मुंबई महापालिका निवडणुकीआधीच शिंदेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत नाराजीला उत
ऐन पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अशाप्रकारे अंतर्गत नाराजी उफाळून आल्यानं, ही नाराजी कशी थोपवायची असा पेच नेतृत्वासमोर उभा राहिला आहे.
Published : September 12, 2025 at 5:16 PM IST
मुंबई : शिवसेना फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर नाराजी व्यक्त करत मुंबईतील अनेक माजी नगरसेवक आणि वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी एकनाथ शिंदे यांना साथ दिली. मात्र, यातील अनेकजण आता त्या पक्षातही नाराज दिसतात. पक्षांतर करताना मिळालेली आश्वासनं प्रत्यक्षात न उतरल्यानं अनेकजण नाराज आहेत. विशेषतः उत्तर मुंबई आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत नाराजीची धार तीव्र आहे. अलीकडे दक्षिण मुंबईतही नाराजांची संख्या वाढली आहे. ऐन पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अशाप्रकारे अंतर्गत नाराजी उफाळून आल्यानं, ही नाराजी कशी थोपवायची असा पेच नेतृत्वासमोर उभा राहिला आहे. पण, शिंदेंच्या शिवसेनेत सारं काही आलबेल असताना अचानक हे का घडतंय? याविषयीचा खास रिपोर्ट...
नेमकी अडचण काय? : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे गटातून अनेक नेते शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील झाले. 2017 च्या मुंबई पालिका निवडणुकीत अखंड शिवसेनेने 82 जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी जवळपास 55 माजी नगरसेवक सध्या एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळं शिंदे यंदा तुल्यबळ लढत देतील आणि भाजपासोबत जागा वाटपातही ताठ मानेनं वाटाघाटी करतील, असं चित्र होतं. मात्र, एकाएकी निवडणुकीआधीच अंतर्गत नाराजी वाढू लागल्यानं त्यांची काहीशी कोंडी होताना दिसत आहे. याविषयी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक संजय बोपेगावकर म्हणाले, "शिंदेंनी माजी नगरसेवक आणि वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना पक्षात घेताना मोठमोठी आश्वासनं दिली होती. परंतु, मुख्यमंत्रीपद गेल्यापासून त्यांना प्रत्येकाला न्याय देताना काहीशी अडचण येत आहे. ते स्वतः मुख्यमंत्री असताना सामान्य पदाधिकाऱ्यापर्यंत निधी पोहोचायचा. पण, आता तसं नाही. अजित पवारांकडे सत्तेच्या चाव्या आणि मुख्यमंत्रीपदी फडणवीस असल्यानं, शिंदेंना इच्छा असूनही कार्यकर्त्यांपर्यंत सत्तेचा लाभ पोहोचवता येत नाही."
आश्वासनांची पूर्तता करताना नाकीनऊ : पुढं संजय बोपेगावकर म्हणाले की, "एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच विभाग प्रमुख आणि विधानसभा प्रमुखांची यादी जाहीर केली. या यादीत नाव न आलेल्यांचा असंतोष उफाळून आलेला आहे. शिंदेंनी पदाधिकारी आयात करताना भलीमोठी आश्वासनं दिली होती. म्हणजे जो विधानसभा प्रमुख आहे, त्याला विभाग प्रमुख करतो, अमूकाला नगरसेवक करतो, वैगरे! पण, आता आयात केलेल्यांची संख्या इतकी मोठी आहे की, त्यांचं समायोजन करताना, नाकीनऊ येऊ लागले आहेत. जितेंद्र जानावळे आणि गणेश शिंदे यांनी तर उघडपणे वेगळी वाट निवडण्याचा इशारा दिला आहे. भविष्यात ही संख्या आणखी वाढेल," असंही संजय बोपेगावकर यांनी सांगितलं.
शिवसेनेत कोणीही नाराज नाही : दरम्यान, याविषयी युवासेना कार्यकारिणी सदस्य आणि माजी आरोग्य समिती अध्यक्ष अमेय घोले यांच्याशी संवाद साधला असता, त्यांनी सांगितलं की,"आमचं नेतृत्व इतकं दयावान आहे. शिवसेनेत कोणीही नाराज असू शकत नाही. एक दोघांनी नाराजी उघडपणे व्यक्त केली असेल, तर शिंदे साहेब त्यांची समजूत घालतील. सध्या पहिल्या टप्प्यातील पदांचं वाटप झालं आहे. तसंच आमच्या पक्षात पदांचं विकेंद्रिकरण झालेलं असल्यामुळं सगळ्यांना न्याय मिळेल. त्यामुळं अंतर्गत नाराजी केवळ माध्यमांतील चर्चेपुरती मर्यादीत आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.
महामंडळांच्या पदवाटपात काय होईल? : शिवेसनेच्या (उबाठा) उपनेत्या, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी यावरून शिंदेंना टोला लगावला. त्या म्हणाल्या, "ही तर सुरुवात आहे. येत्या काळात महामंडळांचं वाटप होणार आहे, तेव्हा शिंदेंवर काय परिस्थिती ओढवेल, याचा विचारही करवत नाही. शिवाय पालिका निवडणुकीच्या जागा वाटपात भाजपा शिंदेंना त्यांची जागा दाखवून देईल. ते 100 जागा मागत असले, तरी त्यातील निम्म्या पदरात पाडून घेताना त्यांना संघर्ष करावा लागणार आहे. त्यामुळं आगे आगे देखो, होता है क्या!," असंही त्यांनी सूचित केलं.
