घरची परिस्थिती बेताची, बारावीपर्यंतच घेतलं शिक्षण; पैठणच्या तरुण शेतकऱ्यानं 'कोण बनेगा करोडपती' मध्ये जिंकले पन्नास लाख

पैठणच्या कैलास कुंटेवाड या शेतकऱ्यानं 'कोण बनेगा करोडपती'मध्ये अभ्यासाच्या जोरावर ५० लाखांची रक्कम जिंकून सर्वांचं लक्ष वेधलं.

KAILAS KUNTEWAD KBC WINNER
बारावी उत्तीर्ण शेतकऱ्याने "कोण बनेगा करोडपती" मध्ये जिंकले पन्नास लाख (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2025 at 8:00 PM IST

3 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : 'केबीसी शो' हा कोणाला माहिती नाही असा एकही व्यक्ती देशात काय जगात सापडणार नाही. ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचं या 'शो'चं होस्टिंग तर कमालचं आहे. भलेभले लोक या शोमध्ये येवून पैसे कमवून गेले. तळागाळातला सर्वसाधारण व्यक्ती ते देशपातळीवरील सेलिब्रेटी या शोमध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी झाले. सर्वाधिक टीआरपी मिळालेल्या शोमध्ये या 'केबीसी शो'ची नोंद आहे. या शोमध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधील बारावी पास शेतकरी सहभागी झाला व त्यानं तब्बल पन्नास लाख रुपये जिंकले. वाचा हा खास रिपोर्ट....

शोमध्ये जिंकले पन्नास लाख : बहुचर्चित असलेल्या 'कोण बनेगा करोडपती' या प्रश्न-उत्तराच्या खेळात पैठण येथील शेतकऱ्यानं आपला अभ्यासाच्या जोरावर तब्बल पन्नास लाखांची रक्कम जिंकली. जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील बालानगर गावातील कैलास कुंटेवाड या बारावी उत्तीर्ण शेतकऱ्यानं कोण बनेगा करोडपतीमध्ये इतिहास रचला. सर्व लाईफ लाईन वापरूनही विचारलेल्या प्रश्नाचं खात्रीशीर उत्तर येत नसल्यानं कैलास यांना एक करोडच्या प्रश्नावर माघारी घ्यावी लागली.

संधी मिळाली अन् पन्नास लाखांचं बक्षीस जिंकलं : बुद्धिमत्तेवर विश्वास असेल तर जग जिंकता येतं असं म्हणतात. त्याचा प्रत्यय पैठण तालुक्यातील बालानगर इथल्या तांडबुद्रक या तांड्यावरील कैलास कुंटेवाड यांच्याकडं पाहून आला. घरची परिस्थिती नसल्यानं जेमतेम बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यानं 'अभिनयाचा बादशाह' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अमिताभ बच्चन यांच्यासह देशाचं मन जिंकलं आहे. आतापर्यंत कोण बनेगा करोडपतीमध्ये उच्चशिक्षित युवकांनी लाखोंचं तर कोणी कोट्यवधींचं बक्षीस जिंकालेलं पाहायला मिळालं. मात्र, शिक्षण कमी असूनही कैलास कुंटेवाड या शेतकऱ्यानं पन्नास लाखांची रक्कम जिंकली आहे. "2011 पासून ऑनलाईन पद्धतीनं हा खेळ बघत होतो. त्यानुसार तयारी करत होतो. यंदा संधी मिळाली आणि पन्नास लाखांपर्यंत बक्षीस जिंकलं. एक कोटीच्या प्रश्नावर दोन लाईफ लाईन वापरल्या. मात्र, मिळालेल्या उत्तराबाबत साशंकता असल्यानं नुकसान होऊ नये यासाठी सावधगिरी म्हणून माघार घेतली," अशी प्रतिक्रिया कैलास कुंटेवाड यांनी दिली.

