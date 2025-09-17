ETV Bharat / state

प्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ पद्मश्री डॉ. शिवराम भोजे अनंतात विलीन; जन्मगावी झाले अंत्यसंस्कार

प्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ पद्मश्री डॉ. शिवराम भोजे यांचं कोल्हापूरातील राजारामपुरीतील निवासस्थानी निधन झालं आहे.

अणुशास्त्रज्ञ डॉ. शिवराम भोजे याचं निधन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025

कोल्हापूर : प्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ आणि पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित डॉ. शिवराम बाबूराव भोजे (वय 83) यांचं मंगळवारी संध्याकाळी त्यांच्या कोल्हापूरमधील राजारामपुरी येथील निवासस्थानी निधन झालं. मागील काही दिवसांपासून त्यांना फुफ्फुसात संसर्गाचा त्रास होता आणि ते खासगी रुग्णालयात दाखल होते. रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेऊन चार दिवसांपूर्वी ते घरी परतले होते, परंतु मंगळवारी दुपारी साडेचार वाजताच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या पश्चात पत्नी उमा आणि तीन मुली वर्षा, विद्या आणि वीणा आहेत. दोन मुली बंगळुरू आणि एक मुलगी ऑस्ट्रेलियात राहतात. त्यानंतर त्यांच्या पार्थिवावर कसबा सांगाव, तालुका कागल येथे बुधवारी (17 सप्टेंबर) सकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.


मातीशी होतं घट्ट नातं : डॉ. शिवराम बाबूराव भोजे यांचा जन्म कागल तालुक्यातील कसबा सांगाव येथे 9 एप्रिल 1942 रोजी झाला. त्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीची सुरुवात त्यांच्या गावातूनच झाली. त्यानंतर कोल्हापूरमधील राजाराम महाविद्यालयात पुढील शिक्षण त्यांनी पूर्ण केलं. पुढं पुण्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून त्यांनी पदवी प्राप्त केली. त्यांचं ग्रामीण जीवन आणि मातीशी असलेलं घट्ट नातं त्यांच्या जीवनातील महत्त्वाचा भाग होतं, ज्यामुळं ते नेहमी आपल्या जन्मगावाशी जोडलेले राहिले.



कोल्हापूरमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्य : सेवानिवृत्तीनंतर डॉ. भोजे कोल्हापुरात स्थायिक झाले आणि त्यांनी येथे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात योगदान दिलं. शिवाजी विद्यापीठात त्यांनी तंत्रज्ञान विभागाच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामुळं अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळण्यास मदत झाली. ‘आम्ही सांगावकर’ या सामाजिक संघटनेतून त्यांनी ग्रामीण विकासासाठी काम केलं, ज्यामुळं त्यांच्याबद्दल गावकरी आणि कोल्हापूरकरांच्या मनात आदर आणखी वाढला.



वैज्ञानिक क्षेत्रातील कोल्हापूरची ओळख : अणुशास्त्रज्ञ डॉ. भोजे यांच्यामुळं कोल्हापूर शहराला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेष ओळख मिळाली आहे. त्यांनी कल्पकम फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर प्रकल्पात निर्णायक कामगिरी बजावली होती. ज्यामुळं भारताला अणुऊर्जेत महत्त्वाचा टप्पा गाठता आला आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केलं असून विविध पुरस्कारांनी त्यांचा गौरव झाला आहे.


वैज्ञानिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी दिली भावपूर्ण श्रद्धांजली : डॉ. शिवराम भोजे यांच्या निधनामुळं कोल्हापूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांत शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या पार्थिवावर कागल तालुक्यातील कसबा सांगाव या जन्मगावी अंत्यसंस्कार बुधवारी करण्यात आले. यावेळी गावातील ग्रामस्थ, सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. दरम्यान कोल्हापूरसाठी एक अभिमानाची गोष्ट ठरलेल्या डॉ. शिवराम भोजे यांचं जीवन आणि कार्य यामुळं त्यांच्या स्मृती या कोल्हापूर आणि राज्याच्या वैज्ञानिक क्षेत्रात दीर्घकाळ जपल्या जातील हे मात्र नक्की.

