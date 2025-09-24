ETV Bharat / state

दोडामार्गमध्ये हत्तींचा धुडगुस; 'ओंकार'ला वनतारामध्ये हलवण्याच्या हालचालींना वेग

मंगळवारी (दि. 23) मंत्रालयात वनमंत्री गणेश नाईक आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली.

Elephants roar in Dodamarg; Movement to move 'Omkar' to Vantara accelerates
दोडामार्गमध्ये हत्तींचा धुडगुस; 'ओंकार'ला वनतारामध्ये हलवण्याच्या हालचालींना वेग
मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात गेल्या दोन दशकांपासून रानटी हत्तींच्या वावरामुळं शेतकरी आणि स्थानिक रहिवासी दहशतीखाली जगत आहेत. शेती, रस्ते, नदी-नाले आणि परिसरात मुक्तपणे संचार करणाऱ्या या हत्तींमुळं पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तसंच मानवी जीवितालाही धोका निर्माण झाला आहे. यापैकी 'ओंकार' या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या टस्कर हत्तीचा उपद्रव सर्वाधिक आहे. या हत्तीला गुजरातमधील 'वनतारा' इथं हलवण्याबाबत आता प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मंगळवारी (दि. 23) मंत्रालयात वनमंत्री गणेश नाईक आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली.

दोडामार्गमध्ये 25 वर्षांपासून हत्तींचा वावर : दोडामार्ग तालुक्यात हत्तींचा वावर 2000 सालापासून आहे. कर्नाटकातील दांडेली अभयारण्य आणि इतर जंगलांमधून हे हत्ती महाराष्ट्र-गोवा सीमेलगतच्या दोडामार्गात शिरले. 2009 मध्ये स्थानिकांच्या दबावामुळं काही हत्तींना जंगलात पिटाळण्यात आले. सध्या तालुक्यात 5 ते 6 हत्तींचा कळप तिलारी खोरे, मोर्ले, घोटगे, तळकट, कोलझर आणि गोवा सीमेलगतच्या तांबोसे गावात सक्रिय आहे.

Movement to move 'Omkar' to Vantara accelerates
'ओंकार'ला वनतारामध्ये हलवण्याच्या हालचालींना वेग

शेती पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान : हत्ती प्रामुख्यानं केळी, नारळ, पोफळी, काजू, ऊस आणि भातपिकांचं नुकसान करतात. ते शेतात घुसून झाडं उन्मळून टाकतात, पिकं पायदळी तुडवतात आणि नदी-नाल्यांकडे वळतात. रस्त्यांवरील त्यांच्या वावरामुळं वाहन चालकांनाही धोका निर्माण झाला आहे. एप्रिल 2025 मध्ये मोर्ले गावात 'ओंकार'नं एका शेतकऱ्याला चिरडून मारल्यानं स्थानिकांमध्ये भीती पसरली. सध्या हा हत्ती गोवा सीमेजवळील तांबोशे आणि उगवे गावात केळीची शेती आणि भातपिकांचं नुकसान करत आहे.


मुलांना शाळेत पाठवणंही धोकादायक

  • "रात्रभर जागून शेती जपावी लागते, तरीही सकाळी सर्व काही उद्ध्वस्त दिसते. मुलांना शाळेत पाठवणंही धोक्याचं झालं आहे," असं मोर्ले गावातील शेतकरी बाळा देसाई यांनी सांगितलं. हत्तींच्या हल्ल्यात जीव गमावलेल्या कुटुंबांना भरपाई मिळाली, तरी भावनिक धक्का कायम आहे. घोटगे प्राथमिक शाळेतील स्क्रीन आणि कॉम्प्युटरसारख्या शालेय साहित्यालाही हत्तींमुळे नुकसान झालं आहे.
  • हत्तींच्या वावरामुळे गेल्या साडेतीन वर्षांत (2021-25) दोडामार्गात 2 कोटी 65 लाख 12 हजार 639 रुपयांचं नुकसान झालं. 2002 ते 2025 या कालावधीत संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 11 कोटी 33 लाख 70 हजार 904 रुपयांची भरपाई वितरित झाली. 2019-20 मध्ये 1.2 कोटी रुपये, तर तांबोसे गावातील नुकसानासाठी हेक्टरी 40 हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
Movement to move 'Omkar' to Vantara accelerates
दोडामार्गमध्ये हत्तींचा धुडगुस; 'ओंकार'ला वनतारामध्ये हलवण्याच्या हालचालींना वेग

