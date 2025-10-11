चहाच्या टपरीत बनावट नोटांचा कारखाना; पोलिसांनी जप्त केलं 1 कोटी 11 लाखांचं बनावट चलन, पाच संशयितांना अटक
मिरज पोलिसांनी कोल्हापुरात बनावट नोटांचा छपाई करणाऱ्या टोळीवर कारवाई केली. कारवाईत पोलिसांनी एक कोटी 11 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. तर एका पोलीस कर्मचाऱ्याला ताब्यात घेतलं,
Published : October 11, 2025 at 3:00 PM IST
मिरज (सांगली) : बनावट नोटांची छपाई करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करत महात्मा गांधी चौक पोलिसांनी तब्बल एक कोटी 11 लाखांच्या बनावट नोटांसह मुद्देमाल जप्त केला आहे. बनावट चलन प्रकरणी एकूण पाच संशयितांना अटक केली असून यामध्ये कोल्हापूर पोलीस दलातील एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे. बनावट चलन छपाईचा कारखाना एका चहाच्या टपरीत सुरू होता.
500 आणि 200 च्या बनावट नोटांचा समावेश : मिरजेतील महात्मा गांधी चौक पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेनं बनावट चलन छापणाऱ्या एका आंतरजिल्हा टोळीचा पर्दाफाश केला. या टोळीकडून तब्बल 99 लाख 23 हजार 600 रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केला आहे. यामध्ये 500 आणि 200 रुपयांच्या बनावट नोटांचा समावेश आहे.
स्थानिक गुन्हे शाखा आणि महात्मा गांधी चौक पोलिसांची संयुक्त कारवाई : मिरज शहरातील निलजी बामणी पुलाजवळ काही दिवसांपूर्वी बनावट नोटांची विक्री करताना एकाला अटक केली होती. त्याच्याकडून 42 हजार रुपयाच्या बनावट नोटा जप्त केल्या होत्या. या प्रकरणाचा तपास करत असताना बनावट नोटांची छपाई कोल्हापुरातील रूईकर कॉलनी परिसरात असलेल्या एका चहाच्या दुकानामध्ये होत असल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखा आणि महात्मा गांधी चौकी पोलिसांनी संयुक्तरीत्या कारवाई करत कोल्हापूरमध्ये छापा टाकून पाच संशयितांना ताब्यात घेतलं.
मुंबईत व्हायची बनावट नोटांची विक्री : स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकानं सांगलीच्या पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील कासेगाव या ठिकाणी सापळा रचून एक चारचाकी गाडी ताब्यात घेतली. यामध्ये 99 लाख 23 हजार रूपयाच्या बनावट नोटा आढळून आल्या. या नोटांमध्ये 500 आणि 200 रुपयांच्या बनावट नोटांचा समावेश आहे. कोल्हापुरात छपाई झालेल्या नोटांची विक्री मुंबईत व्हायची. मुंबईमध्ये बनावट चलन विक्रीसाठी जात असताना ही कारवाई पोलिसांनी केली. पोलिसांनी जप्त केलेला एकूण मुद्देमाल सुमारे एक कोटी 11 लाखांचा आहे.
पाच संशयितांना अटक : पोलिसांकडून बनावट नोटा प्रकरणी एकूण पाच संशयितांना अटक केली आहे. यामध्ये बनावट नोटांचा मुख्य सूत्रधार कोल्हापुरातील पोलीस हवालदार असल्याचं समोर आलं. इब्रार इनामदार असं त्याचं नाव आहे. अटक केलेल्या संशयितांमध्ये सुप्रित देसाई, राहुल जाधव, नरेंद्र शिंदे (सर्व राहणार कोल्हापूर) आणि सिद्धेश म्हात्रे (राहणार मुंबई) यांचा समावेश आहे.
पोलिसांनी जप्त केलं साहित्य : कोल्हापूर पोलीस दलातील मोटर परिवहन विभागात कर्मचारी असणाऱ्या पोलिस हवालदार इब्रार इनामदार याच्या सिद्धकला चहाच्या दुकानात बनावट नोटांची छपाई सुरू होती. पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार इब्रार इनामदार यांच्या चहाच्या दुकानात छापा टाकण्यात आला. यावेळी पोलिसांनी तिथं कलर फोटोकॉपी मशीनसह नोटांची छपाई करण्यासाठी लागणार साहित्य जप्त केलं.
संशयितांना पोलीस कोठडी : "कोल्हापुरातून महाराष्ट्राच्या विविध ठिकाणी बनावट नोटांची विक्री केली जायची. 500 रुपयेच्या खऱ्या चलनाच्या बदल्यात 500 च्या तीन बनावट चलनं विकली जात असे. या टोळीकडून याआधी किती बनावट नोटांची विक्री करण्यात आली? ती कुठं कुठं करण्यात आली? याबाबतचा तपास आहे. याप्रकरणी संशयित आरोपींना न्यायालयानं 13 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी दिली.
हेही वाचा :
- कोल्हापुरातील हॉस्टेलमध्ये रॅगिंगचा प्रकार; अमानुष मारहाणीचे व्हिडिओ व्हायरल, पालकमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश
- व्यसनातून तरुण पिढीचा नाश करणाऱ्यांना कल्याण पोलिसांचा दणका, एकाचवेळी १७ अमली तस्करांना मोक्का
- मलकापुरात अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाचा थरार; जमावानं सिनेस्टाईल पाठलाग करत पकडली गाडी, अपहरणकर्ते बेदम चोपले