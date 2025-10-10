नाविन्याचा ध्यास धरा, नितीन गडकरी यांचं सिव्हिल इंजिनिअर्सना दर्जेदार बांधकामासाठी प्रयत्न करण्याचं आवाहन
नितीन गडकरी यांनी सिव्हिल इंजिनिअर्सना दर्जेदार बांधकामासाठी प्रयत्न करण्याचं आवाहन केलं. त्याचबरोबर नाविन्यपूर्णतेचा पर्याय निवडण्याची सूचना त्यांनी केली.
By PTI
Published : October 10, 2025 at 7:13 PM IST
नागपूर - केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी अभियंत्यांना "चल जाता है" ही वृत्ती सोडून देण्याचं आणि दर्जेदार बांधकामासाठी प्रयत्न करण्याचं आवाहन केलं. इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्सने येथे आयोजित केलेल्या फॉरेन्सिक सिव्हिल इंजिनिअरिंगवरील अखिल भारतीय चर्चासत्राच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला संबोधित करताना, त्यांनी रस्ते आणि इमारतींच्या बांधकामात प्री-कास्टिंगचं समर्थन केलं आणि ते म्हणाले की, एकदा डिझाइन पॅटर्न आकारला की खर्च कमी होईल आणि गुणवत्ता देखील सुधारेल.
"अभियांत्रिकी क्षेत्रात, विशेषतः सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये खूप विकास होत आहे. अभियंत्यांनी त्यांचे कोणतेही काम त्यांच्या कामाच्या नैतिकतेशी संबंधित असल्याने ते दर्जाहीन नाही याची खात्री करावी. आपल्याला उत्पादन खर्च कमी करण्याची आणि बांधकामाची गुणवत्ता सुधारण्याची आवश्यकता आहे," असं ते म्हणाले. सरकारी सिव्हिल कामांशी संबंधित अभियंत्यांना कानपिचक्या देताना "चल जाता है" असा दृष्टिकोन सोडून देण्याचं आवाहन गडकरी यांनी केलं.
पूल कोसळण्याच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त करताना, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी या पैलूवर संशोधन करण्याची गरज अधोरेखित केली. बिहारमधील अशा प्रकारच्या घटनांची आठवण करून देताना गडकरी म्हणाले की, त्रुटी शोधण्यासाठी ऑडिट होणे आवश्यक आहे आणि "दुर्दैवी घटनानां कारणीभूत" चुका करणाऱ्यांना काढून टाकलं पाहिजे.
"सरकारी संस्था आणि खासगी कंत्राटदारांनी जागतिक मानकांनुसार यशस्वी पद्धती स्वीकारण्याची गरज आहे. भविष्यात सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या विकासात परिपूर्णतेकडे वाटचाल करणे खूप महत्वाचे आहे. गुणवत्ता आणि नवीन तंत्रज्ञानाशी कोणतीही तडजोड करू नये," असं त्यांनी ठणकावून सांगितलं.
इंजिनिअर्स इन्स्टिट्यूटला रस्ते आणि इमारतींच्या बांधकामात प्री-कास्टिंगला प्राधान्य देण्यास सांगताना ते म्हणाले, "एकदा डिझाइन पॅटर्न आकार घेतल्यानंतर बांधकामाचा खर्च कमी होईल आणि गुणवत्ता देखील सुधारेल. सतत घडणारे अपघातही होणार नाहीत." नवोपक्रमाबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, अनेक ठिकाणी वाळू खरेदीची समस्या दगड फोडून हाताळली जात आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी दक्षिणेकडील राज्यातील नद्या आणि बॅकवॉटरमधून गाळ काढण्याची आणि त्यातील साहित्य रस्ते बांधणीसाठी वापरण्याची त्यांची विनंती मान्य केली आहे, असं गडकरी यांनी निदर्शनास आणून दिलं. पर्यावरणासाठीही ते फायदेशीर आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. अमृत सरोवर मिशनचे उदाहरण गडकरी यांनी दिले, ज्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) १००० हून अधिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन केलं आहे.