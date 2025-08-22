ETV Bharat / state

राज्यातील 29 महापालिकांची निवडणूक डिसेंबरमध्ये?; राज्य सरकारकडून प्रभाग रचनेचा आराखडा सादर - MUNICIPAL CORPORATION ELECTION

प्रारूप येत्या दोन दिवसांत जाहीर करणार असून, त्यावर नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या जातील. त्यानंतर अंतिम अधिसूचना काढून डिसेंबर महिन्यात 29 महानगरपालिकांची निवडणूक होणार आहे.

Mumbai Municipal Corporation Election
मुंबई महानगरपालिका निवडणूक (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 22, 2025 at 12:33 PM IST

मुंबई : मागील चार वर्षांपासून रखडलेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा धुरळा येत्या डिसेंबर महिन्यात उडणार आहे. राज्य सरकारनं 29 महानगरपालिकांच्या प्रभार रचनेचा आराखडा अंतिम करून तो नुकताच राज्य निवडणूक आयोगाकडं सादर केला आहे. त्याचं प्रारूप येत्या दोन दिवसांत जाहीर केलं जाणार असून, त्यावर नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या जातील. त्यानंतर अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करून डिसेंबर महिन्यात 29 महानगरपालिकांची निवडणूक घेतली जाणार आहेत.

प्रभाग रचनेचा आराखडा निवडणूक आयोगाकडं सादर : राज्य निवडणूक आयोगानं 11 जून रोजी महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचं वेळापत्रक जाहीर केलं होतं. त्यात मुंबईसह ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील महानगरपालिकांचा समावेश होता. प्रभाग रचनेची प्रक्रिया 11 जून रोजी सुरू होऊन ती सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार माहिती तपासणी, स्थळ पाहणी आणि नकाशांवर आधारीत प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करून तो निवडणूक आयोगाकडं सादर करण्यात आला आहे.

Pune Municipal Corporation Election
पुणे महानगरपालिका निवडणूक (Source- ETV Bharat)

आता पुढं काय? : राज्य सरकारनं सादर केलेल्या प्रभार रचनेचा आराखडा तपासल्यानंतर त्याचं प्रारुप सर्वसामान्यांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी खुलं केलं जाणार आहे. हरकती नोंदवण्याची मुदत 15 दिवस असेल. नागरिकांनी नोंदवलेल्या हरकतींवर निवडणूक आयुक्त सुनावणी घेतील. त्यानंतर आराखड्याला अंतिम स्वरुप देऊन पुढील 10 दिवसांत निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचना जाहीर केली जाणार आहे. त्यात प्रभागनिहाय आरक्षणासाठी सोडत काढण्याची सूचना केली जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मतदान आणि निकालाची तारीख जाहीर केली जाणार आहे.

सध्याच्या नियोजनानुसार वेळापत्रक

हरकती आणि सूचना - ऑगस्ट 2025
जन सुनावणी - सप्टेंबर 2025 (पहिला आठवडा)
अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करणं - सप्टेंबर 2025 (तिसरा आठवडा)
प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत - ऑक्टोबर 2025
मतदान आणि निकाल - डिसेंबर 2025
महापौर शपथविधी - जानेवारी 2026 (पहिला आठवडा)

अद्याप तारीख जाहीर केलेली नाही - निवडणूक आयुक्त : प्रभाग रचनेविषयी महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याशी 'ई-टीव्ही भारत'नं संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "प्राप्त परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीविषयी प्रक्रिया सुरू आहे. अद्याप कोणतीही तारीख आम्ही जाहीर केलेली नाही", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

निवडणुका का रखडल्या? : यातील बहुतांश महापालिकांची मुदत 2022 मध्ये संपली. मात्र, कोरोनामुळे निवडणुका घेता आल्या नाहीत. त्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं वाढीव प्रभाग रचना जाहीर केली, त्याला भाजपानं न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला. महायुती सरकारनं जुनी प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याला महाविकास आघाडीनं आव्हान दिलं. त्यानंतर ओबीसांच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. आता हे सगळे विषय मार्गी लागले आहेत.

