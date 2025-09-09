आझाद मैदान आंदोलनातून मराठा समाजाला काय मिळालं? सर्व घडामोडींचा धांडोळा घेणारा खास रिपोर्ट...
आझाद मैदानातील मराठा आंदोलनापासून ते आतापर्यंत घडलेल्या घडामोडींचा धांडोळा घेणारा हा "ईटीव्ही भारत"चा खास रिपोर्ट...
Published : September 9, 2025 at 8:24 PM IST|
Updated : September 9, 2025 at 8:39 PM IST
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पाच दिवस मुंबईत आंदोलन केलं. मात्र, या आंदोलनातून त्यांना किंवा पर्यायानं मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांना नेमकं काय मिळालं? यावर मराठा समर्थकांमध्येच दोन मतप्रवाह पाहायला मिळत आहेत. हे आझाद मैदानातील मराठा आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी झालंय. सरकारच्या अध्यादेशानंतर मराठ्यांना कुणबी प्रामणपत्र मिळवून देण्याच्या दृष्टीनं मराठा समाजानं एक पाऊल पुढं टाकलंय, असा काही समर्थकांचा दावा आहे. तर दुसरीकडे असं म्हटलं जातंय की, फडणवीस सरकारनं जरांगे आणि मराठ्यांच्या डोळ्यात निव्वळ धूळफेक केलीय. समर्पक शब्दांत सागांयचं झालं तर जुनं शीतपेय केवळ नवीन बाटलीत घालून दिलंय, असं काहीजण सांगतायेत. दरम्यान, या आंदोलनापासून ते आतापर्यंत घडलेल्या घडामोडींचा धांडोळा घेणारा हा "ईटीव्ही भारत"चा खास रिपोर्ट...
न्यायालयाचा नकार, तरीही जरांगेंना मुंबईत येऊ दिलं : भारतीय संविधानानं देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला या देशात जगण्याचा आणि विरोध प्रदर्शन करण्याचा मूलभूत अधिकार बहाल केलाय. तसंच मुंबईतील आंदोलनाकरता आझाद मैदानाची जागा निश्चित करून तिथं आंदोलनाची परवानगी देताना मुंबई उच्च न्यायालयानं काही नियम घालून दिलेत. त्या नियमांच्या अधीन राहून प्रत्येकाला इथं सनदशीर मार्गानं आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मग, मराठा समाज आणि मनोज जरांगे त्याला अपवाद कसे राहतील?, त्यामुळेच उच्च न्यायालयानं नकार दिल्यानंतरही मुंबई पोलीस आणि पर्यायानं राज्य सरकारनं मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलकांना मुंबईत येऊ दिलं. मात्र, आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी या आंदोलनानं मुंबईत येणारे सर्व रस्ते बंद करून टाकले. मुंबईच्या सर्व वेशींवर मराठा आंदोलकांच्या वाहानांच्या काही किमीपर्यंत रांगा लागल्या आणि सीएसएमटी स्टेशन परिसराचा जणू ताबाच आंदोलकांनी घेतल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. कारण मेट्रोच्या कामानंतर आझाद मैदानाचा केवळ एक तुकडा कुंपण घालून आंदोलकांना देण्यात येतो. त्याची क्षमता, दिलेली सशर्त परवानगी आणि जरांगेंच्यासाथीनं मुंबईत दाखल झालेले आंदोलक यांचा कुठेही ताळमेळ लागत नव्हता. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात आंदोलक मुंबईत येतील आणि दक्षिण मुंबईतील काही परिसर बंद करावा लागेल, अशी परिस्थिती उद्भवेल याची प्रशासनाला कल्पना नव्हती.
