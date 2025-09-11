शेतातील औषध फवारणीतून शोधल्या रोजगाराच्या वाटा; पाच तरुणांनी मिळून केला नवा रोजगार उपलब्ध
जुन्नर/पुणे- प्रत्येक गावातील तरुणांंना खूप प्रेरणा देणारा असा व्यवसाय जुन्नर तालुक्यातील पाच तरुणांनी एकत्र मिळून सुरू केलाय. शेतकऱ्यांना शेतात औषध फवारून देण्याचा व्यवसाय सुरू केल्याने याचीच सर्वत्र चर्चा होताना दिसत आहे. आपल्याच परिसरात घरची कामे करून फावल्या वेळेत फवारणी करून एक एक तरुण महिन्याला 15 ते 20 हजार रुपयांची कमाई करतोय. या व्यवसायामुळे शेतकऱ्यांचीही अडचण दूर होत असून, तरुणांनाही स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध झालाय.
पाच युवकांनी शोधली रोजगाराची संधी : फक्त स्थानिक ठिकाणीच नव्हे तर या व्यवसायातून जुन्नरसह आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही हे तरुण शेतीपिकांवर औषध फवारणीची सेवा देत आहेत. याविषयी अधिक माहिती घेतली असता शेतकऱ्याला शेतमजुरांची नेहमीच टंचाई जाणवते. शेतातील इतर कामांना मजूर मिळत असले तरी शेतातील पिकांवर औषध फवारणीला आणि मोकळ्या शेतात तणनाशक फवारणीला मात्र सहजासहजी मजूर उपलब्ध होत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या याच अडचणीतून जुन्नर तालुक्यातील पाच युवकांनी आपली रोजगाराची संधी शोधली. आपली घरची कामे सांभाळून हे युवक इतर शेतकऱ्यांच्या शेतात औषध फवारणीची कामे घेऊन महिन्याकाठी प्रत्येकी 15 ते 20 हजार रुपयांची कमाई करीत आहेत. तर या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्याही मजूर टंचाईच्या अडचणी दूर झाल्या असून, शेतीपिके फवारणीची आणि शेतात तणनाशके फवारणीची कामे वेळेत पूर्ण होत आहेत.
औषध फवारणी करण्याचा व्यवसाय सुरू : पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव आणि जुन्नर तालुका हा शेतीप्रधान तालुका असून, या तालुक्यात वर्षभर शेतात पिके घेतली जातात. सर्वप्रकारची तरकारी पिके पिकविणाऱ्या या भागातील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात पिकांवर औषध फवारणीला व तणनाशके फवारणीला मजूर मिळत नव्हते. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेऊन जुन्नर तालुक्यातील सावरगाव व वडज या गावातील शिवाजी केवळ, संजय केदार, पांडुरंग केवळ, अनिल लांडे आणि मोहम्मद इनामदार या पाच युवकांनी एकत्र येत पाच वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या शेतात औषध फवारणी करण्याचा व्यवसाय सुरू केला आहे. युवकांनी सुरू केलेल्या या आगळ्यावेगळ्या व्यवसायाला शेतकऱ्यांचाही चांगला प्रतिसाद मिळत गेला. गेल्या पाच वर्षांपासून हे युवक आपली घरची आणि आपल्या शेतातली कामे करून फावल्या वेळात आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यातील इतर शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांवर वेगळ्या पद्धतीनं औषध फवारणी करून देण्याची कामे करीत आहेत.
दर महिन्याला प्रत्येकी 15 ते 20 हजार रुपयांची : उसाच्या शेतात जर औषध फवारणी करायची असेल तर हे युवक औषध फवारणीच्या एका टाकीसाठी 100 रुपये चार्ज आकारतात. तर इतर पिकांसाठी अंतरानुसार 60 ते 70 रुपये प्रतिटाकीप्रमाणे हे युवक औषध फवारणी करून देतात. शेतीपिकांवर औषध फवारणीच्या या व्यवसायातून या युवकांना दर महिन्याला प्रत्येकी 15 ते 20 हजार रुपयांची कमाई होत आहे. या युवकांचा आदर्श घेऊन आता या भागातील इतर युवकांनीही शेतात औषध फवारणी हा व्यवसाय करण्यास सुरुवात केली आहे. त्या औषध फवारणी तरुणांशी संपर्क साधला असता त्यांनी माहिती दिली की, हा व्यवसाय गेली पाच ते सहा वर्षांपासून करत आहोत. यातून स्थानिक ठिकाणीच चांगला रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यातून आम्हाला 15 ते 20 हजार रुपये महिन्याला तयार होतात. ऊस फवारणी 100 रुपयांना एक टाकी या दराने केली जाते. तर इतर उत्पादन फवारणी 60 ते 70 रुपयांना एक टाकी या दराने फवारली जाते. या कामामुळे शेतकरी वर्गाला वेळेअभावी मोठा फायदा होऊन जलद गतीने आम्ही काम करून देण्यास तयार राहतो. ही तत्पर सेवा देण्याचे काम करत असताना आम्ही आनंदी आहोत, असे प्रतिपादन फवारणी युवकांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
