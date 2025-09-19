अहमदाबाद विमान दुर्घटनेतील वैमानिकाच्या वृद्ध वडिलांचं केंद्र सरकारला भावूक पत्र
विमान अपघाताच्या प्राथमिक चौकशी अहवालातून योग्य माहिती समोर आलेली नाहीये. तसेच प्राथमिक अहवालातून त्यांच्या वैमानिक मुलाची प्रतिमा मलिन झाल्याचा आरोप त्यांनी या पत्रातून केलाय.
Published : September 19, 2025 at 1:07 PM IST
मुंबई : 12 जून रोजी झालेल्या अहमदाबाद विमान दुर्घटनेत जीव गमावलेल्या वैमानिकाच्या 91 वर्षीय वडिलांनी चौकशी अहवालावर नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला एक भावनात्मक पत्र लिहिलंय. या अहवालातून विमान कंपन्याना क्लीन चीट देत सारा दोष केवळ वैमानिकाच्या माथी मारण्यात आलाय. त्यामुळे संपूर्ण जगाला हादरवणाऱ्या या दुर्घटनेचा चौकशी अहवाल जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी एएआयबीकडे केलीय. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही एक जनहित याचिका प्रलंबित असून, त्यातूनही चौकशीचा संपूर्ण अहवाल जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आलीय.
विमान अपघाताच्या चौकशीबाबत नवा वाद - AI171 या विमानाचे पायलट कॅप्टन सुमित सभरवाल यांचे 91 वर्षीय वडील पुष्कराज सभरवाल यांनी केंद्र सरकारला एक पत्र लिहिलंय. या घटनेची औपचारिक आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. 12 जून रोजी झालेल्या या विमान अपघाताच्या प्राथमिक चौकशी अहवालातून योग्य माहिती समोर आलेली नाहीये. तसेच प्राथमिक अहवालातून त्यांच्या मुलाची प्रतिमा मलिन झाल्याचा आरोप त्यांनी या पत्रातून केलाय. तपास अहवालातील काही भाग मीडियात लीक झालेत. यात कॅप्टन सुमित सभरवाल हे मानसिक तणावाखाली असून ते आत्महत्येच्या विचारात होते. पुष्कराज यांनी या निष्कर्शाला पूर्णपणे विरोध केलाय. हे निरीक्षण आमच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी अत्यंत वेदनादायी आहे. त्यामुळे आपल्या मुलाची प्रतिमा मलिन झालीय. त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीचा आलेख पाहता हे आरोप पटण्यासारखे नसल्याचा दावा 91 वर्षीय पुष्कराज यांनी या पत्रातून केलाय.
पुष्कराज सभरवाल यांनी पत्रात नेमकं काय म्हटलंय - 29 ऑगस्ट रोजी लिहिलेल्या पत्रात, पुष्कराज सभरवाल यांनी केंद्र सरकारने विमान अपघात आणि तपासातील अधिनियम, 2017 च्या नियम 12 अंतर्गत या अपघाताच्या सखोल चौकशीची मागणी केली होती. मात्र नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) कडून या पत्राला कोणतंही उत्तर आलेलं नाही. AAIB नं 12 जुलै रोजी या अपघाताबाबत आपला प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केलाय. मात्र जी माहिती जाहीर झालीय, त्यातनं अपघाताबद्दल कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. या अहवालातून विमान उत्पादक कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. त्यामुळे हा अहवाल चुकीचा आणि दिशाभूल करणार आहे, असा आरोप या पत्रातून करण्यात आलाय.
विमानाच्या दोन्ही इंजिनांचा इंधन पुरवठा काही सेकंद बंद - प्राथमिक चौकशी अहवालात एएआयबीनं म्हटलं की, विमानाच्या दोन्ही इंजिनांचा इंधन पुरवठा काही सेकंद बंद करण्यात आला होता. कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डिंगमध्ये एक पायलट दुसऱ्याला विचारतोय की, त्याने फ्लुअल स्विच का बंद केला?, त्यावर दुसऱ्यानं उत्तर दिलंय की त्यानं तो नाही केला. यातून नेमकं काय स्पष्ट होतं?. तसेच पुष्करराज यांनी त्यांच्या मुलाच्या मानसिक आरोग्याबद्दलही या पत्रात भाष्य केलंय. घटस्फोटानंतर सुमित नैराश्यात गेला होता. मात्र त्याच्या घटस्फोटाला 15 वर्ष उलटून गेली होती. तसेच आईच्या मृत्यूमुळेही तो आत्महत्या करू इच्छित होता, असा दावा करण्यात येतोय. मात्र त्या घटनेलाही तीन वर्ष लोटून गेलीत. त्याच्यानंतर कॅप्टन सभरवाल यांनी 100 हून अधिक यशस्वी उड्डाणे केलीत. मग या गोष्टींना या दुर्घटनेसाठी कसं जबाबदार धरता येईल. कॅप्टन सभरवाल यांच्या 25 वर्षांहून अधिक कारकिर्दीत कधीही अपघात झालेला नाही. त्यामुळे मीडियात केवळ ठराविक माहिती समोर येत असल्यानं मृत्यूनंतर आपल्या मुलाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा त्यांनी या पत्रातून दावा केलाय.
कोण होते कॅप्टन सुमित सभरवाल? - 60 वर्षीय कॅप्टन सुमित सभरवाल हे मुंबईतील निवासी होते. पवई परिसरात ते आपल्या 90 वर्षीय वडिलांसोबत राहायचे. तीन वर्षांपूर्वीच त्यांच्या आईचं निधन झालंय. त्यामुळे वडील हेच त्यांचं सर्वस्व होते. इमारतीच्या परिसरात बऱ्याचदा सुमित आपल्या वडिलांसोबत वॉक करताना दिसायचे, असं त्यांच्या शेजाऱ्यांनी सांगितलंय. पुढील काही महिन्यांतच ते सेवानिवृत्त होणार होते. निवृत्तीनंतर आपलं पुढील आयुष्य वडिलांसोबत घालवण्याचं त्यांनी ठरवलं होतं. कॅप्टन सुमित हे एअर इंडियाचे एक अनुभवी पायलट म्हणून ओळखले जातात. त्यांना 8 हजारांहून अधिक तासांचा विमान उड्डाणाचा अनुभव होता.
12 जूनची फ्लाईट ठरली शेवटची - कॅप्टन सुमित यांच्यासोबत त्यादिवशी AI 171 या ड्रीमलायनर विमानामध्ये कोपायलट क्लाईव्ह कुंदर, 10 केबिन क्रू आणि तब्बल 230 प्रवासी होते. 12 जून रोजी, अहमदाबादच्या सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून लंडनच्या गॅटविक विमानतळाकरता टेकऑफ केल्यानंतर काही सेकंदात कोसळलं. दुपारी 1:39 वाजता रन वे 23 वरून उड्डाण करताच सुमित सभरवाल यांनी अहमदाबाद एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला "मेडे, मेडे, मेडे... नो पॉवर, नो थ्रस्ट, गोइंग डाउन" असा अंतिम संदेश पाठवला. यानंतर विमानाचा संपर्क तुटला. विमान ज्या बी. जी. रुग्णालयाच्या वसतिगृहावर पडलं तिथंही अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. या अपघातानंतर विमानाचा ब्लॅक बॉक्स, आणि फ्लाईट रेकॉर्डर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आला असून, एनआयए, डीजीसीए आणि एटीएससह इतरही अनेक तपासयंत्रणा सर्व बाजूंनी या घटनेचा तपास करतायत.
