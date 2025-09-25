अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचे हाल; "फोटोसेशनसाठीच सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर" विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर निशाणा

ETV Bharat / state

मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. सरकारनं लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
नागपूर : मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान झालं आहे. अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी यासाठी मागणी होत आहे. नुकसान भरपाई म्हणून नेत्यांनी आपलं स्टिकर लावून मदत केली, काल अनेकांनी मदत परत घेऊन जा असं सांगितलं. तसंच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय निघताच मंत्री अजित पवार यांनी "पैशाचं सोंग घेता येत नाही," अशी प्रतिक्रिया दिली होती. यावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवर यांनी सरकारवर निशाणा साधलाय.

शेतकऱ्यांना किती मदत मिळणार ते मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावं : "काल सरकार अतिवृष्टीमुळं बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलं होतं, ते केवळ आणि केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी होतं असं त्यांच्या दौऱ्यातून दिसत आहे. अतिवृष्टीमुळं बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना किती मदत देणार असं विचारल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, यावरून राजकारण करू नका. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावं की शेतकऱ्यांना नेमकी किती मदत मिळणार आहे. ही बाब गुपित का ठेवली जाते," असा प्रश्न काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलाय.

माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (ETV Bharat Reporter)

शेतकऱ्यांना सरकारची नियत कळाली : "शेतकऱ्यांच्या बनवाबनवीमुळं सरकारची नियत दिसत आहे. एनडीआरएफच्या निकषांप्रमाणे गेलो तर दोन एकरपर्यंत शेतकऱ्यांना सतरा हजारपर्यंत नुकसान भरपाई मिळणार आहे. पिकांवर 'यलो मोझ्याक' रोगाचं संकट आहे. त्यामुळं एक क्विंटल सोयाबीन सुद्धा होणार नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यानं जगायचं की मरायचं हे सरकारनं सांगावं. पीक विम्याचं वाटोळं झालं आहे. महायुतीनं निवडणुकीपूर्वी एक रुपयात पीक विमा घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यामध्ये जे निकष लावलेत त्यामुळं या संकटात शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळणार नाही," अशी प्रतिक्रिया विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

शेतकऱ्यांना सरकारनं मदत जाहीर करावी : "सरकारनं सर्व विकास कामं थांबवून संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना किमान 50 हजार रुपये हेक्टरी मदत करावी. मदतीशिवाय शेतकरी जगूच शकणार नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था बघण्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री गेले. सरकारनं मदतीच्या वस्तूंवर आपलं स्टिकर लावून दिखावा केला. त्यामुळं संतापलेल्या लोकांनी ते सामान परत घेऊन जा असं सांगितलं. अतिवृष्टीमुळं काहीही शिल्लक राहिलेलं नाही. हाताशी आलेलं पीक पूर्ण उद्ध्वस्त झालंय. जमिनी पूर्ण खरडून गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत बांधावर जाऊन केवळ दिखावा करू नका, तर बाधितांना काय मदत करता ते सरकारनं सांगावं," असं वडेट्टीवार म्हणाले.

वर्षभरात सरकारला कर्जमाफीचा विसर : "सरकारनं लाडक्या बहिणींचं मत घेण्यासाठीच त्यांना पैसे दिले. बहिणींचा वापर हा सत्तेमध्ये येण्यासाठी केला. महायुतीला जनतेनं नाकारलं होतं म्हणूनच लाडकी बहीण योजना सुरू केली. पुढच्या महिन्यात या सरकारला सत्तेत येऊन एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मात्र, घोषणा करुनही कर्जमाफी देत नसतील तर तुमची नियत साफ नाही असंच म्हणावं लागेल," असं म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली.

MARATHWADA HEAVY RAINFALLविजय वडेट्टीवारमराठवाडा अतिवृष्टीशेतकऱ्याचं मोठं नुकसानVIJAY WADETTIWAR ON HEAVY RAINFALL

