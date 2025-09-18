ईडीची कारवाई बेकायदा असल्याचा दावा, माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची हायकोर्टात याचिका
नालासोपारा अनधिकृत बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी ईडीनं केलेली अटक बेकायदा, राजकीय सूडबुद्धीनं कायद्याचा गैरवापर करत केल्याचा आरोप वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी केलाय.
Published : September 18, 2025 at 11:23 PM IST
मुंबई : वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी आपली अटक बेकायदा असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. नालासोपारा अनधिकृत बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी ईडीनं केलेली अटक बेकायदा असून राजकीय सूडबुद्धीनं कायद्याचा गैरवापर करत ही कारवाई केल्याचा त्यांनी आपल्या याचिकेतून आरोप केलाय. या याचिकेवरुन हायकोर्टानं ईडीला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत.
काय आहे याचिका? - वसई विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना अनिलकुमार पवार यांनी नालासोपारा येथील 60 एकर भूखंडाचे आरक्षण बदलल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्याठिकाणी 41 अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या, ज्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून काळा पैसा जमा केल्याचा तपासयंत्रणेचा आरोप आहे. याप्रकरणी पालिकेचे नगर रचना उप संचालक वाय. एस. रेड्डी यांना हाताशी धरून आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्याचं रेटकार्डच जारी केलं होतं. पवार हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून ईडीनं अधिकारांचा दुरुपयोग करत त्यांना अटक केल्याचा दावा पवार यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आलाय. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं ईडीला नोटीस बजावत 30 सप्टेंबरच्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.
अनिलकुमार पवार यांचे याचिकेतून दावे -
- या घोटाळ्याशी आपला काहीही संबंध नाही.
- बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करताना आपल्यावर दोनवेळा हल्ला झाल्याचं पवार यांनी याचिकेत नमूद केलंय.
- छापेमारीदरम्यान नातेवाईकांकडे सापडलेली रक्कम आपली नाही.
- बोहिशेबी मालमत्ता तपासण्याचा अधिकार ईडीला नव्हे तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) असतो, त्यामुळे ईडीची कारवाईच बेकायदा.
वसई-विरारमध्ये ईडीची धडक कारवाई - वसई-विरार महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयानं दोन महिन्यांत तीन मोठ्या धाडी टाकल्या होत्या. सर्वप्रथम वसई-विरार महापालिकेचे वास्तुरचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांच्या वसई-विरारसह हैदराबाद येथील घरावर टाकलेल्या छाप्यात 8.6 कोटींची रोकड, 23.25 कोटींचं सोनं आणि अनेक हिरेजडीत दागिने जप्त केले होते. त्यात अनेक कागदपत्रंही ईडीनं ताब्यात घेतली आहेत. तिथून या भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे ईडीला सापडत गेले आणि चौकशीत समोर आलेल्या माहितीतूनच ईडीनं हे कारवाईच सत्र सुरू ठेवलं. मे 2025 पासून ईडीच्या कारवाईचं सत्र सुरू होतं. पालिकेचे निलंबित नगररचना उपसंचालक रेड्डी यांच्यासह बडे व्यावसायिक, सनदी लेखापाल, वास्तुविषारद आदींवर कारवाई झाली होती. ज्यात अखेर थेट पालिका आयुक्तांनाही अटक करण्यात आली.