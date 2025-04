ETV Bharat / state

बोगस शिक्षक घोटाळा प्रकरण; सरकारी तिजोरीला लावला कोट्यवधींचा चुना, मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल - FAKE SCHOOL ID SCAM IN NAGPUR

शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नागपूर ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 15, 2025 at 8:41 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 9:10 AM IST 2 Min Read

नागपूर : ‘शालार्थ प्रणाली’त ५८० अपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे सामील करत, नागपूर विभागात १०० कोटींच्या शासकीय निधीचा अपहार करण्यात आल्याची बाब समोर आली असून, याप्रकरणी अटकसत्र सुरू झालं आहे. नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालकानंतर आणखी तीन जणांना अटक करण्यात आलं आहे. यामुळं शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. निलेश शंकरराव मेश्राम अधीक्षक वर्ग दोन शिक्षण अधिकारी कार्यालय माध्यमिक नागपूर, संजय शंकरराव दुधाळकर, शिक्षण उपनिरीक्षक शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नागपूर विभाग आणि सुरज पुंजाराम नाईक, वरिष्ठ लिपिक शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नागपूर अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. अशी माहिती पोलीस उपायुक्त राहुल मदने यांनी दिली. चौकशी समिती नेमण्याचे दिले आदेश : नागपूर विभागात शालार्थ प्रणालीमध्ये अपात्र शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे सामील करून, सुमारे १०० कोटीचं अपहार केल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी संबंधित १२ शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे तसेच या संदर्भातल्या चौकशीसाठी शिक्षण संचालक अधिकाऱ्याची चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिले आहेत. प्रतिक्रिया देताना पोलीस उपायुक्त राहुल मदने (ETV Bharat Reporter)



शिक्षक नसतानाही शालार्थ आयडी देण्याचा केला प्रताप : शालार्थ आयडी देण्याचे फक्त अधिकार शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे आहेत. शिक्षक नसतानाही शालार्थ आयडी देण्याचा प्रताप शिक्षण उपसंचालकाने केला. इतकेच नव्हे तर त्या शिक्षकाला मुख्याध्यापकपदी पदोन्नतीही दिली. या प्रकरणी सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांना शुक्रवारी गडचिरोली येथे अटक करुन, नागपूरला आण्यात आले होते.

