मुंबई : "आज दोन ठिकाणी आंदोलनं करण्यात आली. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन करण्यात आलं. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाविरोधात इंडिया आघाडीचं दिल्लीत आंदोलन झालं. आंदोलन हे निवडणूक आयोगाविरोधात आहे. पण सरकार आणि भाजपा, यामध्ये का येतात? हे माहिती नाही. कारण त्यांनी मतांची चोरी केलीय, म्हणून ते मधे-मधे येतायेत. तसंच सर्वोच्च न्यायालयापेक्षाही निवडणूक आयोग मोठं झालंय का?," असा सवाल शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित करत निवडणूक आयोग, भाजपा आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधाला. आज (11 ऑगस्ट) त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते.
साधारण 6 महिन्यांत 45 लाख मतं कशी वाढली? : उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "दिल्लीत इंडिया आघाडीकडून निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा आणि आंदोलन झालं आहे. ही लढाई निवडणूक आयोगाविरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा निवडणूक आयोग मोठं आहे का? देशाच्या लोकशाहीला सरकारनं काळीमा फासण्याचं काम केलं आहे. तसंच भ्रष्टाचाराचे राज्यपालांना सर्व पुरावे दिले आहे, तरी सुद्धा राज्यपाल काही करत नाहीत. जगात सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताकडे पाहिलं जातं. पण आज लोकशाहीचा बळी किंवा लोकशाहीची हत्या होत आहे, हे सर्व जगानं पाहिलं आहे," अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर केली. तसंच साधारण 6 महिन्यांत 45 लाख मतं कशी वाढली?, असा सवालही उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या आणि ईव्हीएम मशीन बंद करा : याचबरोबर, "आता लोकं निवडणूक आयोगाविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळं आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेतंय हे पाहायचं आहे. तुमची ओळख पटवून द्या, असं निवडणूक आयोग म्हणतंय. त्यामुळं आता नेमकी कोणती ओळख दाखवायची? 6 महिन्यात जवळपास 45 लाख मतं कशी वाढली, याचा जाब विचारण्यासाठी दिल्लीत इंडिया आघाडीनं आंदोलन केलं. परंतू हे आंदोलन दडपण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आता व्हीव्हीपॅट देखील काढले जात आहे. आमची मागणी आहे की, बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या आणि ईव्हीएम मशीन बंद करा,"असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
नितीन गडकरी यांच्याबद्दल भाजपा काय बोलणार? : दरम्यान, दिल्लीत राहुल गांधींनी जे प्रेझेंटेशन दिलं, ते पंतप्रधानांनी समजून घेतलं पाहिजे, असा टोला उद्धव ठाकरेंनी मोदींना लगावला. "लोकसभेला देखील मतांची चोरी झाली, यानंतर विधानसभा निवडणुकीत सांयकाळी 5 नंतर अचानक मतांची टक्केवारी वाढली. आम्हांला आमच्या कर्तृत्वावर विश्वास आहे. आमची भाजपासोबत युती होती, तेव्हा ईव्हीएम कसं हॅक केलं जातं. याचं प्रात्यक्षिक दाखवलं गेलं होतं. मोहत भागवत साहेब काही लोकांचे कान टोचत आहेत. मात्र त्याचा काही फायदा होणार आहे का? आता नितीन गडकरी यांनी साडे 3 लाख मतदारांची नावं कापली आहेत, असं मोठ वक्तव्य केलं आहे, त्यामुळं आता नितीन गडकरी यांच्याबद्दल भाजपा काय बोलणार?," असा सवाल देखील उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
