आल्याची शेती करून शेतकरी झाला मालामाल; अवघ्या 30 गुंठ्यांतून 280 क्विंटल घेतलं उत्पन्न, साडेचार लाखांचा मिळाला निव्वळ नफा

कोपरगाव तालुक्यातील ओगदी येथील शेतकरी मनोज गोणटे यांनी पारंपरिक पिकांना फाटा देत 30 गुंठ्यांत आल्याची लागवड (Ginger Farming) करून तब्बल 280 क्विंटल उत्पादन घेतलं आहे.

Farmer Manoj Gonte
शेतकरी मनोज गोणटे यांची आल्याची शेती (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2025 at 3:10 PM IST

2 Min Read

कोपरगाव (अहिल्यानगर) : पारंपरिक शेतीसोबत आधुनिक पद्धतीचा संगम साधल्यास कमी क्षेत्रातूनही मोठं उत्पन्न मिळवता येतं. याचे उत्तम उदाहरण कोपरगाव तालुक्यातील ओगदी येथील शेतकरी मनोज गोणटे यांनी घालून दिलं आहे. अवघ्या 30 गुंठ्यांत आल्याची (Ginger Farming) लागवड करून त्यांनी तब्बल 280 क्विंटल उत्पादन घेतलं आहे. अवघ्या 14 महिन्यांत जवळपास साडेचार लाखांचा निव्वळ नफा त्यांनी मिळवला आहे.

Farmer Manoj Gonte
कोपरगाव तालुक्यातील ओगदी गावात आल्याची शेती (ETV Bharat Reporter)

पारंपरिक पिकांवर शेती अवलंबून : कोपरगाव तालुक्यातील ओगदी येथील मनोज गोणटे यांची वडिलोपार्जित शेती ही पूर्वी मका, कांदा, मूग, सोयाबीन अशा पारंपरिक पिकांवर अवलंबून होती. मात्र, सततचे घसरते दर आणि वाढता खर्च यामुळं अपेक्षित उत्पन्न मिळत नव्हतं. अशावेळी गावातील काही शेतकरी यशस्वीपणे आल्याची शेती करत असल्याचं पाहून त्यांनी या पिकाकडं वळण्याचा निर्णय घेतला. या शेतकऱ्यांकडून आणि काही कृषी सल्लागारांकडून आल्याच्या शेतीची आवश्यक माहिती घेतल्यानंतर आल्याची लागवड करण्याचा निर्णय गोणटे यांनी घेतला.

Farmer Manoj Gonte
अवघ्या 30 गुंठ्यातून 280 क्विंटल घेतलं आल्याचं उत्पन्न (ETV Bharat Reporter)


30 गुंठे क्षेत्रात केली शेती : गावातील काही शेतकऱ्यांकडून माहीम जातीचे 8 क्विंटल आल्याचे बियाणे खरेदी करून गोणटे यांनी आपल्या 36 गुंठे क्षेत्रात लागवड केली. त्यातील 6 गुंठे क्षेत्रातील बियाणे मित्रांना विक्री केली आणि त्यांनाही आल्याची शेती करण्याचं मार्गदर्शन केलं. उर्वरित 30 गुंठे क्षेत्रात 2024 साली लागवड करण्यात आली. शेणखत, बेसल डोस आणि जैविक औषधांचा योग्य वापर करून ड्रिपद्वारे पाणी देत त्यांनी पीक उभं केलं. ही शेती उभी करण्यासाठी तब्बल साडेचार लाख रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती गोणटे यांनी दिली.

Farmer Manoj Gonte
शेतकरी मनोज गोणटे यांची आल्याची शेती (ETV Bharat Reporter)



280 क्विंटल आल्याची विक्री : 14 महिन्यांनंतर आल्याचे पीक काढणीस आले. मात्र सुरुवातीला बाजारभाव घसरल्याने चिंतेची स्थिती निर्माण झाली. खर्चही निघेल का असा प्रश्न उभा राहिला. परंतु संयम राखून गोणटे यांनी आलं घरीच साठवून ठेवलं. दर वाढेल याची वाट पाहत असतानाच बाजारभाव अचानक तेजीत आला. या संधीचा फायदा घेत त्यांनी आपले पीक देवगाव रंगारी येथील व्यापारी गोरख रावते यांच्याकडे विक्रीस दिले. तब्बल 40 रुपये प्रति किलो दराने 280 क्विंटल आल्याची विक्री होऊन 9 लाखांचं उत्पन्न मिळालं. खर्च वजा जाता गोणटे यांना साडेचार लाखांचा निव्वळ नफा मिळाला. कमी क्षेत्रात आल्याची शेती करणाऱ्या मनोज गोणटे यांनी मागून येऊन या पिकात उच्चांकी भाव मिळवणारे शेतकरी म्हणून केवळ गावातच नव्हे तर संपूर्ण तालुक्यात नाव कमावले आहे.

