हत्तीचा मुक्काम दोडामार्ग तालुक्यातून सावंतवाडीकडे; शेतकरी भयभीत, वनविभाग सतर्क
हत्तींनी आपला मुक्काम दोडामार्ग तालुक्यातून हलविला असून, सावंतवाडी तालुक्याकडे कूच केली आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील भिकेकोनाळ, कळणे मार्गे हत्ती डोंगरपाल, डिंगणे गावात पोहोचले आहेत.
Published : September 14, 2025 at 2:20 PM IST
सिंधुदुर्ग: गेल्या काही दिवसांपासून दोडामार्ग, सावंतवाडी आणि कुडाळ तालुक्यात हत्तींचा उपद्रव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. खरं तर हे हत्ती दोडामार्ग तालुक्यातून सावंतवाडी आणि सावंतवाडीतून कुडाळ असे फिरत असतात. जंगलात राजरोसपणे फिरणाऱ्या हत्तींमुळे शेतकऱ्यांची शेती पिकांचं मोठं नुकसान होत आहे. दोडामार्ग तालुक्यात गेल्या काही महिन्यांपासून हत्तीकडून मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात येत आहे. तसेच हत्ती संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्यात हैदोस घालत होते. मात्र आता या हत्तींनी आपला मुक्काम दोडामार्ग तालुक्यातून हलविला असून, सावंतवाडी तालुक्याकडे कूच केली आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील भिकेकोनाळ, कळणे मार्गे हत्ती डोंगरपाल, डिंगणे गावात पोहोचले आहेत.
हत्ती मार्गक्रमण करीत सावंतवाडी दाखल : शुक्रवारी मध्यरात्री हत्ती मार्गक्रमण करीत सावंतवाडी तालुक्यात पोहोचले. या घटनेची माहिती मिळताच शनिवारी वनविभागामार्फत डोंगरपाल आणि डिंगणे गावात नागरिकांना स्पीकरद्वारे सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे डोंगरपाल, डिंगणे गावातील शेतकरी, ग्रामस्थ भयभीत झालेत. मोर्ले गावांत शेतकऱ्याचा बळी घेतलेला ओंकार नामक हत्ती आता कळणे मार्गे सावंतवाडी तालुक्यातील डोंगरपाल डिंगणे गावात पोहोचल्याने येथील नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झालं आहे.
हत्तींच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था राखीव क्षेत्रात करा : शुक्रवारी हा हत्ती दोडामार्ग येथील कुंब्रल, भिकेकोनाळ, कळणे गावात होता. तो मध्यरात्री कळणेमार्गे डोंगरपाल आणि डिंगणे गावात पोहोचला आहे. हत्ती या ठिकाणी पोहोचल्यामुळे डोंगरपाल गावात वनविभागामार्फत सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे दोडामार्ग तालुक्यातील अनेक शेतकरी, जिल्ह्यातील अनेक पर्यावरणप्रेमी आणि निसर्ग अभ्यासकांना हत्तीला पकडण्याऐवजी त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था राखीव क्षेत्रात करून त्यांचे संगोपन करावे. हत्ती वस्तीकडे येऊ नयेत म्हणून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वाढवून द्यावी, पण हत्तींच्या कळपाला तिलारी राखीव क्षेत्रातच ठेवावे, असे वाटते.
हेही वाचाः
महाराष्ट्रातून छत्तीसगडच्या धमतरीत पोहोचला टस्कर हत्ती, 15 गावांमध्ये सतर्कतेचा इशारा
युनेस्कोच्या वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत आता महाराष्ट्रातील पाचगणी, भारतातील आणखी सात ठिकाणांचा समावेश