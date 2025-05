ETV Bharat / state

ऊस शेतीला फाटा देत 8 एकरात ड्रॅगन फ्रूटची लागवड, वर्षाकाठी पाटील बंधू कमावतायत लाखोंचा नफा - DRAGON FRUIT FARMING IN KOLHAPUR

ड्रॅगन फळाची शेती ( Etv Bharat Reporter(GFX) )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 1, 2025 at 1:20 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 2:08 PM IST 2 Min Read

कोल्हापूर : शेती व्यवसाय हा काही बांधावरुन करण्याचा विषय राहिलेला नाही. कष्टाला योग्य नियोजनाची दिली तर शेतकरी चांगलं उत्पादन घेऊ शकतो हे कोल्हापूरातील पाटील बंधू यांच्या परिश्रमाकडं पाहिल्यावर लक्षात येतं. ऊस शेतीला फाटा देत केली ड्रॅगन फ्रूटची शेती : तैवान, व्हियेतनाम, थायलंड देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात निम्म्याहून अधिक वाटा असलेली ड्रॅगन फ्रुट शेती आता साता-समुद्रा पार पोहोचली आहे. कोल्हापुरातील कांडगावच्या पाटील बंधूंनी ऊस शेतीला फाटा देत 3 एकरावर ड्रॅगन फळाची शेती फुलवली आहे. प्रामुख्यानं साखरपट्टा अशी ओळख असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात उसाच्या उत्पादन खर्चात होणारी वाढ, खर्च वजा करता शेतकऱ्याला मिळणारं उत्पन्न यात तफावत येत असल्यामुळं, जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी आता ड्रॅगन फळाच्या शेतीकडं वळले आहेत. कांडगाव येथील जयसिंग आणि प्रताप पाटील या सख्या भावांनी ड्रॅगन फळाच्या शेतीतून लाखांचं उत्पन्न मिळवलं आहे. कोल्हापुरातील कांडगावच्या पाटील बंधूंनी फुलवली ड्रॅगन फळाची शेती (ETV Bharat Reporter)

