रायगड : जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावरून निर्माण झालेला वाद अधिक तीव्र होत चालला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आज (12 ऑगस्ट) खासदार आणि माजी मंत्री सुनील तटकरे यांच्यावर थेट निशाणा साधत टीका केली. चव्हाण यांनी म्हटलं की, महायुती सरकारमधील मंत्री भरत गोगावले यांच्यावर झालेला अन्याय खपवून घेण्यासारखा नाही. तसंच, तटकरे यांनी त्यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचं सांगताना, त्यांनी यापूर्वीही अनेक नेत्यांचा वापर करून त्यांना नंतर सोडून दिल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.
सुनील तटकरे यांच्यावर टीका : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) रायगड जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पालकमंत्री पदावरील वादावर पत्रकार परिषद घेऊन खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. चव्हाण म्हणाले की, "माजी मुख्यमंत्री ए. आर. आंतुले, माजी मंत्री माणिक जगताप यांच्या नावांसोबत आता भरत गोगावले यांचेही नाव जोडलं जाईल." या वक्तव्याद्वारे त्यांनी तटकरे यांच्यावर टोला लगावत, त्यांच्या राजकीय कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "तटकरे साहेबांची ही पद्धत जुनी आहे. गरज असताना जवळ घेणं आणि काम झाल्यावर दूर सारणं," असं म्हणत त्यांनी तटकरे यांच्यावर स्वार्थी वागणुकीचा आरोप केला.
'आता मात्र रेड्याची झुंज सुरु झाली' : चव्हाण यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केलं की, "सध्याचा पालकमंत्रीपदाचा वाद हा केवळ सत्तेतील तात्पुरत्या तणावाचा परिणाम नसून, त्यामागे भविष्यातील राजकीय समीकरणं आणि सत्ताकेंद्रांची घुसमट दडलेली आहे. निवडणुकीच्या आधी हे सगळे एकत्र नांदत होते, पण आता मात्र रेड्याची झुंज सुरु झाली आहे," असं म्हणत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांमधील अंतर्गत संघर्षावर बोट ठेवलं. या घडामोडींमुळं रायगड जिल्ह्यातील राजकारण तापलं आहे.
'गोगावले-तटकरे संघर्षाचा जिल्ह्याच्या राजकारणावर परिणाम होणार' : रवींद्र चव्हाण यांनी पुढं सूचित केलं की, "रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणात खासदार सुनील तटकरे आणि मंत्री भरत गोगावले यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हं आहेत. चव्हाण म्हणाले की, "आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड फक्त पालकमंत्री पदापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्याच्या राजकारणावर त्याचा ठळक परिणाम दिसून येईल".
