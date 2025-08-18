नागपूर- बनावट 'शालार्थ आयडी' व्दारे राज्य सरकारची फसवणूक करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नागपूर सायबर पोलिसांनी आता धरपकड तीव्र सुरू केली आहे. केशवनगर येथील प्राथमिक शाळा आणि श्रावण वटकर उच्च प्राथमिक शाळेतील दोन अपात्र लिपिकांनी बनावट शालार्थ आयडीद्वारे शासनाची फसवणूक केल्याचं समोर आलं. दोघांना पोलिसांनी रविवारी अटक केली आहे. मंगेश केशव निनावे आणि मनिषकुमार केशव निनावे अशी अटक झालेल्या आरोपींची नावे आहेत.
कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक- नागपूर जिल्ह्यातील बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा राज्यातील शैक्षणिक वर्तुळात गाजत आहे. या प्रकरणात नागपूर सायबर पोलिसांनी तपास अधिक गतीमान केला आहे. शालार्थ प्रणालीचा गैरवापर करून बनावट आयडी तयार करण्यात आल्याची तक्रार शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, नागपूर विभागातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी रविंद्र ज्ञानेश्वर पाटील यांनी पोलिसात दिली होती. बनावट आयडीवरून बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती दाखवून शासनाकडून वेतन काढण्यात आलं. या प्रकारामुळे शासनाची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचं स्पष्ट झालं. या प्रकरणी नागपूर सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून कारवाई सुरू आहे.
निनावे बंधूनी केली 41 लाखांनी फसवणूक- पोलिसांनी केलेल्या चौकशी दरम्यान निनावे बंधूंची नियुक्ती बनावट शालार्थ आयडीच्या आधारे झाल्याचं तपासात स्पष्ट झालं आहे. पोलीस तपासानुसार मंगेश निनावे यांनी मार्च 2023 पासून तर मनिषकुमार निनावे यांनी जुलै 2019 पासून नियमित वेतन घेतलं. त्याद्वारे दोघांनी मिळून शासनाची तब्बल 41,49,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम घेतल्याचं उघडकीस झालं.
आधीच 18 जण अटकेत, आता संख्या झाली 20- बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणा यापूर्वीच तीन विभागीय शिक्षण उपसंचालक, चार शिक्षण अधिकारी आणि लिपिक, 2 शाळा मुख्याध्यापक , 2 शाळा संचालक , 3 सहाय्यक शिक्षक आणि वेतन अधीक्षक अशा एकूण 18 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. आता निनावे बंधूंसह एकूण 20 जण गजाआड झाले आहेत.
अजून फसवणुकीचे आहे मोठे जाळे?- या फसवणूक प्रकरणात शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या संगनमतानं मोठ्या प्रमाणात बोगस नियुक्त्या झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणेकडून आणखी आरोपींची नावे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या कारवाईमुळे बनावट शालार्थ आयडीद्वारे नियमित वेतन आणि थकित वेतन घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
शालार्थ घोटाळ्याची एसआयटी चौकशी सुरू- राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांची नावे शालार्थ प्रणालीत नियमबाह्य समाविष्ट करण्यात आल्याचा संशय आहे. या प्रकरणाची एसआयटीद्वारे (विशेष अन्वेषण पथक) चौकशी केली जाणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात केली होती. चौकशी पथकाची कालमर्यादा तीन महिने निश्चित करण्यात आली आहे. या कालावधीत पथकाला आवश्यक ते मनुष्यबळ आणि तांत्रिक सहाय्य पुण्यातील शिक्षण आयुक्तालय यांच्याकडून पुरवलं जाणार आहे.