आनंद व्यक्त करताना कैलास कुंटेवाड आणि कुटुंब (ETV Bharat Reporter)

ऑनलाईन पद्धतीनं केला अभ्यास : 'कोण बनेगा करोडपती' कार्यक्रम पाहत असताना आपणही या कार्यक्रमात सहभागी होऊन चांगली रक्कम जिंकू शकतो, असा विश्वास कैलास कुंटेवाड यांना होता. "काही झालं तरी आपणही या कार्यक्रमात आपलं नशीब आजमावयाचं असा निश्चय केला. रोज शेतातून आल्यावर कितीही थकवा आला तरी एक तास ऑनलाईन सामान्य ज्ञानाचे व्हिडिओ बघायला सुरुवात केली. तर शाळेतील इतिहास आणि भूगोलाचं पुस्तक वाचलं. त्याच जोरावर प्राथमिक फेरी उत्तीर्ण करत प्रवेश मिळवला. मात्र त्यातही दोन वेळा आलेला फोन कोणीतरी गंमत करत असेल असं समजून फोनला उत्तर दिलं नाही. मात्र तिसऱ्यांदा गांभीर्य ओळखलं. अखेर मुंबई गाठून कार्यक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया फेरी उत्तीर्ण केली. पन्नास लाख रक्कम जिंकताना एकच लाईफ लाईन वापरली. एक कोटीच्या प्रश्नावर दोन्ही लाईफ लाईन वापरल्या मात्र उत्तराबाबत खात्री नसल्यान नुकसान टाळण्यासाठी खेळ सोडला," असं कैलास कुंटेवाड यांनी सांगितलं.

घरची परिस्थिती बेताची : कैलास कुंटेवड यांच्या घराची परिस्थिती अतिशय हलाखीची होती. त्यामुळं बारावीपर्यंत शिक्षण घेतल्यावर पुढील शिक्षण घेता आलं नाही. वडील लोकांच्या शेतात मोलमजुरी करून उपजीविका भागवायचे. कैलास हेही मजुरीची काम करून संसाराचा गाडा हाकत होते. कैलास आपल्या वडलांसोबत विहिरीचं खोदकाम करायला जायचे. त्यांच्याकडं केवळ दोन एकर कोरडवाहू शेती आहे. या शेतीवर ते आपली उपजीविका भागवत होते. कैलास यांना दोन मुले असून एक मुलगा अकरा वर्षाचा तर दुसरा आठ वर्षाचा आहे. कैलास आपल्या दोन एकर कोरडवाहू शेतीत काम करायचे. यानंतर त्यांनी इतरांची शेतजमीन बटाईनं घेऊन त्यामध्ये काम करायला सुरुवात केली होती. "आता मिळालेल्या पैशांतून मुलांच्या शिक्षणावर आणि नव्यानं उद्योग सुरू करण्यावर भर देणार आहे," असं कैलास कुंटेवाड यांनी सांगितलं.

कुटुंबात आनंदाचं वातावरण : मोजमजुरी करणाऱ्या कैलास कुंटेवाड यांनी मिळवलेल्या यशामुळं कुटुंबात आनंदाचं वातावरण आहे. "कैलास यांनी किमान दहा लाखांवर रक्कम जिंकू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्यांनी कुटुंबाच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत. आता मुलांनी देखील भविष्यात यश मिळवावं. अभ्यास करावा," अशी अपेक्षा कैलास यांची पत्नी सुनीता कुंटेवाड यांनी व्यक्त केली. तर कैलास यांच्या आई-वडलांनी देखील हे अपेक्षित नव्हतं. तसंच स्वतःही इतकी किंमत जिंकून असं वाटलं नव्हतं, असं कैलास कुंटेवाड यांनी सांगितलं.

TAGGED:

FARMER WINS 50 LAKH KBCPAITHAN FARMER KBC 2025KAILAS KUNTEWAD STORYINDIAN FARMER WINS KBCKAILAS KUNTEWAD KBC WINNER

