शेतात पंचनामा सुरू असतानाच शेतकऱ्याची मंडळ अधिकाऱ्यांसमोरच आत्महत्या; म्हणणं ऐकून न घेतल्याचा कुटुंबियांचा आरोप
शेतात नुकसानीचा पंचनामा सुरू असतानाच शेतकऱ्याने मंडळ अधिकाऱ्यांसमोर आत्महत्या केली आहे. अधिकाऱ्यांनी म्हणणं ऐकून न घेतल्याचा कुटुंबियांचा आरोप आहे.
Published : September 17, 2025 at 8:53 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यामध्ये असणाऱ्या खादगाव येथे चौकशीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या धमकीनं घाबरलेल्या शेतकऱ्यानं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. संजय शेषराव कोहकडे (वय ४५) असं आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याचं नाव आहे. त्यांची खादगाव- खेर्डा रस्त्यावर शेतजमीन आहे.
रस्ता कामासाठी संबंधीत ठेकेदारानं खोदलेल्या दुतर्फा नालीद्वारे पावसाचे पाणी शेतात येऊन पिकाची नासाडी होत होती. शेतात येणारे पाणी बंद करण्यासाठी शेतकऱ्यानं केलेल्या तक्रारीचा निवडा करण्यासाठी घटनास्थळ पाहणी आणि पंचनामा करण्यासाठी आलेल्या तलाठी व मंडळाधिकाऱ्यानं ऐकून न घेतल्याने संजय यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केलाय. संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी यावेळी नातेवाईकांनी केली आहे. तर आमदार विकास भुमरे यांनी सरकार तर्फे कुटुंबीयांचे म्हणणं ऐकून घेत योग्य ती मदत देण्याचं आश्वासन दिलं.
शेतकऱ्याने केली आत्महत्या : खादगाव - खेर्डा रस्त्याचं काम सुरू असून या कामासाठी ठेकेदारानं रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने जेसीबीद्वारे नाला खोदला आहे. या रस्त्यालगत खादगाव येथील संजय शेषराव कोहकडे यांची शेतजमीन आहे. ठेकेदारानं नाला खोदल्याने पावसाचे पाणी नाल्याद्वारे थेट संजय कोहकडे यांच्या शेतात येऊन पिकाचं नुकसान होत होतं. स्वतःच्याच शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसल्यानं शेतात रस्ता तयार करून देण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी बालानगरच्या महसूल मंडळ अधिकारी शुभांगी शिंदे आणि ग्राम महसुल अधिकारी लक्ष्मीकांत गोजरे यांच्याकडं तक्रार केली होती. त्यावरून संबंधित अधिकारी मंगळवारी चौकशीसाठी आले होते. पंचनामा सुरू असताना प्रतिवादी शेतकरी देखील घटनास्थळी आले. त्यावेळी मंडळाधिकारी व तलाठी यांनी तक्रारदार शेतकरी संजय कोहकडे यांस चारचौघांत चांगलीच कानउघडणी करत आपणास्पद वागणूक दिल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला. पंचनामा सुरू असतानाच स्वतःच्या विहिरीत संबंधित अधिकारी, ग्रामस्थांसमोर त्यांनी आत्महत्या केली.
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी : या घटनेची पाचोड पोलिसांना माहिती देण्यात आली आहे. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ग्रामस्थांच्या मदतीनं यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाचोडच्या ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आला. अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळं कोहकडे यांचा बळी गेल्यानं नातेवाईक आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी मंडळधिकारी, तलाठी आणि संबंधित शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचा पावित्रा घेतला. पाचोड पोलीस ठाण्यांचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत, पोलीस उपनिरीक्षक राम बारहाते यांनी ग्रामीण रुग्णालयात धाव घेऊन मृताच्या नातेवाईकांसोबत चर्चा करून सर्व दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. याप्रकरणी आरोपी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी नातेवाईकांनी केली. पैठणचे आमदार विलास भुमरे यांनी कोहकडे कुटुंबाची भेट घेतली. त्यांनी कुटुंबीयांना मदतीचं आश्वासन दिलं.
चर्चे दरम्यान केली आत्महत्या : या प्रकरणी सदरील शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू असताना अचानक ही घटना घडली. आम्हीच पोलिसांना सदरील घटनेची माहिती दिली, वाद झाला नसल्याचं स्पष्टीकरण महसूल मंडळ अधिकारी शुभांगी शिंदे यांनी दिलं आहे. या प्रकरणी योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन पाचोड पोलिसांनी दिलं आहे.
