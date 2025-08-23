ETV Bharat / state

गणेशोत्सव काळात परीक्षा पुढे ढकला, अमित ठाकरे यांचं मंत्री आशिष शेलार यांना साकडं, मुंबईकरांनी एकदा राज ठाकरे यांना संधी द्यावी, जनतेला आवाहन - GANESHOTSAV

गणेश उत्सव कालावधीत शाळा आणि महाविद्यालय परीक्षा वेळापत्रक पुढे ढकलण्यात याव्यात, यासाठी राज ठाकरे यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांनी मंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेतली.

अमित ठाकरे यांनी मंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेऊन निवेदन दिलं
अमित ठाकरे यांनी मंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेऊन निवेदन दिलं (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 23, 2025 at 11:44 PM IST

मुंबई - महाराष्ट्राचा गौरव आणि अभिमान असणारा 'गणेशोत्सव' हा राज्य शासनाने 'राज्य महोत्सव' म्हणून घोषित केला आहे. यंदाचा गणेशोत्सव हा विविध योजना आणि उपक्रमांसह राज्यभरात मोठ्या दिमाखात साजरा होणार आहे. त्यावेळी विद्यार्थ्यांना या महोत्सवात सक्रिय सहभाग घेता यावा, यासाठी शासनस्तरावर योजना आणि उपक्रम राबवण्यात आहेत. पण गणेश उत्सव कालावधीत शाळा आणि महाविद्यालय परीक्षा वेळापत्रक तात्पुरते रद्द करून परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, या मागणीसाठी आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांनी मंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर राज ठाकरेंना मुंबईत एकवेळ संधी द्या असं आवाहन अमित ठाकरेंनी केलं.

किती सरकारं आली आणि गेली - अमित ठाकरेंनी आशिष शेलार यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना गणेशोत्सव तोंडावर आलेला आहे, तरीसुद्धा मुंबई आणि अन्य ठिकाणी खड्डे आहेत. पालकमंत्र्यांनी पालिका प्रशासनाला गणपतीआधी खड्डे भरा, असे निर्देश दिले आहेत. पण गणपतीला काहीच दिवस उरले आहेत, असा प्रश्न अमित ठाकरेंना विचारला असता, सर्व समस्यांच्या प्रश्नांचं एकच उत्तर म्हणजे राज ठाकरे आहे. हे कित्येक वर्ष बघतोय सरकारं आली आणि गेली. परंतु हे खड्डे किंवा अन्य समस्या तशाच आहेत. तुम्ही एकदा राज ठाकरेंना संधी देऊन बघा, नाशिकला संधी दिली तिथे काय झालं ते पाहिलं. तसंच मुंबईत एकदा संधी द्या असं आवाहन यावेळी अमित ठाकरेंनी केलं.

अमित ठाकरे यांनी मंत्री आशिष शेलार यांना दिलेलं निवेदन
अमित ठाकरे यांनी मंत्री आशिष शेलार यांना दिलेलं निवेदन (ETV Bharat Reporter)


उद्धव ठाकरे भेट सरप्राईजिंग असेल - दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देण्यासाठी स्वतः राज ठाकरे मातोश्रीवर गेले होते. त्यामुळे आता गणेशोत्सवाचं आमंत्रण उद्धव ठाकरे यांना दिलं आहे का, असा प्रश्न अमित ठाकरेंना विचारला असता, ते म्हणाले की सरप्राईज असेल. दरम्यान, आमित ठाकरेंच्या वक्त्यावर बोलताना आशिष शेलार म्हणाले की, बोलण्यावर काही टॅक्स नाही आणि मतं मागण्यावर जीएसटी नाही. तसंच यापेक्षा मी आधिक काय बोलू, असा टोला आशिष शेलार यांनी अमित ठाकरे यांना लगवला आहे.


वैयक्तिक टीका नाही - आशिष शेलार आणि राज ठाकरे यांची जुनी मैत्री आहे. त्यांच्या मैत्रीत कुठेही दुरावा नाही. परंतु राज ठाकरे किंवा आशिष शेलार हे एकमेकांवर राजकीय टीका करतात. वैयक्तिक टीका करत नाहीत. राजकीय टीका केल्या पाहिजेत. विरोधी पक्षाकडून टीका ह्या झाल्याच पाहिजेत. सरकार कुठे चुकत असेल तर विरोधक म्हणून टीका केली पाहिजे. त्याच्यात वैयक्तिक कुठेही आम्ही टीका करत नाही. असं अमित ठाकरे म्हणाले. दरम्यान, राज ठाकरे आणि आशिष शेलार यांच्या मैत्रीवर किंवा मैत्रीबाबत आशिष शेलारांना विचारले असता, 'नो कमेंट्स' एवढंच शेलारांनी उत्तर दिलं.

अमित ठाकरे यांनी मंत्री आशिष शेलार यांना दिलेलं निवेदन
अमित ठाकरे यांनी मंत्री आशिष शेलार यांना दिलेलं निवेदन (ETV Bharat Reporter)


