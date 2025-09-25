ETV Bharat / state

सत्ताधाऱ्यांचे खिसे झटकले, तरी 5 ते 10 हजार कोटी सहज पडतील; शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून संजय राऊतांचा हल्लाबोल

तुम्ही निवडणुकीवर पैसा खर्च करता पण मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी पैसा नाही? एसआरए प्रकरणात यांचे खिसे झटकले तरी 5 ते 10 हजार कोटी पडतील", असं राऊत म्हणाले.

Sanjay Raut attack on farmers help
शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून संजय राऊतांचा हल्लाबोल (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारकडून ठोस पावलं उचलली जात नसल्याचा आरोप करीत शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार टीका केली. "तुम्ही निवडणुकीवर पैसा खर्च करता, पण मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी पैसा नाही? मुंबईतल्या एसआरए प्रकरणात यांचे खिसे झटकले, तरी 5 ते 10 हजार कोटी सहज पडतील", असं राऊत म्हणाले. संजय राऊत आज मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते.

सरकारचे पाहणी दौरे म्हणजे 'फार्स' : संजय राऊत यांनी मराठवाड्यातील पूरग्रस्त भागांतील सरकारचा पाहणी दौरा हा केवळ दिखावा असल्याची टीका केली. “मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी काय केलं? फक्त पाण्याच्या बाटल्यांवर फोटो लावून त्या वाटल्या. ही प्रसिद्धी आहे, मदत नाही,” असं राऊत म्हणाले. त्यांनी सांगितलं की, साधारण 36 लाख शेतकरी कुटुंबांचा प्रश्न आहे. 70 ते 72 लाख एकर जमीन शेतीयोग्य राहिलेली नाही. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. सरकारनं किती मदत पोहोचवली? शेतकऱ्यांचा आक्रोश ऐकला का? चर्चा केली का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पैशाचं सोंग आणता येत नसेल, तर सरकार चालवू नका : केंद्र सरकारवरही राऊतांनी निशाणा साधला. “महाराष्ट्रातील पूरस्थितीवर केंद्रानं काय केलं? कोणतं पथक पाहणीसाठी पाठवलं?” असा प्रश्न करत त्यांनी हे सरकार मुर्दाड आणि असंवेदनशील असल्याची टीका केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या “पैशाचं सोंग आणता येत नाही” या वक्तव्याचा समाचार घेत राऊत म्हणाले, पैशाचं सोंग आणता येत नसेल, तर सरकार चालवू नका. 10 लाख कोटींचं कर्ज महाराष्ट्रावर आहे, 65 हजार कोटींचं व्याज भरतो. यांच्या दरोडेखोरीमुळं ही वेळ आली आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना कर्ज देण्यास कोणी तयार नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.

निवडणुकीसाठी पैसा आहे, शेतकऱ्यांसाठी नाही! : राऊत म्हणाले, “मुंबईतल्या एसआरए प्रकरणात यांचे खिसे झटकले, तरी 5 ते 10 हजार कोटी सहज पडतील. निवडणुकीवर पैसा खर्च करता, पण मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांसाठी पैसा नाही?” असा सवाल करत त्यांनी सरकारच्या प्राथमिकतांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तसंच विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती करण्यास सरकार घाबरत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “विरोधी पक्षनेता असता, तर शेतकऱ्यांचा आक्रोश विधानसभेत मांडला असता. अधिकाऱ्यांना जाब विचारला असता,” असं राऊत म्हणाले.

चीन लडाखमध्ये घुसला, तरी सरकार शांत : मराठवाड्याच्या मुद्द्याबरोबरच राऊत यांनी लेह लडाखमधील परिस्थितीवरही भाष्य केलं. “लेह लडाख भारताच्या सीमेवर आहे. तिथली जनता रस्त्यावर उतरली आहे. चीन लडाखमध्ये घुसला आहे, हे विश्वगुरूंना सांगा. सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक उपोषण करताहेत, पण कोणी त्यांच्याशी बोलत नाही. मग असंतोष उफाळला, तर चुकलं काय?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचाः

इतर देशांपेक्षा भारताची आजची स्थिती संविधानामुळे, याचं सर्व श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना - शरद पवार

बाणगंगा तलावात तीन दिवस स्वच्छता मोहीम, पितृपक्षात टाकलेला दहा मेट्रिक टन कचरा केला गोळा!

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY RAUTDEVENDRA FADANVISEKNATH SHINDEसंजय राऊतSANJAY RAUT ON MAHAYUTI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.