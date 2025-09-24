ETV Bharat / state

मंत्रिमंडळ बैठकीतून शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा, रोहित पवारांचा हाती भोपळा घेत थेट सरकारवर निशाणा

राज्य सरकार अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी भरीव मदत करेल, अशी अपेक्षा असताना या प्रश्नाकडे मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सपशेल बगल दिल्याचं आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

pumpkin in hand and directly targets the government
रोहित पवारांचा हाती भोपळा घेत थेट सरकारवर निशाणा (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 2:11 PM IST

अहिल्यानगर - राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी हातात भोपळा घेऊन काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना भोपळा दिल्याचं म्हटलं आहे. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या बैठकीमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय होतील, अशी अपेक्षा असताना अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. राज्य सरकार अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी भरीव मदत करेल, अशी अपेक्षा असताना या प्रश्नाकडे मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सपशेल बगल दिल्याचं आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा : राज्यात गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून पावसाने थैमान घातलंय. विदर्भ आणि मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे अनेकांचे कुटुंब उद्ध्वस्त झालेत. त्याचबरोबर अतिवृष्टीमुळे शेतामध्ये अक्षरशः तळ्याचे स्वरूप आले आहे, त्यामुळे हाता तोंडाशी आलेले पिके उद्ध्वस्त झाले आहे, तर नुकतीच लावलेली पिके या पुरातील पाण्यामुळे जमिनीतच खराब झाल्याची परिस्थिती शेतकऱ्यांवर ओढवली आहे. त्यामुळे शेतकरी पुरता हतबल झाल्याची परिस्थिती राज्यांमध्ये निर्माण झालेली आहे. अशात सर्व स्तरांतून राज्यामध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची त्याचबरोबर सरसकट शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची मागणी जोर धरू लागली असतानाच काल राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, परंतु यामध्ये ओला दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी त्याचबरोबर सरकारच्या मदतीबाबत कुठलाही ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली असून, यावर आता विरोधकांनी सरकारविरोधात रान उठवले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी राज्य सरकारच्या बैठकीवर थेट भोपळा दाखवत सरकारवर टीकास्त्र डागलंय.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये हेक्टरी मदत : यावेळी माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, आजच्या कॅबिनेटबाबत माहिती घेतली असता मला माहिती मिळाली की, शेतकऱ्यांना काय मिळालं तर भोपळा मिळाला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये हेक्टरी मदत, सरसकट कर्जमाफी, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर होणार, अशी आमची अपेक्षा होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व विषयांना अलगद बगल दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विरोधी पक्षात असताना शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जाऊन बोलले होते की, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी दानत लागते. सरकारने कितीही कर्ज घेतले तरी शेतकऱ्याला मदत होऊ शकते. आज तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, राज्यात आणि केंद्रामध्ये तुमची सत्ता आहे, राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे आहे. तरीसुद्धा आमच्या शेतकऱ्यांना आश्वासनाशिवाय दुसरं काहीही मिळालेलं नाही.