वन विभाग नेमकं काय करतंय? : हत्तींचा उपद्रव रोखण्यासाठी वन विभागानं अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत. मार्च-एप्रिल 2025 मध्ये वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली 'प्राथमिक प्रतिसाद दल' (पीआरटी) स्थापन करण्यात आलं, जे हत्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतं आणि गावकऱ्यांना सतर्क करतं. जून 2025 मध्ये शेतकऱ्यांच्या बैठकीत हत्ती पकड मोहिमेचा निर्णय घेण्यात आला, तर ऑगस्टमध्ये बाधित क्षेत्राची पाहणी झाली. सध्या ड्रोनद्वारे हत्तींच ट्रॅकिंग, फटाकं आणि ध्वनी उपकरणांद्वारे त्यांना जंगलाकडं हाकलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकच्या वन विभागांची संयुक्त पथकंही कार्यरत आहेत. मार्च 2025 मध्ये तालुक्यातील सरपंचांनी उपोषण केल्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी हत्तीपकड मोहीम तीव्र करण्याचं आश्वासन दिलं.


कळपापासून वेगळा झाल्यानं 'ओंकार' आक्रमक : 'ओंकार' हा 10 वर्षांचा टस्कर हत्ती कळपापासून वेगळा झाल्यानं अधिक आक्रमक झाला आहे. तो शेतात घुसून पिकं नष्ट करतो, काजूची झाडं उखडतो, रस्त्यांवर खुलेआम वावरतो. त्यामुळं अपघातांचा धोका वाढला आहे. एप्रिल 2025 मध्ये मोर्ले गावात त्यानं एका शेतकऱ्याला चिरडलं होतं. सध्या तो तांबोशे आणि उगवे (पेडणे तालुका, गोवा) गावात केळी आणि भातपिकांचं नुकसान करत आहे.

वनतारामध्ये रवानगी करणार? : मंत्रालयातील बैठकीत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी ओंकारसह दोडामार्गातील सर्व हत्तींना वनतारात हलविण्याचा प्रस्ताव मांडला. याविषयी आमदार दीपक केसरकर यांनी सांगितलं की, "वनमंत्री अनुकूल असून लवकरच बैठक होईल आणि अंतिम निर्णय घेतला जाईल. हे स्थलांतर यशस्वी झाल्यास तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल".

Nitesh Rane, Ganesh Naik
नितेश राणे, गणेश नाईक

बैठकीत काय ठरलं? : या बैठकीविषयी माहिती देताना मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले, "सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील आजारी हत्तीची वनतारामध्ये रवानगी करण्यासंदर्भात वनमंत्री गणेश नाईक यांची मंत्रालयात भेट घेतली. या उपद्रवी आजारी हत्तीला वनताराला पाठवण्यासंदर्भात सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर हे पाठपुरावा करत आहेत. यासंदर्भात मी वनमंत्र्यांशी चर्चा केली," असं नितेश राणे यांनी सांगितलं.


न्यायालयात जाणार : शिवसेनेचे (उबाठा) सिंधुदुर्ग जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी यांनी हत्तींना वनतारामध्ये पाठवण्यास विरोध केला आहे. ते म्हणाले, "सरकार आणि मंत्री हे मुकेश अंबानी यांच्या ओंजळीनं पाणी पीत आहेत. त्यांना जनतेचं आणि वन्यप्राण्यांचं काही पडलेलं नाही. अंबानी यांच्या खासगी प्राणीसंग्रहालयात हत्ती नेण्यासाठी आमदार-खासदारांकडून आटापिटा सुरू आहे. या व्यवहारात मोठी रक्कम दिली जाणार आहे. मात्र, हा प्रयत्न आम्ही न्यायालयात दाद मागून हाणून पाडू," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

