पुणे : काही दिवसांपूर्वी पुणे पोलिसांनी राज्याचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल खेवलकर यांच्यासह 6 जणांना ड्रग्ज पार्टीमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून अटक केली होती. या प्रकरणानं राज्यात एकच खळबळ उडवून दिली. या घटनेनंतर राज्य महिला आयोगानं पुणे पोलिसांकडून अहवाल मागवला होता. यानंतर काल गुरुवारी (7 ऑगस्ट) राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अतिशय धक्कादायक आरोप केले, ज्यानंतर राज्यातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे. अशातच आता आज (8 ऑगस्ट) थेट एकनाथ खडसे यांनी चाकणकरांना उत्तर दिलं आहे.
एकनाथ खडसेंचं चाकणकरांना आव्हान : "मी रुपाली चाकणकर यांच्यासारखं गैरप्रकार करणाऱ्यांना पाठीशी घालणारा व्यक्ती नाही. ज्या मुलींवर अन्याय झाला असं चाकणकर यांचं म्हणणं आहे, त्याचा पुरावा देखील आवश्यक आहे. या प्रकरणात एकाही महिलेनं तक्रार दिलेली नाही हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कोणी तक्रार दिली असेल तर तसं चाकणकरांनी सांगावं," असं थेट आव्हान खडसेंनी दिलं आहे.
'गोपनीय माहिती बाहेर कशी जाते?' : सध्या तक्रार नसताना रुपाली चाकणकर रोज नवे आरोप करीत आहेत. हा प्रकार म्हणजे बदनाम करण्याचे षडयंत्र आहे, असा गंभीर आरोप खडसे यांनी केला. चाकणकरांकडे काही पुरावा असेल तर त्यांनी तो द्यावा. मात्र, मूळ विषय हा अंमली पदार्थांच्या अनुषंगानं आहे. त्यावरून चाकणकर जाणीवपूर्वक लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. चाकणकरांना जर ही माहिती मिळत असेल तर मग गोपनीय माहिती बाहेर कशी जाते? त्याबाबत दुसरा गुन्हा का दाखल केला गेला नाही? असा गंभीर सवाल देखील खडसेंनी उपस्थित केला.
पत्रकार परिषदेत चाकणकर काय म्हणाल्या? : दरम्यान, गुरुवारी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "पोलिसांनी महिला आयोगाला सादर केलेल्या अहवालात काही धक्कादायक बाबींचा उलगडा झाला आहे. या प्रकरणातील सहभागी काही महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न, अंमली पदार्थ सेवनाचं प्रमाण आणि उपस्थित व्यक्तींची पार्श्वभूमी यावर गंभीर माहिती समोर आली आहे." चाकणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात जो अहवाल दिला आहे तो अहवाल अतिशय भयावह आहे. प्रांजल खेवलकर यांच्या घरातून जप्त करण्यात आलेल्या मोबाईल फोनची सायबर तज्ज्ञांच्या मदतीनं तांत्रिक तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत मोबाईलच्या हिडन फोल्डर्समध्ये महिलांशी संबंधित काही गंभीर बाबी आढळून आल्या. या मोबाईलच्या हिडन फोल्डरमध्ये महिलांबरोबर असलेल्या चॅटचे स्क्रीन शॉट, पार्टीचे फोटो, व्हिडिओ, तसेच महिलांचे नग्न तसेच अर्धनग्न फोटो आणि काही अशोभनीय कृती करतानाचे व्हिडिओ समोर आले आहेत.
मुलींची नावं ‘आरुष’ या एकाच नावानं सेव्ह : याशिवाय, तपासात असंही स्पष्ट झालं की, या मोबाईलमधील व्हॉट्सअॅप चॅटमध्ये एकूण सात मुलींचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व सातही मुलींची नावे ‘आरुष’ या एकाच नावाने सेव्ह करण्यात आली होती. या ‘आरुष’ नावाच्या व्यक्तीविषयी चाकणकर म्हणाल्या की, "आरुष हा इसम ह्युमन ट्रॅफिकिंगमध्ये सक्रिय असून त्याने या महिलांना पार्टीसाठी पुणे आणि लोणावळा इथं बोलावलं होतं."
चित्रपटात काम देण्याच्या नावाखाली मुलींचं शोषण : चाकणकर यांच्या दाव्यानुसार, प्रांजल खेवलकर यांच्या मोबाईलमधील चॅटचे अवलोकन केल्यानंतर त्यात महिलांसोबत आपत्तीजनक संवाद आढळून आला आहे. तसेच, काही मुलींना चित्रपटात काम देण्याच्या नावाखाली संपर्क साधून त्यांचा गैरवापर केल्याचे आणि त्यांच्या खर्चासाठी पैसे न दिल्याचेही निष्पन्न झालं आहे. चाचणीत असंही समोर आलं आहे की, प्रांजल खेवलकर यांनी पुणे, गोवा, लोणावळा, साकीनाका आणि जळगाव इथं महिलांना बोलावून ड्रग्स पार्टी आयोजित केल्या आहेत. त्याचबरोबर मुलींसोबत लैंगिक अत्याचार केल्याचा संशयही अहवालात नमूद आहे. या सर्व घटनांमध्ये मानवी तस्करीची शक्यता असल्यामुळे राज्य महिला आयोगाने पोलिस महासंचालक यांना एसआयटी नेमून सखोल चौकशी करण्यासाठी पत्र पाठवलं असल्याची माहिती रुपाली चाकणकर यांनी दिली.
'खेवलकर यांच्या हिडन फोल्डरमध्ये 1779 फोटो आणि व्हिडिओ' : सोबतच त्या पुढे म्हणाल्या की, "प्रांजल खेवलकर यांच्यासोबत ड्रग्स पार्टीमध्ये ज्या मुली होत्या त्या दोन वर्षांपासून एकमेकांना ओळखतात. यामुळे पार्टीत गांजा, ड्रग्स यांची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. प्रांजल खेवलकर यांच्या हिडन फोल्डरमध्ये 252 व्हिडिओ आणि 1497 फोटो असे एकूण 1779 फोटो आणि व्हिडिओ आढळले आहेत. यामध्ये पार्टीचे तसेच मुलींसोबत अतिशय अश्लील व्हिडीओ आहेत. तसेच यातील काही फोटोंमध्ये मुलींना नशेच्या अवस्थेत लैंगिक अत्याचार करून त्यांचे काही व्हिडिओ काढण्यात आले आहेत आणि याचा वापर मुलींना ब्लॅकमेलिंग करण्यासाठी करण्यात आला आहे. यात घरातील मोलकरणीचे अतिशय वाईट पद्धतीचे फोटो आहेत. खेवलकर यांनी 'आरुष' नावाचा माणूस मुली सप्लाय करण्यासाठी ठेवला होती. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर मानवी तस्करीही झाली आहे. यामुळे याची एसआयटी मार्फत चौकशी व्हावी यासाठी असं पत्र देण्यात आलं आहे" अशी माहितीही यावेळी रूपाली चाकणकर यांनी दिली.
