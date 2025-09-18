निवडणूक चिन्हांतील गोंधळावर 'रंगीत फोटो'चा उपाय; पण महाराष्ट्रात फायदा होणार का?
निवडणूक आयोगाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, उमेदवाराचा फोटो मतपत्रिकेच्या तीन चतुर्थांश भागावर असेल, फॉन्ट आकार 30 असेल, आणि 70 जीएसएम गुलाबी कागद वापरला जाईल.
Published : September 18, 2025 at 4:43 PM IST
मुंबई : एकसारख्या दिसणाऱ्या निवडणूक चिन्हामुळं थोड्या-थोडक्या मतांनी मातब्बर उमेदवारांचा पराभव झाल्याचं चित्र महाराष्ट्रात गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत दिसलं होतं. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला चिन्ह साधर्म्याचा मोठा फटका बसला होता. मागील दोन्ही निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला 'तुतारी वाजवणारा माणूस' हे चिन्ह मिळालं, तर साधर्म्य साधणारं 'पिपाणी' चिन्ह अपक्ष आणि इतर पक्षांच्या उमेदवारांना देण्यात आलं. परिणामी, मतविभाजन होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवारांचा अनेक ठिकाणी पराभव झाला. त्यामुळं निवडणूक आयोगावरही बरीच टीका झाली. आता हा गोंधळ टाळण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगानं काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. यापुढं 'ईव्हीएम'वर उमेदवारांचे रंगीत फोटो छापले जाणार आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असली, तरी या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत होणार असल्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाचा नेमका निर्णय काय? : निवडणूक आयोगाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, उमेदवाराचा फोटो मतपत्रिकेच्या तीन चतुर्थांश भागावर असेल, फॉन्ट आकार 30 असेल, आणि 70 जीएसएम गुलाबी कागद वापरला जाईल. हा प्रयोग बिहारपासून सुरू होऊन पुढं इतर राज्यांमध्ये लागू होईल. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला होणार आहे. कारण, 'राम कृष्ण हरी, वाजवा तुतारी..!' म्हणत दारोदारी प्रचार फिरणाऱ्या या पक्षाला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत चिन्ह साधर्म्याचा मोठा फटका बसला. लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार गटला 'तुतारी वाजवणारा माणूस' हे निवडणूक चिन्ह मिळालं. तर, या चिन्हाशी साधर्म्य साधणारं 'पिपाणी' चिन्ह अपक्ष उमेदवारांना दिलं गेलं. चिन्ह साधर्म्यामुळं पिपाणीला राज्यात दीड लाखांहून अधिक मतं पडली. तर, सातारा मतदारसंघातील उमेदवार शशिकांत शिंदे पराभूत झाले.
लोकसभा निवडणुकीत चिन्ह साधर्म्याचा फटका
- सातारा लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार शशिकांत शिंदे यांचा भाजपाच्या उदयनराजे भोसले यांच्याकडून 32 हजार 770 मतांनी पराभव झाला. पिपाणी चिन्हावर लढलेल्या अपक्ष उमेदवार संजय गाडे यांना 37 हजार 62 मतं मिळाली. या मतविभाजनामुळं शशिकांत शिंदे यांचा पराभव झाल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं केला.
- बीड मतदारसंघात भाजपाच्या पंकजा मुंडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे बजरंग सोनावणे यांच्यात अटीतटीची लढत झाली. सोनावणे विजयी झाले, परंतु पिपाणी चिन्हावरील बहुजन महापार्टीचे अशोक थोरात यांना 54 हजार 850 मतं मिळाली.
- भिवंडीत पिपाणीवर लढलेल्या कांचन वखरे यांना 24 हजार 625, बारामतीत शेख सोहेल शाह यांना 14 हजार 917, तर शिरूरमध्ये मनोहर वाडेकर यांना 28 हजार 324 मतं मिळाली. या तिन्ही जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले, तरी मतविभाजनाचा फटका बसला.
- दिंडोरीत तर चिन्ह साधर्म्यासह उमेदवाराचं आडनावही समान असल्यामुळं मतदार गोंधळात पडले. तुतारी वाजवणारा माणूस चिन्हावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे भास्कर भगरे निवडणूक लढवत होते. तर, अपक्ष उमेदवार बाबू भगरे यांना 'तुतारी' चिन्ह मिळालं. विशेष म्हणजे पेशानं मजूर असलेल्या बाबू भगरे यांना चिन्ह साधर्म्यामुळं तिसऱ्या क्रमांकाची 1 लाख 3 हजार मतं मिळाली.
विधानसभा निवडणुकीतही पिपाणीचा प्रभाव : विधानसभा निवडणुकीतही पिपाणी चिन्हामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला फटका बसला. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव मतदारसंघात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिलीप वळसे-पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे देवदत्त निकम यांचा केवळ 1 हजार 523 मतांनी पराभव केला. पिपाणी चिन्हावर लढलेल्या भारतीय धर्मनिरपेक्ष पक्षाच्या देवदत्त शिवाजी निकम (नामसाधर्म्य) यांना 2 हजार 965 मतं मिळाली, ज्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या निकम यांचा पराभव झाला.
नऊ मतदारसंघांत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला फायदा
- आंबेगाव : दिलीप वळसे-पाटील यांनी 1,523 मतांनी विजय मिळवला. पिपाणी चिन्हावर लढलेल्या अपक्ष उमेदवाराला 2,965 मतं मिळाली.
