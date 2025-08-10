बारामती (पुणे) : पुरंदर तालुक्यातील अनेक गावामध्ये पाणी टंचाई जाणवते. मात्र, याच पाणी टंचाईवर मात करत, वाळुंज येथील शेतकरी नितीन इंगळे यांनी आपल्या अडीच एकर क्षेत्रामध्ये ड्रॅगनची शेती फुलवली आहे. मार्केटमध्ये सध्या ड्रॅगन फ्रुटला मोठी मागणी आहे आणि दरही चांगला मिळतो आहे. त्यामुळं त्यांना एक एकर ड्रॅगनच्या शेतामधून जवळपास आठ ते दहा लाखाचं उत्पादन मिळत असल्याचं इंगळे यांनी म्हटलं आहे.
'अशी' सुरू केली शेती : वाळुंज (ता. पुरंदर) येथे प्रगतिशील शेतकरी म्हणून ओळखले जाणारे नितीन इंगळे यांची शेती आहे. या शेतीमध्ये पूर्वी मटकी, हुलगा असं पारंपारिक पीक घेतलं जायचं. पाण्याची मोठी टंचाई असल्यानं त्या ठिकाणी नगदी पिकांचं उत्पादन घेतलं जात नव्हतं. पावसाळ्यात भरपूर पाऊस तर उन्हाळ्यात पूर्ण पाणी टंचाई असा हा परिसर होता. मात्र, चार वर्षांपूर्वी इंगळे यांनी त्यांच्या एक एकर शेतामध्ये ड्रॅगन फ्रुटची लागवड केली. चार वर्षांपूर्वी इंगळे यांनी त्यांच्या मित्राच्या बागेमध्ये जाऊन ड्रॅगन शेतीची माहिती घेतली. तिथे त्यांनी काही फळे खाल्ली, त्याची चव घेतली आणि त्यांच्या मित्राच्या सांगण्यावरून आणि सोशल मीडियावरील माहितीवरून त्यांनी ड्रॅगन शेती करण्याचा निर्णय घेतला.
ड्रॅगन फ्रुट लागवडीची पद्धत : ड्रॅगन फ्रुटची लागवड ही बेड पद्धतीनं करण्यात आली. पावसाळ्यामध्ये जमिनीमध्ये थोडसं पाणी येतं म्हणून ही बेड पद्धतीनं लागवड करण्यात आली. त्यामुळं पावसाळ्यात कितीही जास्तीचा पाऊस झाला तरी जमीन वापस्यावर राहते. त्यामुळं त्यांतून चांगलं उत्पादन मिळतं, अशी माहिती शेतकरी नितीन इंगळे यांनी दिली.
10 बाय 8 फुटावर केली लागवड : ड्रॅगन फ्रुटची लागवड करताना त्याच्या फांद्यांचा उपयोग केला जातो. फांद्यांपासून रोप बनवलं जातं किंवा फांद्या देखील आपण लागवड करू शकतो. साधारण दोन महिन्यात अशा फांद्यांना चांगल्या मुळ्या फुटतात. त्या झाडाची वाढ होण्यास सुरुवात होते. लागवडी आगोदर सिमेंट एक सिमेंट खांब उभा केला जातो त्याच्यावर सिमेंट रिंग टाकली जाते. त्या खांबा शेजारी रोपाची लागवड केली जाते. साधारण 10 बाय 8 फुटावर लागवड केली जाते. एका एकारामध्ये 400 झाडे लावली जातात. सिमेंट खंबाला आधार देत या झाडाला त्या रिंगवर आणलं जातं. साधारणतः वेलवर्गीय पिकासारखीच याची देखील काळजी घेतली जाते. ड्रॅगनच्या लागवडीसाठी एकरी तीन लाखापर्यंत खर्च येतो. लागवड आणि संवर्धनाची पद्धत अत्यंत सोपी आहे. या पिकावर किड्यांचा फारसा प्रादुर्भाव होत नाही. मात्र, थोड्याफार प्रमाणात औषधही मारावे लागतात असं इंगळे यांनी सांगितलं. तर त्यांनी रासायनिक खताना फाटा देत सेंद्रिय पद्धतीनं ड्रॅगन शेतीची जोपासना केलीय. त्यामुळं त्यांच्या शेतातील उत्पादित केलेल्या फळांची चव चांगली आहे.
बाजारात काय आहे भाव? : ड्रॅगनला मे च्या पहिल्या पंधरवड्यामध्ये फुलकळी लागायला सुरुवात होते. त्यानंतर वीस पंचवीस दिवसाच्या अंतरानंतर वेगवेगळ्या टप्प्यात फुलांचे बहार निघतात. साधारण दीड ते दोन महिन्याच्या अंतरावर त्याचे फळ तोडणी येते. वर्षभरात असे आठ ते नऊ वेळा या फळांची तोडणी होते. यामध्ये चार-पाच वेळा चांगला बाहर मिळतो. उत्पादन चांगलं येतं तर कधीकधी उत्पादन कमी देखील येतं. मात्र, असं असलं तरी वर्षभरामध्ये एक एकर शेतामधून मधून वीस टन फळांचं उत्पादन निघतं. गेल्या वर्षी याच फळाला 185 रुपये भाव मिळाला. मात्र, यावर्षी होलसेल बाजारात 65 ते 70 रुपये किलो या दराने ड्रॅगन फ्रुटला बाजारात भाव मिळत आहे. व्यापारी जागेवरच येऊन खरेदी करत असल्यानं वाहतूक आणि इतर खर्चही होत नाही.
यावर्षी दरामध्ये घसरल मात्र, तरीही फायद्यात : मागील वर्षीपेक्षा यावर्षी दरामध्ये मोठी घसरण झाली आहे. मात्र, तरी देखील उत्पादन चांगले मिळत आहे. त्यामुळं घाबरून जाण्याचं काही कारण नाही. चांगला नफा या पिकातून मिळतो. लागवड झाल्यानंतर फार काय जास्त त्याला खर्च येत नाही किंवा मशागत करावी लागत नाही. मात्र, यावर लक्ष द्यावं लागतं. दुर्लक्ष करून चालत नाही. काही किडीपासून याला जपावं लागतं. पण उत्पादन चांगलं निघत असल्यामुळं शेतकऱ्यांनी या पिकाकडं वळायला हरकत नाही, असं नितीन इंगळे यांनी सांगितलं.
ड्रॅगन फ्रुटचे उत्पादन वाढल्यास प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळेल : ड्रॅगन फ्रुटचे दर सध्या थोडे कमी जरी झाले असले तरी ते तोट्यात नाही. मात्र, आपल्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी आणखी लागवड केली तर त्याचा फायदा होईल. उत्पादन जास्तीचे झाले तर हे फ्रुट आपल्याला एक्सपोर्ट देखील करता येईल आणि त्यामुळं आपल्याला मोठी बाजारपेठ मिळेल. भावही चांगला मिळेल त्याचबरोबर या फळावर प्रक्रिया उद्योग देखील आपल्याला सुरू करता येतील. ड्रॅगन फ्रुट हे शेतकऱ्याच्या फायद्याच आहे. त्याचबरोबर लोकांच्या आरोग्यासाठी देखील हे फायदेशीर आहे. शेतकऱ्यांनी नक्कीच याची लागवड करावी असं नितीन इंगळे म्हणतात.
