जिवंत व्यक्तीला दाखवलं मृत: जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी अधिकाऱ्यांना धरलं धारेवर, चूक दुरुस्त करण्यासाठी बजावलं पत्र - MAN REGISTERED DEAD IN AMRAVATI

जिवंत व्यक्तीला मृत दाखवल्यानं अमरावतीत मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी ईटीव्ही भारतनं वृत्त प्रकाशित करताच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची दखल घेतली.

MAN REGISTERED DEAD IN AMRAVATI
ग्राम पंचायतनं मृत दाखवलेले नारायण जेवडे (Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 1:43 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 5:58 PM IST

2 Min Read

अमरावती : व्यक्ती जिवंत असतानाही त्यांची दहा वर्षांपूर्वी मृत, अशी नोंद मोर्शी तालुक्यात येणाऱ्या लेहगाव ग्रामपंचायतमध्ये झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. त्यामुळे वृद्ध व्यक्ती आणि त्यांच्या घरच्यांना मानसिक त्रास होत असल्याबाबत 'ईटीव्ही भारत'नं 'मी जिवंत आहे की मेलोय, काहीच कळेना' या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करताच प्रशासनानं या गंभीर प्रकाराची तत्काळ दखल घेतली. विशेष म्हणजे या प्रकरणाची शहानिशा करून चूक दुरुस्त करावी, असं पत्र मोर्शी पंचायत समितीचे सहायक गट विकास अधिकारी प्रीती खटिंग यांनी लेहेगाव ग्रामपंचायतला पत्र दिलंय. विशेष म्हणजे या वृत्ताची दखल घेत अमरावती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घातलं आहे.

Man Registered Dead In Amravati
नारायण जेवडे आणि त्यांच्या पत्नी (Reporter)

असं आहे प्रकरण : अमरावती जिल्हा परिषदेतून 2015 मध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून सेवानिवृत्त झालेले नारायण जेवडे यांच्या मृत्यूची नोंद त्यांचं मूळ गाव असणाऱ्या लेहगाव ग्रामपंचायतीमध्ये झाली. यासंदर्भात गत काही वर्षांपासून ते लेहगाव ग्रामपंचायत आणि मोर्शी इथं गटविकास अधिकाऱ्यांकडं आपलं दुःख मांडत होते. त्यांनी शिरखेड पोलीस ठाण्यातही याबाबत तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला. असं असताना त्यांच्या तक्रारीची दखल कोणीही गांभीर्यानं घेत नव्हतं. दरम्यान हयात असतानाही आपल्या गावात आपली मृत्यूची नोंद असल्यामुळं व्यथित झालेल्या नारायण जेवडे यांच्या दुःखाबाबत 'ईटीव्ही भारत'नं 5 ऑगस्टला वृत्त प्रकाशित केलं. या वृत्ताची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा यांनी 5 ऑगस्ट रोजीच मोर्शीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना संबंधित प्रकरणाबाबत उत्तर मागितलं. यानंतर मोर्शी गटविकास कार्यालयाला विषयाच्या गांभीर्याची जाणीव झाली.

जिवंत व्यक्तीला दाखवलं मृत: जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी अधिकाऱ्यांना धरलं धारेवर, चूक दुरुस्त करण्यासाठी बजावलं पत्र (Reporter)

चौकशीत हे तथ्य आलं समोर : सहायक गट विकास अधिकारी प्रीती खटिंग यांनी या प्रकरणात ग्रामपंचायत अधिकारी प्रवीण राऊत यांच्याकडं या प्रकारांची चौकशी केली. यावेळी "जन्म मृत्यू अभिलेखात नारायण जेवडे यांच्या मृत्यूची कोणतीही नोंद नाही. 2010-11 च्या कर आकारणी रजिस्टर नमुना 8 मध्ये मालमत्ता क्रमांक 190 वर मालक म्हणून नारायण जेवडे यांच्या नावावर गोल करून त्यावर मयत लिहिलंय. आणि त्यांची मालमत्ता त्यांच्या भावाची पत्नी प्रभा सुभाष जेवडे यांच्या नावे झाल्याची नोंद दिसते. मात्र मयत शब्दाची नोंद आणि घेतलेला फेरफार कशाच्या आधारे झाला याचं, दस्त उपलब्ध नाही, असं ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी कळवलं," असं उत्तर सहायक गटविकास अधिकारी प्रीती खटिंग यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे.

Man Registered Dead In Amravati
गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेलं पत्र (Reporter)

ग्रामपंचायतला दिलं पत्र : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 2015 च्या तरतुदीनुसार कर आकारणी रजिस्टरमधील चुकीची नोंद दुरुस्ती करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतला आहे. या प्रकरणात योग्य शहानिशा करून चुकीची दुरुस्ती करण्याबाबत ग्रामपंचायतला पत्र दिलं, असं सहायक गट विकास अधिकारी ख‌टिंग यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा यांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केलंय.

Man Registered Dead In Amravati
मृत दाखवलेले नारायण जेवडे (Reporter)

सरपंच म्हणतात निर्णय घेऊ : या प्रकरणात ग्रामसभा योग्य निर्णय घेऊन झालेल्या चुकीची दुरुस्ती करू. या प्रकारात दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी ग्रामपंचायची भूमिका असेल, असं लेहेगावच्या सरपंच सुनीता मडके यांनी स्पष्ट केलं.

नारायण जेवडे यांनी मानले ईटीव्ही भारतचे आभार : "जिवंत असतानाही आपल्या मृत्यूची नोंद दाखवण्यात आली. याबाबत अनेक वर्षांपासून मी ग्रामपंचायत आणि मोर्शीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना जाब विचारला होता. आज मात्र 'ईटीव्ही भारत'नं माझ्या वेदनांची दखल घेतली. प्रशासनाला आमच्या दुःखाची जाणीव करून दिली. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे आभार व्यक्त करतो. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचेही आभार मानतो," असं नारायण जेवडे म्हणाले.

