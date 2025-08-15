कोल्हापूर : नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाला 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. तरीही महायुती सरकार महामार्ग लादण्याचा प्रयत्न करत आहे, गरज नसलेला शक्तीपीठ महामार्ग सरकारने रद्द करुन बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला शक्तीपीठातून स्वातंत्र्य मिळावं, शक्तीपीठ महामार्गासाठी लागणारा पैसा सरकारने कर्जमाफीसाठी उपलब्ध करावा, अशी मागणी करत काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी महायुती सरकारवर निशाणा साधला, शेतकऱ्यांसोबत बांधावर बैठक मारून खर्डा-भाकरी खाऊन शेतामध्ये तिरंगा फडकावत शक्तीपीठ महामार्गाला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला.
ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी खटाटोप : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रकल्प असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाला 86 हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठीच सरकार खटाटोप करत असल्याचा आरोप करत राज्यातील शालेय मुलांची शिष्यवृत्ती, सर्वसामान्यांची लालपरी असलेल्या एसटी बसेस उपलब्ध व्हाव्यात तसेच मुंबईतील लोकल सेवा सुरळीत करण्यासाठी हा निधी वापरावा, अशी मागणी करत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी महायुती सरकारवर टीकास्त्र सोडलं.
मंत्री हसन मुश्रीफ यांना टोला : प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गासंबंधीची तांत्रिक आकडेवारी मी मांडलेली आहे, राष्ट्रीय महामार्ग आणि शक्तीपीठ महामार्गातील आकडेवारीमधील तफावत मी मांडली आहे. महामार्गाच्या तांत्रिक गोष्टीत पडणार नाही. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निवडणुकीआधी जनतेला शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करणार असा शब्द दिला होता तो त्यांनी पूर्ण करावा, असा टोला आमदार सतेज पाटील यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना लगावला.
बाधित शेतकऱ्यांनी शिवारात फडकावला तिरंगा : कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाने बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीने आंदोलन केलं. बाधित शेतकऱ्यांच्या शिवारात जाऊन या ठिकाणी तिरंगा ध्वज फडकवण्यात आला, भुदरगड तालुक्यातील आकुर्डे, कागल तालुक्यातील एकोंडी आणि करवीर तालुक्यातील कोगील बुद्रुक या गावात शेतकऱ्यांनी एकत्र येत शक्तीपीठ महामार्गविरोधात आंदोलन केलं. या आंदोलनात आमदार सतेज पाटील यांच्यासह विजय देवणे, कॉम्रेड शिवाजी मगदूम, कोगील बुद्रुक येथील सुशीला गोपाळ पाटील यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