- पारनेर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काशिनाथ दाते यांनी राणी लंके यांचा 1,523 मतांनी पराभव केला. पिपाणी चिन्हावरील अपक्ष उमेदवार सखाराम मालु सरक यांना 3,528 मतं मिळाली.
- केज : भाजपाच्या नमिता मुंदडा यांनी पृथ्वीराज साठे यांचा 2,687 मतांनी पराभव केला. पिपाणी चिन्हावर लढलेल्या अशोक थोरात यांना 3,559 मतं मिळाली.
- किनवट : भाजपाच्या भीमराव केराम यांनी प्रदीप नाईक यांचा 5,636 मतांनी पराभव केला. पिपाणी चिन्हावरील अपक्ष अशोक ढोले यांना 5,311 मतं मिळाली.
- जिंतूर : भाजपाच्या मेघना बोर्डीकर यांनी विजय भांबळे यांचा 4,516 मतांनी पराभव केला. पिपाणी चिन्हावर लढलेल्या विनोद भवाळे यांना 7,430 मतं मिळाली.
- घनसावंगी : शिवसेनेच्या हिकमत उढाण यांनी राजेश टोपे यांचा 2,309 मतांनी पराभव केला. पिपाणी चिन्हावरील बाबासाहेब शेळके यांना 4,830 मतं मिळाली.
- गंगापूर : भाजपाच्या प्रशांत बंब यांनी सतीश चव्हाण यांचा 5,015 मतांनी पराभव केला. पिपाणी चिन्हावर लढलेल्या अपक्ष उमेदवाराला 3,467 मतं मिळाली.
- शहापूर : अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दौलत दरोडा यांनी पांडुरंग बरोरा यांचा 1,672 मतांनी पराभव केला. पिपाणी चिन्हावर लढलेल्या रमा बाळू शेंडे यांना 3,892 मतं मिळाली.
- अणुशक्तीनगर : अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सना मलिक यांनी फाहद अहमद यांचा 3,378 मतांनी पराभव केला. पिपाणी चिन्हावर लढलेल्या जयप्रकाश अग्रवाल यांना 4,075 मतं मिळाली.
मत हे त्याच उमेदवाराला जाईल की नाही, याबाबत शंका : "फोटो लावल्यानं कोणत्या उमेदवाराला मत द्यायचं हे मतदाराला कळणार असलं, तरी त्यानं दिलेलं मत हे त्याच उमेदवाराला जाईल की नाही, याबाबत आमच्या मनात शंका आहे. या शंका आधी निवडणूक आयोगानं दूर करायला हव्यात. सर्वोच्च न्यायालयानं झापल्यानंतर आयोग खडबडून जागं झालं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारीपर्यंत घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतरही निवडणूक आयोगानं अद्याप राजकीय पक्षांना मतदार याद्या दिलेल्या नाहीत. विधानसभा निवडणुकीत उशिरा झालेल्या मतदानाबाबतही संभ्रम कायम आहे. त्यामुळं पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह आहे," अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली आहे.
फोटो ईव्हीएमवर छापून फार काही फरक पडणार नाही : "मुळात निवडणूक आयोगानं एकसमान दिसणारी चिन्हं द्यायचीच कशाला? तुतारी वाजवणाऱ्या माणसाच्या चिन्हासारखं तुतारी, पिपाणी, सनई, मशालसारखं आणखी काही... मग कमळ चिन्हांशी साधर्म्य साधणारं जास्वंद, सदाफुली किंवा अन्य कुठल्या फुलाचं चिन्ह निवडणूक आयोग का जारी करत नाही? निवडणूक आयोग कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करतंय, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. अशाप्रकारे उमेदवाराचा फोटो ईव्हीएमवर छापून फार काही फरक पडणार नाही," असं मत शिवसेना (उबाठा) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी मांडलं आहे.
आयोगानं घेतलेला हा उत्तम निर्णय : "निवडणूक आयोगानं घेतलेला हा उत्तम निर्णय आहे. सर्व पक्ष, विशेषतः सत्तेत नसलेल्या पक्षांनी याचं स्वागत केलं पाहिजे. मतदान यंत्रावर उमेदवाराचा ठळक फोटो छापल्यामुळं आता कोणताही राजकीय पक्ष व्होटचोरीचा आरोप करू शकणार नाही. किंबहुना निवडणूक निशाणी सारखी असल्यानं घोटाळा झाला, असंही म्हणण्याची संधी त्यांच्याकडे उरणार नाही," अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे ज्येष्ठ नेते माधव भांडारी यांनी दिली आहे.
पारदर्शकता हे निकोप लोकशाहीचं प्रतिक : "मतपत्रिका ते ईव्हीएम मशीन, असं परिवर्तन मी पाहिलं आहे. निवडणूक प्रक्रिया जितकी पारदर्शक राहील, तितकी लोकशाही बळकट होत राहते आणि पारदर्शकता हे निकोप लोकशाहीचं प्रतिक आहे. मागच्या काही निवडणुकीत चिन्ह साधर्म्यामुळं काही ठिकाणी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. आता ईव्हीएमवर उमेदवारांचे फोटो लावल्यानं त्यात पारदर्शकता येईल. याचा अर्थ राहुल गांधी यांच्या व्होट चोरीच्या आरोपांवर उत्तरं मिळाली, असं मी म्हणत नाही, " अशी प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर यांनी दिली आहे.
