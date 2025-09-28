पुराच्या पाण्यातून रस्ता ओलांडण्याचं धाडस अंगलट, येरळा नदीच्या पुलावरून शेतमजूर वाहून गेला
हवामान विभागानं सातारा जिल्ह्यासाठी जाहीर केलेल्या ऑरेंज अलर्टनुसार, शुक्रवारी रात्रीपासूनच मुसळधार पावसानं जोरदार हजेरी लावली. माण-खटावसारख्या दुष्काळी भागातही पावसानं दमदार हजेरी लावल्यानं नद्यांना पूर आला.
Published : September 28, 2025 at 7:15 AM IST
सातारा : खटाव तालुक्यातील अंबवडे-गोरेगाव पुलावरून एक शेतमजूर पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (27 सप्टेंबर) सायंकाळी घडली. वाहून गेलेल्या शेतमजुराचं नाव सुरेश रघुनाथ गायकवाड असं आहे.
जोरदार पावसामुळे परिसरातील येरळा नदीला पूर आला होता, आणि या पूरग्रस्त पुलावरून जात असताना गायकवाड यांचा तोल गेला आणि ते पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले. ही संपूर्ण घटना तिथं उपस्थित असणाऱ्यांच्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. सध्या प्रशासन आणि आपत्कालीन बचाव पथकं त्यांच्या शोधासाठी घटनास्थळी पोहोचले असून शोधकार्य सुरू आहे.
रस्ता ओलांडण्याचं धाडस जीवावर बेतलं : खटाव तालुक्यातील अंबवडे-गोरेगाव रस्त्यावर असलेल्या येरळा नदीच्या पुलावरून पाणी वाहत असताना, एक शेतमजूर पुलावरून पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र हा प्रयत्न त्याच्या अंगलट आला आणि तो पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला.
खटाव तालुक्यातील अंबवडे-गोरेगाव रस्त्यावर असलेल्या येरळा नदीच्या पुलावरून पाणी वाहत असताना, एक शेतमजूर पुलावरून पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र हा प्रयत्न त्याच्या अंगलट आला आणि तो पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला.
प्रशासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष : हवामान खात्यानं मुसळधार पावसाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासन सतर्क झाले होते. माण-खटाव तालुक्यात पडलेल्या जोरदार पावसामुळे माणगंगा आणि येरळा नद्यांना पूर आला आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी पुराच्या पाण्यात उतरू नये, असा इशारा प्रशासनानं दिला होता. मात्र, या सूचनेकडे दुर्लक्ष करत संबंधित शेतमजूर पुराच्या पाण्यात उतरला आणि जीव धोक्यात घातला. या घटनेचा थरारमोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, संबंधित व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
उपस्थितांनी त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला : येरळा नदीच्या पुलावरून प्रचंड वेगानं पाणी वाहत असताना एक शेतमजूर पूल पार करण्याचा प्रयत्न करत होता. उपस्थित नागरिकांनी त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांचं ऐकून न घेता संबंधित शेतमजूर पुराच्या पाण्यातून वाट काढत होता. पाण्याचा जोर आणि खोली याचा अंदाज न आल्यामुळे तो पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला.
रात्री उशिरापर्यंत शोध लागला नाही : या घटनेची माहिती मिळताच शासकीय प्रशासन घटनास्थळी दाखल झालं. रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध घेण्यात आला. त्याचा थांगपत्ता लागलेला नव्हता. आज रविवारी सकाळपासून पुन्हा एकदा शोधमोहीम राबवण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. पूरस्थितीमध्ये नागरिकांनी कोणतंही धाडस करू नये, असं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.
