शेतकऱ्यांकडून काळ्या हळदीची लागवड; आयुर्वेदातही औषधासाठी काळ्या हळदीला विशेष महत्त्व; तीन लाखांचं उत्पन्न - FARMERS CULTIVATE BLACK TURMERIC

Published : April 18, 2025 at 11:18 AM IST

औषधी पिकांच्या लागवडीसाठी शासनाने प्रोत्साहन द्यावे : बाजारपेठेत काळ्या हळदीबद्दल पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही. तसेच बाजारपेठ कुठे अन् भाव कुठे मिळतो आणि त्याचे बियाणे कुठे मिळते यासंदर्भात तेवढी माहिती उपलब्ध नाही. कृषी विभागाने यासंदर्भात जनजागृती करावी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे आणि औषधी पिकांच्या लागवडीसाठी शासनाने प्रोत्साहन द्यावे, अशी प्रमुख मागणी प्रकाश घोडेकर यांनी केलीय. काळी हळद (Curcuma caesia) ही हळदीची एक दुर्मीळ प्रजाती आहे, जी तिच्या औषधी गुणधर्मांसाठी ओळखली जाते. काळ्या हळदीचे काही फायदेसुद्धा आहेत.



काळी हळद मेंदूच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर : काळ्या हळदीमध्ये कर्क्युमिन (curcumin) नावाचे शक्तिशाली अँटी-इंफ्लेमेटरी संयुग असते. जे शरीरातील सूज आणि दाह कमी करण्यास मदत करते. तसेच संधिवात (arthritis), आतड्यांसंबंधी दाह (inflammatory bowel disease) आणि श्वसनासंबंधी समस्यांमध्ये आराम देऊ शकते. काळ्या हळदीतील अँटीऑक्सिडंट्स (antioxidants) रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करतात. शरीराला संक्रमण, विषाणू आणि इतर रोगांपासून संरक्षण देतात. काळी हळद पाचक एन्झाईम्स (digestive enzymes) च्या उत्पादनास उत्तेजित करते. यामुळे अन्न पचनास मदत होते आणि पोट फुगणे, गॅस आणि अपचन यांसारख्या समस्या कमी होतात. हे गॅस्ट्रिक अल्सर (gastric ulcers) टाळण्यासदेखील मदत करू शकते. काळी हळद यकृतातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत करते. यकृत पेशींच्या पुनरुत्पादनास (regeneration) मदत करते, ज्यामुळे यकृताचे कार्य सुधारते. काळ्या हळदीतील कर्क्युमिन मेंदूच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे.



काळ्या हळदीमध्ये कर्करोगाचा प्रसार थांबवण्याची क्षमता : ते स्मरणशक्ती वाढवते, संज्ञानात्मक कार्य (cognitive function) सुधारते आणि अल्झायमर (Alzheimer's) आणि पार्किन्सन्स (Parkinson's) सारख्या न्यूरोडिजेनेरेटिव्ह रोगांचा धोका कमी करते. काळ्या हळदीमध्ये वेदनाशामक गुणधर्म (analgesic properties) असतात. ते वेदना आणि अस्वस्थता कमी करण्यास मदत करते. फायब्रोमायल्जिया (fibromyalgia) किंवा संधिवात यांसारख्या जुनाट वेदनांच्या परिस्थितीत आराम देऊ शकते. काळी हळद खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी (bad cholesterol levels) कमी करण्यास मदत करते. रक्तदाब (blood pressure) कमी करते आणि धमन्यांमध्ये प्लेक (plaque) जमा होण्यास प्रतिबंध करते, ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होतो. काळ्या हळदीतील कर्क्युमिनमध्ये कर्करोगाच्या पेशींची वाढ रोखण्याची आणि त्यांचा प्रसार थांबवण्याची क्षमता असते. हे विविध प्रकारच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंध आणि उपचारात फायदेशीर ठरू शकते.



काळी हळद रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करू शकते : काळ्या हळदीतील अँटी-इंफ्लेमेटरी आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म त्वचा निरोगी आणि चमकदार ठेवण्यास मदत करतात. ते त्वचेची जळजळ, लालसरपणा आणि पुरळ कमी करते. अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला अकाली वृद्धत्वापासून वाचवतात. काळी हळद अपचन, पोटदुखी आणि गॅस यांसारख्या पोटाच्या समस्यांवर आराम देते. काळी हळद दमा (asthma), ब्राँकायटिस (bronchitis) आणि सर्दी-खोकल्यामध्ये आराम देऊ शकते. काही अभ्यासांनुसार, काळी हळद रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करू शकते. काळ्या हळदीमध्ये अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, जे जखमा लवकर बरे करण्यास मदत करतात. काळी हळद मासिक पाळीतील वेदना आणि पेटके कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. काळी हळद हाडांच्या आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर मानली जाते. * पारंपरिकरित्या, सर्दी आणि खोकल्याच्या उपचारासाठी काळ्या हळदीचा वापर केला जातो.



काळ्या हळदीचा वापर कसा करावा? : काळी हळद चूर्ण स्वरूपात किंवा ताजी किसून वापरली जाऊ शकते. ती सूप, भाज्या आणि करीमध्ये थोड्या प्रमाणात वापरली जाते. काळ्या हळदीचा चहा बनवून पिऊ शकता. मध किंवा दुधात मिसळून त्याचे सेवन केले जाऊ शकते. त्वचेसाठी मास्क म्हणून देखील वापरली जाते.



(टीप: गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणारी मातांनी तसेच कोणत्याही गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या व्यक्तींनी काळी हळद वापरण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.)