मनोज जरांगेंनी गुलाल उधळत मुंबई सोडली : एकीकडे उच्च न्यायालयानं या आंदोलनाविरोधात सुरूवातीपासूनच कठोर भूमिका घेतली होती. त्यामुळं राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे दोघांवरही चौथ्या दिवसांपासून बराच दबाव होता. आंदोलन चिघळलं तर दक्षिण मुंबईत कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली असती. त्यामुळं हे आंदोलन कसं संपवायचं? ज्यातून दोन्ही बाजूंकडून समाधानकारक तोडगा मान्य होईल. याबाबत चर्चा सुरू होती. अशात आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह समितीच्या इतर सदस्यांनी केलेली शिष्टाई यशस्वी ठरली. राज्य सरकारनं मनोज जरांगे यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या. यानंतर मनोज जरांगे यांनी यासंदर्भात सरकारनं दिलेला अध्यादेश स्वीकारला आणि आपलं उपोषण सोडलं. यावेळी मनोज जरांगे यांनी विजयी गुलाल उधळत आझाद मैदान सोडलं. कारण, उच्च न्यायालयाच्या पवित्र्यानंतर आझाद मैदान रिकामी होणार, हे स्पष्टच होतं आणि तसं झालं असतं तर ते जरांगे आणि राज्य सरकार या दोघांच्या भवितव्यासाठी योग्य ठरलं नसतं. तसंच एका मोठ्या जनसमुदाचा रोष कुठलंही सरकार स्वत:वर ओढवून घेणार नाही. त्यामुळं कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आंदोलकांना शांततेनं समजावूनच हे आंदोलन हाताळायचं हे पोलीस प्रशासनला निक्षून सांगतलं गेलं. हे पहिल्या दिवसापासूनच दिसून येत होतं. त्यामुळं हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी झाल्याचा गुलाल मनोज उधळत मनोज जरांगेंनी मुंबई सोडली आणि राज्य सरकारनंही सुटकेचा निश्वास सोडला.
मराठा आंदोलकांच्या मान्य झालेल्या मागण्या :
- हैद्राबाद गॅझेट लागू करणार : मनोज जरांगे पाटील यांची हैद्राबाद गॅझेटिअरनुसार असलेल्या नोंदींच्या आधारे अंमलबजावणी करावी अशी प्रमुख मागणी होती. त्यानुसार मराठा जात असलेल्या व्यक्तीच्या गावातील, कुळातील व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असेल तर त्याबाबत चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असं जीआरमध्ये म्हटलं आहे.
- सातारा आणि औंध गॅझेटिअरबाबत जलदगतीने निर्णय घेतला जाणार : सातारा आणि पुणे औंध गॅझेटिअरनुसार असलेल्या नोंदींच्या आधारे पश्चिम महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्याची जरांगे पाटील यांची मागणी होती. त्यावर सातारा आणि औंध गॅझेटिअरबाबत कायदेशीर बाबी तपासून 15 दिवसांमध्ये निर्णय घेऊ असं आश्वासन सरकारनं दिलं आहे.
- मराठा आंदोलकांवरील सर्व केसेस मागे घेणार : महाराष्ट्रामध्ये विविध आंदोलनादरम्यान मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या केसेस मागे घेण्याची देखील आंदोलकांची मागणी होती. त्यानुसार सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असं सरकारनं म्हटलं आहे.
- आंदोलात सहभागवेळी मृत झालेल्या आंदोलनाच्या वारसांना नोकरी देणार : मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींना लवकरात लवकर मदत आणि नोकरी देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. त्यावर संबंधित कुटुंबीयांच्या वारसांना 15 कोटी मदत यापूर्वीच दिली असून उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर देण्यात येईल. तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देण्यात येईल असं आश्वासन सरकारनं दिलं आहे.
- 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतीशी संलग्न करणार : 58 लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीमध्ये करून घ्या अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक सोमवारी मिटिंग घेऊन जे दाखले आहेत, ते अर्ज तपासून त्यावर तत्काळ अंमलबजावणी करावी असे आदेश देण्यात येतील असे आश्वासन सरकारनं दिलं आहे.
- मराठा हे कुणबी आहेत, असा जीआर दोन महिन्यांत काढणार : मराठा हेच कुणबी आहेत असा जीआर काढा अशी जरांगे पाटील यांची मागणी होती. मात्र, ही प्रक्रिया किचकट असून त्यासाठी दोन महिन्याचा वेळ सरकारने मागितला असून त्यानंतर सर्व कायदेशीर बाबी तपासून मराठा हे कुणबी आहेत असा जीआर काढू असे सरकारनं म्हटलं आहे.
आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी, समर्थक वकिलांचा दावा : मराठा आरक्षणासंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटलांसोबत आझाद मैदानात चर्चेसाठी आलेल्या राज्य सरकारच्या प्रनिधींनी अध्यादेशाचा मसूदा मनोज जरांगेंना समजावून सांगितला. जरांगेंनी मग तो मसूदा आपल्या वकिलांच्या टीमला दाखवला. त्यावेळी आझाद मैदानाच्या त्या स्टेजवरून संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि उपस्थित सर्व मराठा आंदोलकांना वकील मंगेश देशमुखांनी हा अध्यादेश योग्य आणि समाधानकारत असल्याचं सांगितलं होतं. दरम्यान, सरकारचा अध्यादेश योग्य कसा? हे "ईटीव्ही भारत"नं थेट वकील मंगेश देशमुख यांच्याकडूनच जाणून घेतलं. तेव्हा हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर वंशावळीच्या दाखल्यावर आधारीत प्रतिज्ञापत्राच्या पडताळणीनंतर मराठ्यांना कुणबी दाखले दिले जातील आणि ते कसे? यासंदर्भात वकील मंगेश देशमुख यांनी सरकारच्या अध्यादेशाबाबत व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगितलंय ते पाहा...
मनोज जरांगेंचा दावा : हैदराबाद गॅझेटियरच्या अध्यादेशामुळं मराठवाड्यातील संपूर्ण मराठा समाजाला आता कुणबी दाखले दिले जात आहेत. यामुळं मराठा आरक्षणाची लढाई आपण जिंकलोय, असं सांगूनच मनोज जरांगे यांनी सरकारच्या अध्यादेशाचं स्वागत केलंय. तसंच संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीनं एक यशस्वी पाऊल टाकल्याची घोषणा आझाद मैदानात करत त्यांनी राज्य सरकारवर विश्वास व्यक्त केलाय.
मराठ्यांच्या डोळ्यात होत असलेली निव्वळ धूळफेक, मूळ याचिकाकर्त्यांचा दावा : हैदराबाद गॅझेटबाबतच्या अध्यादेशाचा विरोध करणाऱ्या काही मराठा अभ्यासकांनी सध्या मनोज जरांगेंच्याविरोधात बोलण्यास सुरूवात केलीय. त्याला उत्तर देताना यापुढे आरक्षणाच्या मुद्यावर आता मराठा अभ्यासकांशी चर्चा करणार नाही, कारण त्यांच्याशी चर्चा केली की 'विचका' होतो, असं मनोज जरांगेंनी नुकतंच जाहीर केलंय. ही टीका करताना त्यांनी कुणाचं नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा सगळा रोख हा मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा देणाऱ्या विनोद पाटलांकडेच होता. "मराठा अभ्यासकांपैकी काहींना आमदार आणि खासदार व्हायचं होतं", असा टोला लगावत मनोज जरांगेंनी ते जाहीर करून टाकलं.
हा निर्णय नाही, फक्त माहितीपुस्तिका - विनोद पाटील : मनोज जरांगे यांच्या आझाद मैदानातील आंदोलनानंतर प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सरकारच्या नव्या अध्यादेशावर जोरदार टीका केलीय. "मनोज जरांगे हे रस्त्यावर लढा देतायत, त्यांच्या प्रामाणिकपणावर कुठलीही शंका नाही. पण हा नवा अध्यादेश केवळ इतिहास सांगतोय, त्यानं मराठ्यांच्या पदरात काहीही नवं पडणार नाही. त्यामुळं हा निर्णय नाही, तर फक्त माहितीपुस्तिका आहे. ज्यांच्याकडे नोंदी आहेत त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार, यात नवं काय?, ते तसंही मिळतंच. मग या अध्यादेशाचा उपयोग काय?, राज्य सरकारनं नवं काय दिलं?," असे प्रश्न विनोद पाटील यांनी उपस्थित केलेत. तसंच "राज्य सरकारनं समितीचा अहवाल स्वीकारलेला असताना मराठा समाज मागास नाही, हे बोलण्याचा छगन भुजबळांना काय अधिकार?," असा सवालही विनोद पाटलांनी उपस्थित केलाय.
हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी आधीच झालीय का? : साल 1901 मध्ये निजामशाहीच्या काळात जनगणना झाली होती. या जनगणनेत मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांतील कुणबी जातीच्या लोकसंख्येची नोंद उपलब्ध आहे. त्यानुसार जवळपास सव्वाशे वर्षांपूर्वी आजच्या छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, नांदेड, बीड आणि परभणी या पाच जिल्ह्यांत मिळून मराठवाड्याची एकूण लोकसंख्या 28 लाख 98 हजार 141 इतकी होती. त्यातील कुणबी नोंदीचा आकडा 10 लाख 48 हजार 500 इतका होता. म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 36 टक्के. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितिकडे या नोंदी उपलब्ध आहेत. पण मुद्दा असाय की, या नोंदी त्यावेळी फारच स्थानिक पातळीवर झाल्या होत्या. त्यामुळं सरकार दरबारी त्याच्या अधिकृत नोंदी कुठेही उपलब्ध नाहीत. शिंदे समितीच्या सदस्यांनी हैदराबादला जाऊनही या नोंदी शोधण्याचा प्रयत्न केला होता. अखेर मराठवाड्यातील महसूल खात्यात धूळ खात पडलेल्या दस्तावेजांच्या ढिगाऱ्यात शिंदे समितीला या 47 हजार 845 नोंदी सापडल्या. यात नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाण द्या, असा निर्णय यापूर्वीच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यातील वंशावळीतील नोंदीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मागत नजीकच्याकाळात थोडे थोडके नाहीत तर जवळपास 2 लाख 39 हजार 671 अर्ज जातपडताळणी समितीकडे दाखल झालेत. यापैकी केवळ 428 जणांना प्रमाणपत्र नाकारण्यात आलं असून बाकी सर्वांना कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र देण्यात आलंय. मग प्रश्न असा उभा राहतो की, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आझाद मैदानात येऊन मनोज जरांगेंच्या हाती जो अध्यादेश दिलाय, त्यातून काय नवं आणि वेगळं होणार आहे? नोंदी असणाऱ्यांना प्रमाणपत्रे मिळतच होती. मग आता हैदराबाद गॅझेट लागू होणार म्हणजे नेमकं काय होणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सातारा गॅझेटचा काय प्रकार? : हैदराबाद गॅझेटप्रमाणेच सातारा गॅझेट हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित एक अधिकृत दस्तऐवज आहे. ज्यात सातारा जिल्ह्यातील जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना आणि इतर कायदेशीर बाबींचा समावेश आहे. कोणतंही गॅझेट हे सरकारचं अधिकृत राजपत्र. हे गॅझेट प्रामुख्यानं स्थानिक जिल्हा पातळीवर प्रशासकीय कामकाजासाठी खासकरुन वापरलं जातं. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून त्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून सातारा जिल्ह्यात मोठा वाद आहे. सातारा गॅझेटमध्ये काही मराठा समाजाच्या व्यक्तींच्या नोंदी कुणबी म्हणून असल्याचा दावा सतत केला जातो, ज्याचा उपयोग आरक्षणासाठीचा पुरावा म्हणून होऊ शकतो. त्यामुळं मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, हा दावा मान्य करून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समजून ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावं आणि याकरता हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करावं, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी मुंबईत येताना केली होती.
आता पुढं काय? : उच्च न्यायालयानं आझाद मैदानातील मराठा आंदोलनावरून राज्य सरकारला जो दट्या दिला तो कुठंतरी त्यांनाच हवा होता, कारण त्यामुळंच खरंतर त्यांची या पेचातून सुटका झालीय. मनोज जरांगे मुंबईत दाखल झाल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवत होते. आश्चर्याचं म्हणजे उच्च न्यायालयानं मनोज जरांगेंना नवी मुंबईतच थांबवण्याचा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता. पण तसं झालं नाही. मात्र, आता खरा संघर्ष पुढं आहे, कारण येत्या काळात ओबीसी आरक्षणात कुणबी प्रमाणपत्राचे लाभ कितपत टिकणार?, यावर मतांची पुढची सर्व गणितं अवलंबून आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था, पालिका आणि येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत मराठा पुढारी जेव्हा कुणबी प्रमाणपत्रासह आरक्षणाच्या जागांवरही उभे राहतील. तेव्हा सर्वसामान्य मतदारांसमोर यक्ष प्रश्न उभा राहील. तेव्हा हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतोय की, एका नव्या पर्वाची नांदी होतेय, हे तेव्हाच स्पष्ट होईल. त्यापूर्वी या अध्यादेशालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू झालीय. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची पुन्हा एकदा विशेष पूर्णपीठासमोर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर पुन्हा नव्यानं सुनावणी सुरू केलीय. त्यात आता या नव्या अध्यादेशाचीही भर पडण्याची शक्यता आहे.
