गौरखेड्यात घडतायेत देवीच्या मूर्ती; नवरात्रीसाठी सोनोने कुटुंबाची सामूहिक तयारी

नवरात्रोत्सवानिमित्त गौरखेडा गावातील सोनोने कुटुंब आणि नातेवाईक देवीच्या मूर्ती घडवण्यासाठी एकत्र येत कौटुंबिक एकोपा आणि कला जपत आहेत.

Gaurkheda Village Sonane Family
मूर्ती घडवण्याचं काम करताना सोनोने कुटुंबीय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2025 at 4:59 PM IST

अमरावती : नवरात्रोत्सव अवघ्या तीन दिवसांवर आलाय. सर्वत्र उत्सवाची लगभग सुरू आहे. नवरात्रोत्सवात दुर्गा देवी, शारदा देवी यांची मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक मंडळात स्थापना केली जाते. या मूर्ती घडवण्याच्या कामात मूर्तिकार सर्वत्र मग्न झाले आहेत. परतवाडा लागत धारणी मार्गावर मेळघाटच्या पायथ्याशी असणाऱ्या गौरखेडा गावात अख्ख कुटुंब आणि नातेवाईक सुंदर मूर्तींवर अखेरचा हात फिरवत आहेत. सातव्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलापासून ते वयाची पन्नाशी ओलांडणारे असं सारे कुटुंबीय कलात्मक कामात दंग झाले आहेत.

Gaurkheda Village Sonane Family
सोनोने कुटुंबीयांनी घडवलेली मूर्ती (ETV Bharat Reporter)

कलागुण असणारे नातेवाईक घेताहेत कामाचा आनंद : गौरखेडा इथले रहिवासी गणेश सोनोने मागील 30 हून अधिक वर्षांपासून देवीच्या मूर्ती घडवत आहेत. पूर्वी त्यांचे वडील नारायण सोनोने हे देखील हेच काम करायचे. आज गणेश सोनोने यांच्यासह कुटुंबातील सर्व सदस्य देवीच्या मूर्ती साकारण्यात त्यांना हातभार लावतात. पत्नी शारदा, मुलगा कृष्णा, अक्षरा यांच्यासह या कामासाठी दरवर्षी माहेरी येणाऱ्या त्यांची बहीण उषा खंडेल, भाची साक्षी, भाचा अंशू, मध्य प्रदेशमधून आलेली योगिनी पाटील, मावशीकडं खास या कामानिमित्त परतवाडा इथून आलेली जानवी रावरकर आणि भाचा संजय बावस्कर असे घरातले सर्व कलागुण संपन्न असणारे नातेवाईक खास देवीच्या मूर्तीवर अखेरचा हात फिरवताना कामाचा आनंद घेत आहेत.

Gaurkheda Village Sonane Family
मूर्ती घडवण्याचं काम करताना सोनोने कुटुंबीय (ETV Bharat Reporter)

अशी घडवतात मूर्ती : "अगदी घरासमोर मोठी जागा आहे. याठिकाणी गणेशोत्सव काळात ताडपत्री टाकून भव्य मंडप उभारण्यात येतो. यानंतर गणपतीपासून देवीची मूर्ती बनवण्याचं काम सुरू होतं. याठिकाणी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा वापर करून चार-पाच साच्यांच्या सहाय्यानं देवीच्या भव्य मूर्ती बनवल्या जातात. गाळ मिश्रित चिकट माती, कापूस, सुकलेलं गवत, लाकूड, लोखंडी रॉड यांचा वापर करून मूर्ती तयार केली जाते. सुरुवातीला हे सारं काम मी आणि गणेश सोनोने यांनी पूर्ण केलं. आता दहा दिवसांपासून मूर्तीला सजवणं, रंग देणं या कामासाठी घरातली सर्व लहान मुलं हातभार लावत आहेत," असं मूर्तिकार संजय बावस्कर यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.

Gaurkheda Village Sonane Family
सोनोने कुटुंबीयांनी घडवलेल्या मूर्ती (ETV Bharat Reporter)

आवड म्हणून मावशीकडं आले : "मी परतवाडा इथं राहते. गौरखेडाला मावशीकडं आलोय. मला रंगकामाची आवड आहे. याठिकाणी देवीच्या मूर्तीला मी रंग देते. घरातल्या सर्व लहान मुलांना काम जमतं. ते आवडीनं काम करतात," असं जान्हवी जावरकर म्हणाली.

प्रतिक्रिया देताना योगिनी पाटील, जान्हवी रावरकर, मूर्तिकार संजय बावस्कर (ETV Bharat Reporter)

गौरखेडा गाव मूर्तींसाठी प्रसिद्ध : "पाच हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गौरखेडा गावात एकूण सात ठिकाणी मूर्ती घडवण्याचं काम चालतं. पूर्वी केवळ दोन ते तीन ठिकाणी मूर्ती तयार व्हायच्या. आता साचा आल्यामुळं आमच्या समाजाव्यतिरिक्तही लोक मूर्ती बनवण्याच्या व्यवसायात उतरलेत. गौरखेडा गाव पूर्वीपासून मूर्तींसाठी प्रसिद्ध आहे. स्पर्धा वाढल्यामुळं जी मूर्ती 26-27 हजाराला विकली जायची ती आता 16-17 हजारांत विकावी लागते. मूर्तीच्या माध्यमातून सहा ते सात लाखांचा व्यवसाय होतो. परतवाडा, चिखलदरा, मल्हारा, धामणगाव गढी यांसह लगतच्या विविध गावात देवीच्या मूर्ती जातात," अशी माहिती मूर्तिकार संजय बावस्कर यांनी दिली.

