बीड : संपूर्ण महाराष्ट्रात गेल्या दोन दिवसांपासून कोसळधार सुरू आहे. बीड जिल्ह्यातही सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. जोरदार पावसामुळे नदी-नाले, ओढे दुथडी भरून वाहू लागले आहेत. माजलगाव तालुक्यातील सरस्वती नदीला मोठा पूर आला आहे. अशा स्थितीत तालुक्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटला. तर शेती पिकांचंही प्रचंड नुकसान झालं आहे. दरम्यान, 'ईटीव्ही भारत'च्या एका बातमीमुळे माजलगाव नगर परिषदेला जाग आली आहे.
नेमकी समस्या काय होती? : वास्तविक, माजलगाव शहरातील खामगाव-पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्ग 548 सी चे काम पूर्ण होऊन आतापर्यंत 10 वर्षे उलटली आहेत. हा महामार्ग विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. मात्र, या मार्गावरील नाल्यांच्या डिझाइनमुळे वाहतुकीस मोठा त्रास होत आहे. शहरातील नाल्यांचं काम रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी करणं आवश्यक असताना, नाले रस्त्याच्या मधोमध करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा रस्ता वाहतुकीसाठी अपुरा पडत आहे. शिवाय, संबंधित कंत्राटदारानं नाल्याच्यावर स्लॅब टाकून रस्ता बनवला. यामुळे पावसाचं पाणी नाल्यात न जाता रस्त्यांवर येतं. अशा स्थितीत थोडासा जरी पाऊस पडला तर छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी अनेक ठिकाणी पाण्याचे छोटे डोह साचतात. यामुळे नागरिकांना रस्त्यावरून जाणं मोठ्या प्रमाणात त्रासदायक ठरतं. अनेकवेळा नगरपरिषदेला याबाबत माहिती दिली गेली. पण याविषयी कोणतीही दखल घेतली गेली नव्हती. तसंच, या समस्येबाबत कोणत्याही राजकीय नेत्यांनी ठोस पावलं उचलली नाहीत. मात्र, 'ईटीव्ही भारत'न माजलगाव नगरपालिकेला यासंदर्भातील आपली बातमी दाखवल्यानंतर नगरपालिकेला जाग आली आहे आणि आता तत्काळ काम सुरू करण्यात आलं आहे.
नगर परिषदेकडून नाल्यांवरील स्लॅब काढण्यास सुरुवात : नगर परिषद प्रशासनानं नाल्यांवरील अनावश्यक स्लॅब पाडण्यास सुरुवात केली आहे. तसंच, नाल्यांमधील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी अग्निशमन दलाची उच्च दाबानं पाणी सोडणारी गाडी वापरली जात आहे. 'ईटीव्ही भारत'च्या बातमीमुळे 10 वर्षांचा प्रश्न सुटणार आहे. नगरपरिषदेनं घेतलेल्या धडक कृतीमुळे नागरिकांना तुंबलेल्या पाण्यासापासून सुटका मिळणार आहे.
