचे निर्णय कोणते?
- शेतकऱ्यांना दिलासा. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ होणार आहे. (ऊर्जा विभाग)
- नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी रुपये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये कर्ज उभारणी करण्यात येणार. (नगरविकास विभाग)
- अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा. (मृद व जलसंधारण विभाग)
- रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
1892 कोटी 61 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा : दरम्यान, पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दर चार महिन्यातून दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिले जातात. आता राज्य सरकार देखील केंद्र सरकारप्रमाणे नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून दर चार महिन्यातून दोन हजार रुपये देतं. असं मिळून शेतकऱ्यांनी केंद्राची 6 हजार आणि राज्य सरकारचे 6 मिळून शेतकऱ्यांना 12 हजार रुपये मिळतात. केंद्र सरकारनं नुकताच 20 वा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला आहे. दरम्यान, "आज नमो शेतकरी सन्मान योजनेचा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला आहे. 91 लाख 64 हजार 9157 शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले आहेत. यासाठी राज्य सरकारनं 1892 कोटी 61 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. या पैशांची नक्कीच मदत शेतकऱ्यांना होईल," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
आगे आगे देखो होता है क्या... : दुसरीकडे आज उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक होत आहे, यासाठी क्रॉस व्होटिंग होईल असं इंडिया आघाडीनं म्हटलं आहे आणि त्याचा फायदा होईल, असं म्हटलं जात आहे, असा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला असता, त्यांनी सांगितलं की, "निश्चितच स्वप्न पाहावी, पण आगे आगे देखो... होता है क्या...," असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना लगावला. तसंच "सोलापूरमधील माढ्याच्या कुर्डू गावात रस्त्यासाठी मुरुम उत्खनन प्रकरणातील मी रिपोर्ट मागितला आहे, त्यानंतर त्यावर कारवाई करण्यात येईल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
