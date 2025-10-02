भगवे विचार आणि भगवचं रक्त…; शिवसैनिकांच्या गर्दीनं नेस्को संकुल फुललं
हातात भगवे झेंडे आणि मुखी शिवसेनेचा जयघोष करीत हजारो शिवसैनिक नेस्को संकुलात दाखल झाले.
Published : October 2, 2025 at 8:24 PM IST
मुंबई : "सोनं विचारांचं देऊ-घेऊ मनसोक्त, भगवे विचार आणि भगवचं रक्त…", अशा होर्डिंगनं गुरुवारी संपूर्ण गोरेगाव भगवामय झालेलं दिसून आलं. निमित्त होतं शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याचं. हातात भगवे झेंडे आणि मुखी शिवसेनेचा जयघोष करीत हजारो शिवसैनिक नेस्को संकुलात दाखल झाले. सभास्थळी जागा अपुरी पडल्यानं सभामंडपाबाहेर स्क्रिन लावून गर्दी विभाजित करण्यात आली.
मेळावा यंदा गोरेगावच्या नेस्को संकुलात : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा दसरा मेळावा यंदा गोरेगावच्या नेस्को संकुलात आयोजित करण्यात आला. यंदाचा दसरा मेळावा शेतकऱ्यांच्या बांधावर साजरा करावा, असं आवाहन शिंदे यांनी केलं होतं. त्यामुळे केवळ मुंबई, ठाण्यासह महानगरातील शिवसैनिक या मेळाव्यात उपस्थित होते. अन्य भागातल्या शिवसैनिकांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात त्यांचे संसार सावरण्यास हातभार लावला.
कट-आउट लावताना विशेष काळजी :
- ठाण्यात होर्डिंगवर बाळासाहेबांपेक्षा आनंद दिघे यांचा फोटो मोठा लावल्यानं शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी आक्षेप नोंदवला होता. त्यामुळे दसरा मेळाव्याच्या याबाबत विशेष काळजी घेण्यात आली. नेस्को संकुलात जवळपास 300 कट-आउट लावण्यात आले. त्यात बाळासाहेब ठाकरेंचं कट-आउट 15 फूट, आनंद दिघे 14 फूट आणि एकनाथ शिंदे यांच्या 13 फुटी कट-आउटचा समावेश होता.
- दुसरीकडे, शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात गेली कित्येक वर्षे आदेश बांदेकर हे सूत्रसंचालन करतात. मात्र, ते उद्धव ठाकरेंसोबत असल्यानं ती कसूर भरून काढण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी यावेळेस अभिनेते अभिजित खांडकेकर यांच्यावर सूत्रसंचालनाची जबाबदारी दिली.
होर्डिंगमधून उबाठाला डिवचलं : "सोनं विचारांचं देऊ-घेऊ मनसोक्त, भगवे विचार आणि भगवंच रक्त…" असे होर्डिंग नेस्को संकुलात सर्वत्र झळकवण्यात आले. "लांडग्यांच्या कळपातून बाहेर आला वाघ, जळून झाले खाक अशी शिवसैनिकाची आग, खेचून आणलाय परत धनुष्यबाणाचा मान, उंच होती उंच राहिल भगव्याची शान" असं म्हणत उबाठाला डिवचण्यात आलं.
