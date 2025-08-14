ETV Bharat / state

कोयना धरणाच्या भिंतीवर अवतरला 'छत्रपतीं'च्या युद्धशास्त्रीय वास्तुकलेचा अद्वितीय वारसा, 'लेझर शो'द्वारे तिरंगा रोषणाई - TRICOLOR LASER SHOW KOYNA DAM

जलसंपदा विभागानं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक बारा किल्ल्यांचं चित्रफितीद्वारे कोयना धरणाच्या भिंतीवर दर्शन घडवलं आहे.

Tricolor laser Show Koyna Dam
कोयना धरणाच्या भिंतीवर तिरंगा रोषणाई (ETV Bharat Reporter)
Published : August 14, 2025 at 9:35 AM IST

सातारा : स्वातंत्र्य दिनाचं औचित्य आणि बारा गड-किल्ल्यांचा जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत समावेश झाल्याच्या निमित्तानं कोयना धरणाच्या भिंतीवर चित्रफीतीद्वारे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक शौर्य आणि युद्धशास्त्रीय वास्तुकलेवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. तसंच धरणातून सोडण्यात आलेल्या पाण्यावर 'लेझर शो'द्वारे तिरंगा देखील साकारण्यात आला आहे.

कोयना धरणाच्या भिंतीवर लेझर शो (ETV Bharat Reporter)


युद्धशास्त्रीय वास्तुकलेचा अद्वितीय वारसा : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ गड-किल्ल्यांना यंदा युनेस्कोनं जागतिक वारसास्थळ घोषित केलं आहे. यात रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी आणि तामिळनाडूतील जिंजी या किल्ल्यांचा समावेश आहे. जगात इतरत्र कुठंही असे गडकोट पाहायला मिळत नाहीत.

Koyna Dam
कोयना धरणाच्या भिंतीवर 'लेझर शो' (ETV Bharat Reporter)



स्थापत्य शास्त्रांची शिखरं : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हे सर्व गडकिल्ले सतराव्या शतकात बांधली आहेत. हे किल्ले मराठा सैन्याच्या असामान्य लष्करी व्यवस्थेचा आणि अभेद्य तटबंदीचा भक्कम पुरावा आहेत. स्वराज्याच्या ध्येयासाठी महाराजांनी उभारलेल्या स्थापत्यशास्त्राची शिखरं आहेत. या दुर्गरचना म्हणजे युद्धनीती, मुत्सद्दीपणा आणि रक्षणशक्तीची अभूतपूर्व उदाहरणं ठरली.

Koyna Dam
कोयना धरणाच्या भिंतीवर छ. शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक गड किल्याचं दर्शन (ETV Bharat Reporter)



वारसा यादीसाठी 'इतक्या' देशांचं मतदान : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युनेस्कोसाठी हे किल्ले नॉमिनेट केले होते. युनेस्कोच्या वारसा यादीत समावेश होण्यासाठीच्या प्रक्रियेमध्ये २० वेगवेगळ्या देशांना मतदान करायचं होतं. त्या सर्व देशांनी छत्रपती शिवरायांच्या किल्ल्यांना जागतिक वारसा यादीत घेण्यासाठी मतदान केलं आणि एकमतानं हे किल्ले जागतिक वारसा यादीत आले.

Tricolor laser Show Koyna Dam
कोयना धरणाच्या भिंतीवर छ. शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक गड किल्याचं दर्शन (ETV Bharat Reporter)



भारतातील एकूण ४२ स्थळं वारसा यादीत : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत भारतातील 42 वारसा स्थळांचा समावेश आहे. त्यापैकी अजिंठा लेणी, वेरुळची लेणी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई व्हिक्टोरियन अँड आर्ट डेको एन्सेबल आणि एलिफंटा केव्ह्ज या पाच स्थळांचा आधीच समावेश झालेला होता. त्यामध्ये आता शिवरायांच्या १२ गड किल्ल्यांचाही समावेश झाला आहे.

Koyna Dam
कोयना धरणाच्या भिंतीवर छ. शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक गड किल्याचं दर्शन (ETV Bharat Reporter)

